Ne botoks ne de dolgu… Ünlü model milyonlarca takipçisine güzellik sırrını verdi!

Neredeyse herkesin benzer uygulamaları yaptırdığı, üst üste geçirilen operasyonlarla neredeyse plastik hale gelen yüzlerin sardığı, neredeyse kimsenin kendi gibi biricik olmadığı ve birbirine benzediği bir dünyadan bahsediyoruz. Ancak bu dünyanın içinde olup da bu kuralları (elinden geldiğince) yıkmaya çalışan ve bir hayli esneten isimler de yok değil.

Dillere destan bir güzelliği olan Ashley Graham, yıllar boyu kadınlar için ortaya konan beden algısını değiştirmeye uğraştı

Bu isimlerin belki de en çok öne çıkanı ise 35 yaşındaki ABD’li model Ashley Graham. Yıllardır modellik yapan ve bunu yaparken sektörün dayattığı güzellik kalıpları ve beden ölçüleri dayatmasına karşı duran Ashley Graham “büyük beden manken” olarak girdiği piyasanın artık en güçlü isimlerinden.

Bir yandan üç küçük çocuğunu büyüten bir yandan da modellik ve influencer’lık kariyerini başarıyla sürdüren Ashley Graham, sekötrde geldiği noktada Oscar’dan Met Gala’ya, Altın Küre’den Cannes’a kadar her türlü etkinlik ve ödül töreninin ve elbette kırmızı halıların da yıldızı.

Katıldığı Cannes Film Festivali'nde şıklığıyla göz dolduran Graham artık kırmızı halıların aranan yüzü

Yıllar boyunca standart kalıplara uymayan beden ölçüleri yüzünden sıkıntılı dönemlere geçiren, büyük ölçekli işler ve dev markalarla çalışmak yerine ikinci plana itilen ancak bu durumla mücadelesinden de hiç vazgeçmeyen Graham, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımlarıyla da sıkı bir hayran kitlesine sahip olmayı başardı.

Makyajsız ve bakımsız hallerinden tutun da üç çocuğuyla baş ederken yaşadığı zorluklara kadar hayatının çoğu detayını takipçilerine aktaran Graham bu kez de bunca yoğunluğun arasında sağlıklı ve ışıl ışıl tutmayı başardığı cildiyle ilgili sırrını ve püf noktalarını anlattı.

Bir yandan evliliğini ve üç çocuklu hayatını yürüten başarılı model genç ve güzel kalmanın yolunu modern değil geleneksel yöntemlerle arıyor

Elbette ünlü model de sürekli göz önünde olduğu için çoğu zaman makyaj sanatçılarıyla, stilistlerle, modacılarla çalışıyor ve ekran önünde, podyumda ya da kırmızı halıda olduğu zamanlarda diğer meslektaşları gibi göz kamaştıran bir görüntüye ulaşmaya çalışıyor. Mesleğin cilveleri diyelim…

Yaptırdığı uygulamaları takipçileriyle de paylaşan Ashley Graham’in güzellik sırrı ise Gua Sha, akupunktur ve hepimizin bildiği kupa çekme yöntemiymiş

Ashley Graham’in de elbette yüzüne yaptırdığı ufak tefek müdahaleler olabilir ancak kendisi gerçekten de gösteri dünyasının en doğal ve kendi gibi olan isimlerden biri. Ve sosyal medya takipçileriyle paylaştığına göre yüzünün ve cildinin güzelliğini botoks ya da dolgu gibi işlemlere değil çok eskiden beri hayatımızda olan geleneksel yöntemlere borçlu.

Graham, en son cilt bakımı takıntısının ne olduğu sorulduğunda, Çin kültürüne ait geleneksel bir yöntem olan Gua Sha'yı heyecanla anlatmaya başlıyor. Pürüzsüz kenarları olan bir aparat yardımıyla cildi kazımak olarak tarif edilebilecek bu yöntem cildi yenilemekle kalmıyor aynı zamanda kırışıklıkları açıyor, kas ağrısını gideriyor ve vücut için birçok fayda daha sağlıyor.

Güzel model bunun dışında aslında bizim kültürümüzde de yer alan ve çoğumuzun büyüklerinden de görmüş olduğu “kupa çekmek” ya da “bardak çekmek” olarak adlandırdığımız yöntemi kullanıyor ve cildini gençleştiriyor. Ashley Graham, çoğu zaman akupunktur uygulaması da yaptırdığını söylüyor ve bu tür yöntemlerle asla botoks ya da dolgu gibi uygulamalara ihtiyacı kalmadığını anlatıyor.

Ancak gösteri dünyasında herkes konuya Ashley Graham gibi yaklaşmıyor elbette. Son günlerde çok sevilen Sex and the City’nin devamı olan And Just Like That dizisinde yer alıp almayacağı tartışmalarıyla gündeme gelen yıldız oyuncu Kim Cattrall, bu tür geleneksel uygulamalar yerine estetik yaptırmaktan yana olduğunu söyledi.

Sex and the City'nin çok sevilen karakteri Samantha Jones'u canlandıran Kim Cattrall, yaş alma gerçeğiyle baş etmek yerine gençleşmek taraftarı olan isimlerden

66 yaşındaki aktris, yaş almak ve bunun bedenindeki olumsuz etkilerini tersine çevirmek çabasıyla ilgili oldukça samimi açıklamalar yaptı. “Artık 60’larımdayım ve yaşlanmakla savaşmak için elime geçen bütün silahları kullanıyorum” diyen Kim Cattrall, dolgular, botoks uygulamaları ya da her geçen gün ortaya çıkan yeni yöntemleri seçerek ve mutlaka işinde mahir bir uzmanla çalışarak kendine, daha doğrusu kendi gençliğine tekrar benzemeye çalıştığını açıkça itiraf ediyor.

Friends dizisiyle hayatımıza giren ve uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca sayısız yapımda yer alan Jennifer Aniston da artık 54 yaşında olmasına rağmen Hollywood’un “yaşsız” güzellerinden biri. Kendisi pek kabul etmese de yüzüne ilerleyen yılların yorgunluğuyla yerleşen çizgiler yok olsun diye ufak tefek müdahalelerin yapıldığı belli. Yine de Aniston, herkesi birbirine benzeten estetik furyasından çok etkilenmeyen ve doğallığı her zaman ön planda tutmayı seven yıldızlardan.

Jennifer Aniston'ın saçlarının boyatmamak konusundaki kararı nihai mi bilinmez ancak durum hayranlarından büyük takdir topladı

Sağlıklı yaşamayı ve iyi beslenmeyi her şeyin önüne koyan Jennifer Aniston da bir süredir birçok meslektaşı gibi hem bu konuda hem de kozmetik alanında yatırımlar yapmak ve ürünler piyasaya sürmekle meşgul. 2021’de piyasaya sürdüğü ve LolaVie adını verdiği saç bakım ürünlerinin tanıtımını da zaman zaman kendi yapan Jennifer Aniston, Instagram paylaşımlarında hayranlarının karşısına ön tarafı beyazlamış saçlarıyla çıkınca adeta yer yerinden oynadı.

Friends dizisiyle tanındığından beri imzası haline gelen uzun sarı saçlarıyla öne çıkan yıldız oyuncu boya zamanı geldiği halde boyatmadığı ve doğal halinde bıraktığı beyazlamış saçlarıyla hayranlarından övgü topladı. Aniston’ın bu görüntüsüne sayısız yorum yapan hayranları usta ismin bu doğallığına ve kendini sergilerken ortaya koyduğu samimiyete şapka çıkardı ve ona her haliyle ne kadar güzel göründüğünü defalarca yazdı.