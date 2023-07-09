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Ünlü basketbolcu sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı: Neden olmasın?

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#Denis Rodman#Yella Yella#Aşk Dövmesi
Ünlü basketbolcu sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı: Neden olmasın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 08:51

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olması bir yana yıllar boyunca “en çılgın” basketbolcu olarak da anıldı. Sahaya neredeyse her maçta başka bir saç rengiyle çıkan ünlü ismin lakabıysa “The Worm” yani “Solucan”dı.

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National Basketball Association veya tüm dünyanın bildiği kısa adıyla NBA, Amerika’nın profesyonel basketbol ligi. Ve tüm dünyada en sevilen ve en çok izlenen spor organizasyonu. NBA, kurulduğundan bugüne dünya basketbol tarihine sayısız oyuncu kazandırdı ve çok büyük yıldızlar yarattı.

Ünlü basketbolcu sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı: Neden olmasın
Denis Rodman NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından ve yaşayan efsanelerinden biri... 5 şampiyonluk kazanan Rodman özellikle Chicago Bulls’da oynadığı dönemde devleşmişti

Bunların içinde en unutulmaz olanlardan biri de kuşkusuz Solucan lakaplı Dennis Rodman’dı. Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks gibi takımlarda oynayan Dennis Rodman, özellikle Michael Jordan ve Scottie Pippen’la birlikte Chicago Bulls’da oynadığı dönemde tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız olmuştu.

Ünlü basketbolcu sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı: Neden olmasın
62 yaşındaki yıldız isim gösteri dünyasından birçok ünlüyle aşklar yaşamıştı: Carmen Elektra ve Madonna'yla yaşadığı ilişkiler çok konuşulan Rodman ününün zirvesinde yer aldığı yıllarda birlikte olduğu kadınların sayısını hatırlamadığını ve cinsel ilişkiler yaşamanın onun için artık bir "iş" haline geldiğini itiraf etmişti

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Çıktığı her maçta saçlarını farklı bir renge boyayan, vücudunu dövmelerle kaplayan, çoğu zaman başını derde sokup kendini tutuklatacak kadar ileri giden Dennis Rodman, tüm bu sorunlu halleri ve istikrarlı bir performans göstermekte zorlandığı basketboluna rağmen yeteneği ve eksantrik kişiliğiyle yine de NBA’in vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Ünlü basketbolcu sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı: Neden olmasın
Denis Rodman bir süredir genç rapçi Yella Yella ile birlikte, çift NBA maçlarını izlemeye de birlikte gidiyor

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Sporu uzun yıllar önce bırakan 62 yaşındaki eski basketbolcu özel hayatıyla da çok konuşuldu. Gösteri dünyasının ünlü güzelleriyle aşklar yaşayan Denis Rodman, yıldız oyuncu Carmen Elektra ile evlendi. Denis Rodman’ın ismi bir dönem pop ikonu Madonna ile de anılmıştı. Asi basketbolcu bu birliktelikten yıllar sonra yaptığı açıklamayla da günlerce manşetlerde kalmıştı.

Ünlü basketbolcu sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı: Neden olmasın
Her zaman sıra dışı oluşuyla hatırlanan Denis Rodman'ın son çılgınlığı da bu dövme oldu

Gençlik yıllarında Madonna'nın kendisinden çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını hatta yumurtlama döneminde olduğu için kendisini özel uçakla kilometrelerce öteden getirttiğini ifade eden Dennis Rodman popun kraliçesinin kendisinden hamile kalmak için 20 milyon euro teklif ettiğini iddia etmişti.

Ünlü basketbolcu sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı: Neden olmasın
Yella Yella, dövme fikrinin kendisinden çıkmadığı konuşunda ısrarcı hatta sevgilisine bunu bir çılgınlık olduğunu da söylemiş

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İşte bu tür “çılgınlıklarıyla” yıllar boyu adından söz ettiren yıldız isim şimdi de bir başka “tuhaf” haberle adını manşetlere taşıdı. Bir süredir rapçi Yella Yella ile sevgili olan Denis Rodman kız arkadaşının yüzünü sağ yanağına dövme yaptırdı. Hem de ne dövme! ABD televizyonlarında yayınlanan bir programla ünlenen ünlü dövmeci Van Johnson’a giden ve yüzünün yarısını kız arkadaşının dövmesiyle kaplatan Rodman herkese küçük çaplı bir şok yaşattı.

Başta da sevgilisi Yella Yella’ya… Van Johnson’ın Instagram hesabında yaptığı dövmeyi paylaşmasıyla ortaya çıkan bu ilginç “aşk gösterisi”nin ardından konuşan ünlü rapçi; dövme fikrinin kendisine ait olmadığını hatta Denis Rodman’ı bundan vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. “Bu benim fikrim değildi” diyen rapçi Rodman’a bu fikrin “delilik” olduğunu da söylemişti.

Ünlü basketbolcu sevgilisinin fotoğrafını yüzüne dövme yaptırdı: Neden olmasın
Denis Rodman ise dövmesi için "Neden olmasın?" diyor ve bunu sevgilisine "onu olduğu gibi kabul ettiği" için teşekkür ettiğini söylüyor

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Dövmeyi yapan Van Johnson, bunu kalıcı bir dövme olduğunu doğrularken Denis Rodman ise aslında dövmenin daha da büyük olmasını istediğini itiraf etti. “Bu benim bir kadınla son dansım” diyen çılgın basketbolcu Yella Yella’dan ve yaptırdığı dövmeden bahsederken de “Ona beni olduğum gibi sevdiği için teşekkür etmek istedim. Dövmeyi bu yüzden yaptırdım” dedi.

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#Denis Rodman#Yella Yella#Aşk Dövmesi

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