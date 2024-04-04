Ünlü aktörden şoke eden sözler! Cinsel saldırıya uğrayıp hayatına son vermek istemiş… ‘Oğullarım rüyama girdi’

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"Blue Mountain State", "Smallville" ve "Black Mirror" gibi dizilerde rol alan ve şu anda "The Reacher" dizisiyle adından söz ettiren Alan Ritchson Hollywood Reporter'a verdiği röportajda herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.





İTİRAFI HERKESİ HEM ÜZDÜ HEM DE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ritchson cinsel saldırılara uğradığını, yaşadığı bu korkunç deneyimin ardından intihara teşebbüs ettiğini itiraf etti. Durumun birden fazla kez yaşandığını, modellik sektöründen oyunculuk dünyasına geçiş yapmadan önce kâbus dolu zamanlar yaşadığını itiraf eden ünlü oyuncu bu korkunç karardan vazgeçmesine yol açan akıl almaz deneyimi de hayranlarıyla paylaştı.

Reacher dizisiyle adından söz ettiren Alan Ritchson modellik yaptığı yıllarda cinsel taciz ve saldırılara maruz kaldığını ve bu yüzden canına kıymanın kıyısından döndüğünü itiraf etti

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Oyunculuğa başlamadan önce modellik yapan yıldız isim “Modellik sektöründe çalışmanın çok az olumlu yanı var. Dürüst olalım, bu yasallaştırılmış insan ticareti gibi bir şey" dedi.

Sektörün denetlenmediğinden şikayet eden Alan Ritchson kendisi gibi diğer modellerin de birer cinsel obje gibi fotoğrafçılara teslim edildiğini ve benzer cinsel taciz ve saldırılara maruz kaldığını anlattı.





MODELLİK YAPARKEN UĞRADIĞI CİNSEL SALDIRILAR ONU ÖLÜMÜN KIYISINA GETİRDİ

"Cinsel istismarın amaç olduğu ve hayatta kalmak için çaresiz olduğunuz, vazgeçemediğimiz maaş çekinin kullanıldığı ortamlara sokulduğum zamanlar ve durumlar sık sık karşıma çıktı” diyen Alan Ritchson bu yüzden modellik dünyasını sonsuza dek terk etti.

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Yaşanan bu süreçte büyük bir çaresizliğin içine düşen ünlü oyuncu canına kıymaya karar verdiğini ancak üç oğlunun rüyasına girmesiyle ölümün kıyısından döndüğünü de itiraf etti. 11 yaşında Calem, 10 yaşında Edan ve 8 yaşında Amory adında üç oğlu olan ünlü oyuncu oğullarının rüyasında kendisine göründüğünü anlattı. Artık yaşamak istemediğine karar verdiği noktada üç oğunu rüyasında gördüğünü ve verdiği o korkunç karardan vazgeçtiğini itiraf eden ünlü oyuncu modellik sektöründe kendisi gibi birçok başka ismin başına da benzer şeylerin geldiğni anlattı

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RÜYASINA GİREN ÜÇ OĞLU ONU HAYATA GERİ DÖNDÜRDÜ

Onları büyümüş, 30’lu yaşlarına gelmiş şekilde rüyasında gördüğünü anlatan Ancak Ritchson oğullarının kendisine hayatta kalmasını, onları bırakmamasını ve büyüdüklerini görmesini istediklerini söylediklerini anlatan ünlü oyuncu için her şey o anda değişmişti.

"Benden sakince bunu yapmamamı istediler ve burada, hayatta ve hayatlarının bir parçası olmamı istediklerini söylediler" diyen Ritchson 20 yıldır Catherine Ritchson ile evli.

41 yaşındaki yıldız oyuncu 36 yaşında bipolar bozukluk teşhisi almış, geçen yıl da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu öğrenmişti.

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"Çok ünlü bir fotoğrafçının çekiminde yer alacaktım" diyen Ritchson kendisine büyük kazançlar vaat edilerek çıplak fotoğraf çekimleri yapmaya zorlandığını ve bir otel odasında cinsel tacize uğradığını itiraf etti. Yaşadığı bunalımdan kurtulamayıp depresyona girdiğini anlatan ünlü oyuncu en sonunda intihara teşebbüs edecek noktaya sürüklendiğini anlattı. Alan Ritchson başına gelenlerden sonra moda sektörünü terk etmiş oyunculuk yapmaya başlayarak kendine yenider bir kariyer inşa etmişti



HAYATINA ANLAM KATAN YENİ KARİYERİ ONU KURTARAN İKİNCİ ŞEY OLDU

Bipolar bozukluk ve DEHB ile mücadele ederken düzenli olarak psikiyatristiyle seanslar yaptığını söyleyen Alan Ritchson ruhunu besleyecek daha anlamlı bir iş bulmuş olmanın ve yaşadıklarını yakınlarıyla paylaşmanın da iyileşmesine faydalı olduğunu belirtti.

"Bir yaratıcının varlığına ve bizim de yaratılmış varlıklar olduğumuza inanan biri olarak, yaşamdaki amacımızın dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek ve başkalarına hizmet etmek olduğuna inanan biri olarak yaşamın anlamı ve amacına geri döndüm. Hayat işte bundan ibarettir."