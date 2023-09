Ünlü aktör yönetmen koltuğuna oturdu, kızı başrol oynadı: O cesur sahneleri çekerken hiç zorlanmadık

Haberin Devamı

USTA AKTÖR YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU, KIZI BAŞROL OYNADI

25 yaşındaki genç yıldız Maya Hawke son olarak yönetmen koltuğunda babası Ethan Hawke’ın oturduğu “Wildcat” filminde başrol oynadı. Maya Hawke filmde ünlü Amerikalı yazar Flannery O'Connor'ın yaşam öyküsünü anlatan filmde yazarın gençliğini ve ilk kitabını bastırmak için verdiği mücadeleyi perdeye yansıttı. Maya Hawke Hollywood'un iki ünlü yıldızı Ethan Hawke ve Uma Thurman'ın kızı... Ünlü çift 18 yıl önce boşandılar ancak dost kaldılar kızları Maya ve oğulları Levon'u birlikte büyüttüler

KIZININ OYNADIĞI FİLMİ YÖNETTİ, MÜSTEHCEN SAHNELERDE DE KAMERA ARKASINDA O VARDI

Filmde çok fazla olmamakla birlikte Maya Hawke’ın canlandırdığı cinsellik içeren sahneler de yer aldı. Genç oyuncunun bu sahnelerin yer aldığı filmini babası Ethan Hawke’ın yönetmesi de çok tartışıldı. Sosyal medyaya da taşınan ve günlerdir konuşulan bu durum hakkında usta oyuncu ve yönetmen Ethan Hawke ve oyuncu kızı Maya Hawke bir arada açıklama yaptılar. Henüz 20 yaşındayken rol aldığı Stranger Things dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Maya Hawke o zamandan beri oyunculuk teklifleri almaya ve kariyerinde ilerlemeye devam ediyor

O ÇOK KONUŞULAN SAHNELERİ ÇEKERKEN HİÇ ZORLANMAMIŞLAR

Variety dergisine röportaj veren baba kız bu sahnelerin çekimleri süresince son derece rahat olduklarını ve durumu tuhaf bulmadıkları gibi hiçbir rahatsızlık da hissetmediklerini söylediler. Ethan Hawke, kendisi ve kızının durumu yadırgamadığını söylerken Maya Hawke’la birlikte bu sahnede yer alan oyuncuların rahatsızlık hissettiğini söyledi ve "Sanırım bu onlar için garipti." ifadesini kullandı. Maya Hawke daha küçücükken boşanmış olsalar da genç yıldızın babası Ethan Hawke'la çok yakın bir ilişkisi var: Özellikle de oyunculuk yapmaya başladığından beri Ethan Hawke kızının en büyük destekçisi

ROL ARKADAŞLARI İÇİN SETE “MAHREMİYET KOORDİNATÖRÜ” GELDİ

Maya da babasına katılarak rol arkadaşları için “Onlar için sette bir mahremiyet koordinatörü bulundurmaya özen gösterdik. Böylece kendilerini güvende ve rahat hissettiler ve gözetleniyor gibi hissetmediler..." sözlerini kullandı. Hollywood setlerinde çekimi zor sahneler için oyuncuların rahatını sağlamak üzere bu tür görevliler bulundurulması yaygın bir uygulama. Maya Hawke son olarak babasının yönettiği filmde başrolde oynadı: Filmin müstehcenlik içeren sahnelerinin çekiminde hiç zorlanmadıklarını anlatan ünlü baba - kız zorluğu asıl yaşayananın Maya'nın rol arkadaşları olduğunu söyledi

“NEPO BEBEK” TARTIŞMASINDA ONUN DA ADI GEÇMİŞTİ

Maya Hawke başlangıçta sette babasıyla olmanın ve onun yönettiği bir filmde başrol oynamanın kendisine güvensizlik hissettirdiğini söylese de bu duygudan rahatça kurtulduğunu söylüyor. Hollywood’un iki efsane isminin kızı olan Maya Hawke da son yıllarda gündemde olan “nepo bebek” tartışmasının ortasında kalmıştı. Maya ve Ethan Hawke Hollywood'da devam eden senarist ve oyuncu grevine de destek veriyor ve eylemlere birlikte katılıyor

KAYIRILDIĞI İÇİN Mİ YILDIZ OLDU?

Aileleri gösteri dünyasından ünlü isimler olan “nepo bebekler” sahip oldukları soyadı sayesinde oyunculuk, şarkıcılık gibi mesleklerde haksızca avantaj elde ettikleri ve gerekli yeteneğe sahip olmasalar bile kayırıldıkları için kendilerine kolayca bir kariyer yapabildikleri için eleştiriye uğruyor. Maya Hawke da bu eleştiriye uğrayan isimlerin başında geliyor. Maya Hawke yüzünde hem annesi Uma Thurman'ın hem de babası Ethan Hawke'ın çizgilerini taşıyor

“BABAM BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ÖĞRETMEN”

20 yaşından beri Stranger Things’le büyük bir çıkış yakalayan Hawke Once Upon a Time in Hollywood ve Asteroid City gibi önemli filmlerde de kadroda kendine kolayca yer bulmuştu. Nepo bebek tepkisiyle ilgili olarak Maya Hawke "Babam benim için büyük bir öğretmen oldu ve birlikte çalışmak istiyoruz. Birbirimizle olmayı seviyoruz." cevabını vermişti. Adı "nepo bebek" tartışmalarında geçen Maya Hawke babasının en büyük öğretmeni olduğunu söylüyor... Ethan Hawke ise kızına güveninin tam olduğunu ifade ederek eleştrilere kulak tıkıyor

USTA AKTÖRÜN KIZINA GÜVENİ TAM

Ethan Hawke’ın bu konuda kızına güveni tam ve eleştirilere kulak tıkamayı tercih ediyor. Usta aktör "Eğer birisi kızımla beni birlikte çalıştığımız için eleştirmek istiyorsa, bu tamamen adildir. İnsanların fikirlerini söylemesine izin vermelisiniz. Bunun önüne geçmenin tek yoluysa sahnedeyken iyi bir iş çıkarmaya çalışmak ve bunu başarmaktır" dedi.