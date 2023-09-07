Ünlü aktör yönetmen koltuğuna oturdu, kızı başrol oynadı: O cesur sahneleri çekerken hiç zorlanmadık

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USTA AKTÖR YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU, KIZI BAŞROL OYNADI
25 yaşındaki genç yıldız Maya Hawke son olarak yönetmen koltuğunda babası Ethan Hawke’ın oturduğu “Wildcat” filminde başrol oynadı. Maya Hawke filmde ünlü Amerikalı yazar Flannery O'Connor'ın yaşam öyküsünü anlatan filmde yazarın gençliğini ve ilk kitabını bastırmak için verdiği mücadeleyi perdeye yansıttı.
KIZININ OYNADIĞI FİLMİ YÖNETTİ, MÜSTEHCEN SAHNELERDE DE KAMERA ARKASINDA O VARDI
Filmde çok fazla olmamakla birlikte Maya Hawke’ın canlandırdığı cinsellik içeren sahneler de yer aldı. Genç oyuncunun bu sahnelerin yer aldığı filmini babası Ethan Hawke’ın yönetmesi de çok tartışıldı. Sosyal medyaya da taşınan ve günlerdir konuşulan bu durum hakkında usta oyuncu ve yönetmen Ethan Hawke ve oyuncu kızı Maya Hawke bir arada açıklama yaptılar.
O ÇOK KONUŞULAN SAHNELERİ ÇEKERKEN HİÇ ZORLANMAMIŞLAR
Variety dergisine röportaj veren baba kız bu sahnelerin çekimleri süresince son derece rahat olduklarını ve durumu tuhaf bulmadıkları gibi hiçbir rahatsızlık da hissetmediklerini söylediler. Ethan Hawke, kendisi ve kızının durumu yadırgamadığını söylerken Maya Hawke’la birlikte bu sahnede yer alan oyuncuların rahatsızlık hissettiğini söyledi ve "Sanırım bu onlar için garipti." ifadesini kullandı.
ROL ARKADAŞLARI İÇİN SETE “MAHREMİYET KOORDİNATÖRÜ” GELDİ
Maya da babasına katılarak rol arkadaşları için “Onlar için sette bir mahremiyet koordinatörü bulundurmaya özen gösterdik. Böylece kendilerini güvende ve rahat hissettiler ve gözetleniyor gibi hissetmediler..." sözlerini kullandı. Hollywood setlerinde çekimi zor sahneler için oyuncuların rahatını sağlamak üzere bu tür görevliler bulundurulması yaygın bir uygulama.
“NEPO BEBEK” TARTIŞMASINDA ONUN DA ADI GEÇMİŞTİ
Maya Hawke başlangıçta sette babasıyla olmanın ve onun yönettiği bir filmde başrol oynamanın kendisine güvensizlik hissettirdiğini söylese de bu duygudan rahatça kurtulduğunu söylüyor. Hollywood’un iki efsane isminin kızı olan Maya Hawke da son yıllarda gündemde olan “nepo bebek” tartışmasının ortasında kalmıştı.
KAYIRILDIĞI İÇİN Mİ YILDIZ OLDU?
Aileleri gösteri dünyasından ünlü isimler olan “nepo bebekler” sahip oldukları soyadı sayesinde oyunculuk, şarkıcılık gibi mesleklerde haksızca avantaj elde ettikleri ve gerekli yeteneğe sahip olmasalar bile kayırıldıkları için kendilerine kolayca bir kariyer yapabildikleri için eleştiriye uğruyor. Maya Hawke da bu eleştiriye uğrayan isimlerin başında geliyor.
“BABAM BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ÖĞRETMEN”
20 yaşından beri Stranger Things’le büyük bir çıkış yakalayan Hawke Once Upon a Time in Hollywood ve Asteroid City gibi önemli filmlerde de kadroda kendine kolayca yer bulmuştu. Nepo bebek tepkisiyle ilgili olarak Maya Hawke "Babam benim için büyük bir öğretmen oldu ve birlikte çalışmak istiyoruz. Birbirimizle olmayı seviyoruz." cevabını vermişti.
USTA AKTÖRÜN KIZINA GÜVENİ TAM
Ethan Hawke’ın bu konuda kızına güveni tam ve eleştirilere kulak tıkamayı tercih ediyor. Usta aktör "Eğer birisi kızımla beni birlikte çalıştığımız için eleştirmek istiyorsa, bu tamamen adildir. İnsanların fikirlerini söylemesine izin vermelisiniz. Bunun önüne geçmenin tek yoluysa sahnedeyken iyi bir iş çıkarmaya çalışmak ve bunu başarmaktır" dedi.