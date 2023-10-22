Ünlü aktör tecavüz suçundan 30 yıl ceza almıştı… Elindeki her şeyi kaybetti: Eşi onu boşayıp kızının velayetini de aldı

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Masterson ile ilgili ilk suçlamalar 2016 yılında ortaya atıldı. O dönemde Masterson'ın 2000'lerin başında beş farklı kadını taciz ettiği ileri sürüldü. Masterson tüm bu suçlamaları reddetti. Yasal olarak herhangi bir ceza almasa da bu iddiaların ardından rol aldığı The Ranch adlı yapımdan çıkarıldı, çalıştığı menajerlik firması onunla ilişkisini kesti.

Danny Masterson yıllar süren mahkemeler boyunca masum olduğunu iddia etti ancak en sonunda ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

2021’DE BAŞLAYAN DAVALAR EN SONUNDA BÜYÜK CEZAYLA SONA ERDİ

Danny Masterson’ın taciz ve tecavüz davaları 2021 yılında görülmeye başlanmıştı. Danny Masterson'ın 2021 yılında yapılan duruşmasında da eski kız arkadaşı Christina B. dudak uçuklatan iddialarda bulunmuştu. Eski bir model olan Christina B., sevgilisi olduğu dönemde Masterson ile altı yıl birlikte yaşadığını belirtti. Christina B. Masterson tarafından defalarca tacize uğradığını, oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını anlattı.

Bijou Phillips tüm bu suçlamaların günyüzüne çıktığı 2016'dan beri kocasına destek verdi, onun suçsuzluğunu savundu ancak mahkeme karar verir vermez hemen boşanma davası açtı

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Onun dışında iki farklı kadın daha ünlü oyuncunun tacizine ve tecavüzüne uğradığını iddia ederek dava açtı. Kadınlar yıllar boyunca Masterson’ın üye olduğu Scientology tarikatı tarafından susturulmak istendiklerini söylediler. En sonunda mahkeme eski kız arkadaşı Christina B.’nin iddialarını mahkumiyet için yeterli bulmadı ancak diğer iki kadının tecavüz suçlaması mahkeme tarafından değerlendirildi. Bijou Phillips ve Danny Masterson çifti 2001 yılında evlenmişti ancak birliktelikleri bundan 6 yıl öncesine dayanıyor... Çiftin 9 yaşındaki kızlarının velayeti de boşanma davasının ardından annesine verildi

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BAŞINDAN SONUNA SUÇUNU HİÇ KABUL ETMEMİŞTİ

Danny Masterson kendisine yönelik bu iddiaları yalanlasa da duruşmada ifade vermedi. Avukatı da herhangi bir tanığın dinlenmesini talep etmedi. Bunun yerine olayın iki kadının öne sürdüğü gibi tecavüz olmadığını olup bitenlerin karşılıklı anlaşmaya dayandığını ileri sürdü. Hatta iki kadının Danny Masterson'ın itibarını zedelemek için organize bir şekilde iddiada bulunduklarını ileri sürdü. Bijou Phillips kocasının suçlu olduğuna hiç inanmadı hatta mahkemenin hakimine onu öven ve cezasının düşürülmesini talep eden bir mektup bile yazdı... Ünlü oyuncu mahkemelere de hep kocasının elini tutarak ve destek vererek geldi

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ÖMÜR BOYU HAPİS: 30 YIL GÜNYÜZÜ GÖRMEYECEK

Mahkeme eylül ayında 47 yaşındaki aktörü 2003 yılında işlediği iki tecavüz suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Danny Masterson, ancak hapiste 30 yıl geçirdikten sonra bir şartlı tahliyeden faydalanabilecek. Tüm bu mahkeme süreci boyunca ünlü aktöre destek veren eşi Bijou Phillips de en sonunda deyim yerindeyse havlu attı.

MAHKEMELERE EL ELE GELDİLER

Eski bir model olan ve Raising Hope dizisinde canlandırdığı rolle tanınan ünlü oyuncu Bijou Phillips, kocasının suçlu olduğunu kabullenememişti. Mahkemeye kocası için mektup yazan ve hakimden onun için merhamet talep eden 43 yaşındaki Bijou Phillips duruşma boyunca kocasının yanından ayrılmadı ve mahkeme salonuna onun elini tutarak girip çıktı. Bijou Phillips’in kocasının masum olduğuna inandığı ve yakın çevresine de sürekli bunu söylediği iddia edildi. Danny Masterson bu korkunç suçları işledikten sonra kendine bir aile kurmuş ve iyi bir eş ve baba imajı sergilemişti... Aldığı 30 yılını günyüzü görmeden geçireceği ömür boyu hapis cezasının ardından dünya onun gerçek yüzünü görümüş oldu

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CEZASI DÜŞSÜN DİYE HAKİME MEKTUP YAZMIŞTI

Hatta Bijou Phillips, Danny Masterson'ın karakterine kefil olmak için ceza duruşmasından önce hakime bir mektup yazarak onu "harika bir baba" olarak nitelendirdi. Mektupta "Ona tahmin edebileceğinizden çok daha fazla ihtiyacımız var" diye yazan ünlü oyuncu "Ciddi suçlardan hüküm giydiğini biliyorum. Ama evlendiğim adam benim için sadece olağanüstü bir koca ve kızımız için sadık bir baba oldu." diyerek cezasında indirim talep etmişti. Bijou Phillips boşanma davası açtıktan sonraki günlerde parmağında evlilik yüzüğüyle görüntülenmişti, birkaç gün sonra ise ünlü oyuncunun alyansı parmağından çıktı

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YILLARCA BEKLEDİ, 30 YILLIK CEZA GELİNCE BOŞANDI

Ancak Bijou Phillips, Masterson tüm çabalarına rağmen ömür boyu hapis cezası alıp hapse girer girmez hemen ona boşanma davası açtı. Phillips’in avukatı yaptığı açıklamada, "Bayan Phillips bu talihsiz dönemde kocasından boşanma davası açmaya karar verdi. Önceliği kızı olmaya devam ediyor." demişti. ABD basını tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre, Phillips ayrılığın nedeni olarak “uzlaşmaz farklılıkları” gösterdi ve ayrıca eş desteği talep etti. Bijou Phillips, mahkeme kocası Danny Masterson hakkında ömür boyu hapis cezası verdikten sonra gözyaşları içinde görüntülenmişti

KIZININ VELAYETİNİ DE ALDI: CEZAEVİNDE GÖZLEM ALTINDA GÖRÜŞEBİLECEKLER

Bijou Phillips, boşanma davası açarken tecavüz suçlusu eski eşi Danny Masterson'dan nafaka desteği de talep etti. Hatta 2011'de evlendiği Masterson'a kendi nafaka talebine karşı öne sürülecek herhangi bir mali destek verilmemesini de talep etti. Çiftin 9 yaşındaki kızları Fianna'nın hem yasal hem de fiziksel velayeti de Bijou Phillips’in isteği doğrultusunda kendisine verildi. Masterson, kızı Fianna için velayet talebine karşı çıkmadı ve sadece ziyaret hakkı talep etti. Ünlü aktör kızını cezaevinde ve sadece gözetim altındayken görebilecek.





EVLİLİK YÜZÜĞÜ PARMAĞINDAN ÇIKMADI

47 yaşındaki Masterson eğer şartlı tahliye talebi kabul edilirse 77 yaşında hapisten çıkabilmiş olacak. Ve bu gerçekleştiğinde kızı da neredeyse 40 yaşına gelmiş yetişkin bir birey haline gelecek. Bijou Phillips ise boşanma davası açmasına rağmen birkaç hafta önce parmağında hâlâ evlilik yüzüğünü taşırken görüntülenmişti.