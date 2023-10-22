Bir başka kadın için karnında bebeğiyle terk edilmişti… Mutluluğu en sonunda buldu: Yaşayarak öğrendim

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Kariyerine modellik yaparak başlayan, sonra ufak reklamlarda gözüktükten sonra oyunculuk dersleri alarak Hollywood’da tanınmış bir oyuncu olan Bridget Moynahan artık 52 yaşında, mutlu yuvasında oğlu ve eşinin ilk evliliğinden doğan çocuklarıyla mutlu mesut bir hayat sürüyor. Bridget Moynahan ve Tom Brady bir zamanların en gözde çiftilerinden biriydi

NE YAPARSA YAPSIN UĞRADIĞI İHANETLE HATIRLANDI

Başarılı oyunculuk kariyerine ve rol aldığı sayısız filme rağmen Bridget Moynahan’ın adını herkes en çok aldatılıp bir başka kadın için terk edildiği dönemden hatırlamaya devam ediyor. Çünkü bu sonu kötü biten aşk üçgeninin diğer kahramanları Moynahan’ın kendisinden bile ünlü!

İkisi de kariyerinin başlarında ve en parlak dönemlerindeyken büyük bir aşk yaşayan çift yine büyük bir skandalla yollarını ayırdı

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Bu çok ünlüler kim derseniz hemen söyleyelim: Tom Brady ve geçen yıl boşandığı karısı Gisele Bündchen. Bridget Moynahan ve Tom Brady, 2004 yılında aşkları ilk duyulduğunda ikisi de kariyerlerinin başlarında ve en parlak dönemlerindeydi. Tom Brady’nin takımı süper kupa kazanıyor, ünlü futbolcu şöhret ve servetini giderek katlıyordu. Bridget Moynahan Tom Brady tarafından Gisele Bündchen için terk edildiğinde iki aylık hamileydi... Brady ve Bündchen yeni aşklarının cicim aylarını yaşarken Moynahan Brady'den doğan oğluu tek başına büyütmeye başlamıştı

KARİYERLERİNİN EN PARLAK DÖNEMİYDİ

Bridget Moynahan da efsane dizi Sex and the City’nin kadrosuna katılmış, bir yandan da birçok filmden başrol teklifi almaya başlamıştı. Çift birbirlerinin kariyerlerinin destekçisi, kupa törenlerinin, kırmızı halıların eşlikçisiydi. Bu ideal görünen ilişkinin bitişi ani ve acılı oldu.

Ünlü oyuncunun hamileyken uğradığı ihanet yıllarca konuşuldu

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Üç yıla yakın birlikteliğin ardından Bridget Moynahan’dan ayrılan Tom Brady hemen Gisele Bündchen’in kollarına koştu. Ancak bu yeni başlayan aşk bir anda gelen haberle başlar başlamaz sarsılacaktı. Ayrılığın ardından iki ay geçmişti ki Bridget Moynahan’ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.



HAMİLEYKEN BİR BAŞKA KADIN İÇİN TERK EDİLDİ

Yani aslında Bridget Moynahan Tom Brady çifti ayrıldığında ünlü aktris 2 aylık hamileydi. Bu haber Tom Brady’yi kararından vazgeçirmedi. Ünlü futbolcu Gisele Bündchen’le aşk yaşamaya devam etti. Bridget Moynahan ise hem başka bir kadın tarafından terk edildi hem de karnındaki bebeği babasız büyütmek zorunda kaldı.

Tom Brady ve Gisele Bündchen'in geçen yıl ayrılması akıllara hemen geçmişteki ihaneti getirdi

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Ünlü aktirs yıllar sonra bu zorlu süreçte yaşadıklarını dile dökmeyi başardı. Hatta yazdığı bir kitapta başından geçenleri de anlattı. “Bebeğimi kendi başıma büyütmek zorunda kaldığım için kendimi çok kötü, kaybolmuş hissettim” demişti ünlü aktris yaşadıklarını anlatırken. Bridget Moynahan ve Adrew Frankel önceki ilişkilerinden doğan 4 erkek çocuğu birlikte büyüttüler

ARADAN YILLAR GEÇTİ O YUVA DA YIKILDI!

Bu olayların ardından uzun yıllar geçti. Ancak bu ihanet ve terk ediş hikâyesi kolayca unutulmadı. Hatta Tom Brady ve Gisele Bündchen ayrılığı yaşandığında bu ihanet hep dile getirildi. Ünlü manken için “yuva yıkanın yuvası da yıkıldı” tarzı yorumlar yapıldı. Onun bir başka kadının büyük mutsuzluğuna aldırmadan Tom Brady’yle çıktığı yol yıllar sonra bir daha eleştiri konusu oldu.

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Bridget Moynahan ve Tom Brady’nin oğlu Jack artık 15 yaşında bir delikanlı oldu. Annesi Moynahan’la yaşayan Jack büyürken sık sık babası Tom Brady ve üvey annesi Gisele Bündchen’in evinde de yaşadı. Bir zamanlar bu acılı hikâye ve aşk üçgeniyle gündeme gelen Moynahan, Brady ve Bündchen, geçmişin üzüntüleri unutup onun için dostane ilişkiler sürdürmeye çalıştı.

AŞKI İHANETİN ARDINDAN BULDU

52 yaşındaki yıldız oyuncu Bridget Moynahan neyse ki bu kâbus dolu günlerin ardından mutluluğu yeniden yakalama fırsatı buldu. 2006 yılında Tom Brady tarafından terk edilip bir başına bırakıldıktan sonra arkadaşlarının ısrarıyla iş insanı Andrew Frankel'la tanıştı. Kendisi de bir evlilik yapmış, üç de çocuk sahibi olmuş olan iş insanı Bridget Moynahan için sığınabileceği, güvenilir bir liman olmayı başardı. Bridget Moynahan yıllardır efsane aktör Tom Selleck'le birlikte polisiye dizi Blue Bloods'da başrol oynuyor

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BİRLİKTE 8 YILI DEVİRDİLER

Çift 4 erkek çocuklarını birlikte büyütmekle kalmadı ideal bir evlilik ilişkisi de yürüttü. 2006’da başlayan tanışıklılıklarının ardından Andrew Frankel ünlü oyuncuya 2015'te evlilik teklifi etti. Aynı yıl ekim ayında evlendiler. Başarılı bir borsacı olan Andrew Frankel'ın dünyanın en iyi adamlarından biri olduğunu anlatan ünlü oyuncu 17 yıldır tanıdığı eşiyle geçtiğimiz günlerde 8. evlilik yıldönümünü kutladı.





EVLİLİK YILDÖNÜMÜ KUTLAMASIYLA AŞKINI DİLE DÖKTÜ

Moynahan kocası Andrew Frankel'in sekizinci evlilik yıldönümleri şerefine kendisine verdiği sevimli bir kartın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Kartta "Evlendiğime Çok Sevindiğim Kadına" mesajıyla birlikte tatlı bir kız ve erkek çizimi yer alıyordu. Moynahan, kendisini çok etkileyen bu hediyeyi Instagram hesabından paylaşırken "Oh.... ve yıldönümünüzde size böyle kartlar gönderen bir adamla evlenin. Ve sizi yıldönümünüzü kutlamak için yeni arkadaşlar davet etmeye teşvik etsin" diye yazdı ve paylaşımına kalpler ekledi. Bridget Moynahan'ın kalbini çalan ve ona geçmiş acılarını unutturan kocası Adrew Frankel oldukça varlıklı bir iş insanı

AŞKI 40'INDAN SONRA BULDU

Çiftin bu evlilikten çocuğu olmadı ancak önceki evliliklerinden doğan 4 erkek çocuklarını bir arada sevgi dolu bir yuvada büyüttüler. Bridget Moynahan 2021 yılında Glamour'a verdiği röportajda "40'lı yaşlarda aşkı bulmak" üzerine konuştu ve kocası Adrew Frankel ile olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Bridget Moynahan ve Adrew Frankel New York'ta mutlu bir yuva kurdular

SEVGİLİ SEÇİMİNİ SEKTÖR DIŞINDAN YAPTI: GENÇKEN ANLAYAMADIM

Bridget Moynahan "Onunlar ilişkimden öğrendiğim şey deyim yerindeyse bazen başka bir havuzda balık tutmanız gerektiğiydi. Sektörden insanlarla çıkıyordum. Sonra gerçekten sağlam, iyi bir insanla tanıştım ve onda ne gösteriş ne de bizim camiamızdaki kötü şeyler vardı. O gerçekten iyi bir insan ve iyi bir partner" dedi.

Ve gençlik yıllarına ve muhtemelen Tom Brady’yle olan hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkisine gönderme yaparak "Genç bir insan olarak bunun gerçek karşılığının ne olduğunu anlayamamıştım. Bunu yaşayarak öğrendim” dedi.