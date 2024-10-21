Üçüncü kocasından boşanalı bir yıl olmuştu… Ünlü şarkıcı gelinlik giyip ‘Evlendim’ dedi… Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

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42 yaşındaki Britney Spears ününün zirvesinde olduğu yıllarda genç yaşında gelen bu şöhretle baş edememiş, ruhi buhran geçirdikten sonra bunu fırsat bilen babası tarafından vesayet altına alınarak uzun yıllar hayatının kontrolünü kaybetmiş şekilde yaşamıştı.

Ünlü şarkıcının hayranları onun soyal medyadan yaptığı "çılgın" paylaşımlara aslında alışkın...

2021 yılında mahkemenin verdiği kararla bu vesayetten kurtulan Britney Spears, o günden beri deyim yerindeyse zincirlerinden boşalmış gibi yaşamaya, çılgın hallerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

Britney Spears üçüncü eşi Sam Asghari'den bir yıl önce boşanmıştı

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Artık müzik sahnelerinde pek göremediğimiz ünlü şarkıcı geçen yıl eylül ayında üçüncü eşi, 30 yaşındaki Sam Asghari'den, bir buçuk yıla yakın süren evliliğin ardından boşanmıştı.

Gelinlik giyip duvak takarak video paylaşan Britney Spears herkesi şaşkına çevirdi ancak geçrek hemen ortaya çıktı

Bir kez daha Instagram hesabından “tuhaf” bir paylaşım yapan Britney Spears beyaz ipek bir gelinlik ve ona uygun dantel bir duvakla çekilmiş bir video paylaştı. Ve bu videonun atına da yeniden evlendiğini yazarak hayranlarını şaşkına çevirdi.

İlk anda şakına dönenler geri dönüp Britney Spears’ın yazdığını tekrar okuduğunda ise gerçek ortaya çıktı. Spears gelinlikli videosunun altına “Kendimle evlendiğim gün... Utanç verici ya da aptalca görünebilir ama bence bu şimdiye kadar yaptığım en harika şey!!!” diye yazmıştı.

Ünlü şarkıcı videonunaltına "Kendimle evlendim" yazdı...

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Ünlü şarkıcı bir damatla evlenmek yerine kendi kendine evlendiğini duyurarak bir kez daha herkesi şakına çevirmiş oldu.

Sam Asghari, 14 aylık evliliğin ardından geçen yıl ağustos ayında Spears'tan boşanmak için dava açmıştı. Boşanma, çiftin anlaşmaya varmasıyla mayıs ayında resmen sonuçlandı.

Britney Spears ve Kevin Federline 3 yıl evli kaldı... Kevin Federline, Britney Spears'ın babasıyla iş birliği yapıp vesayet altına alınmasına ve yıllar boyu esaret altında yaşamasına da yardım etti

Bu Britney Spears’ın biten üçüncü evliliği olmuştu.

Spears ilk evliliğini 2004 yılında çocukluk arkadaşı Jason Allen Alexander ile yaptı ve bu evlilik 55 saat sürdükten sonra iptal edildi.

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Jason Allen Alexander, Britney Spears Sam Asghari’yle evlenirken düğünü basmış ve “O benim ebedi karımdır” diyerek ortalığı karıştırmıştı. Tutuklanan Alexander 128 gün hapiste kaldı.

Britney Spears ikinci kocası ve iki oğlunun babası olan Kevin Federline'a uzun yıllar boyunca çok yüklü nafaka ödemişti

Britney Spears’ın en çok bilinen ve konuşulan evliliği ise eski dansçısı Kevin Federline ile yaptığı evlilikti. 2004’te evlenen ve 2007’de boşanan ünlü çiftin olaylı boşanması Britney Spears’ın vesayetine giden ruhsal bunalımlarının başladığı dönemin fitilini yakan ilk olaydı.