Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin gergin anları: Konuşmayacağız, çekmeyin!

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TATİL BİTTİ



Bodrum’daki yaz tatilleri sırasında sık sık görüntülenen Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, İstanbul’a döndü.

Çift önceki akşam Yeniköy’de objektife yansıdı. Ancak muhabirlerin görüntü alması ikiliyi panikletti.

Gözden Kaçmasın Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin Bodrum romantizmi Haberi görüntüle

KONUŞMAYACAĞIZ



İzzet Antebi, özellikle Tuvana Türkay’ın görüntülenmemesi için yoğun çaba sarf etti. “Konuşmayacağız, çekmeyin” diyerek tepki gösteren işadamı, Türkay’ı hızlı adımlarla evine götürdü.

Çağla Şıkel’le yaptığı yazışma eski eşi tarafından ifşa edilen Antebi, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.