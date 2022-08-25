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Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin gergin anları: Konuşmayacağız, çekmeyin!

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#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Yeniköy
Tuvana Türkay ile İzzet Antebinin gergin anları: Konuşmayacağız, çekmeyin
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:48

Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, Yeniköy’de görüntülenince panikledi. Sevgilisine adeta siper olan işadamı, onu hızlı adımlarla evine götürdü.

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TATİL BİTTİ

Bodrum’daki yaz tatilleri sırasında sık sık görüntülenen Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, İstanbul’a döndü.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebinin gergin anları: Konuşmayacağız, çekmeyin

Çift önceki akşam Yeniköy’de objektife yansıdı. Ancak muhabirlerin görüntü alması ikiliyi panikletti.

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KONUŞMAYACAĞIZ

İzzet Antebi, özellikle Tuvana Türkay’ın görüntülenmemesi için yoğun çaba sarf etti. “Konuşmayacağız, çekmeyin” diyerek tepki gösteren işadamı, Türkay’ı hızlı adımlarla evine götürdü.

Tuvana Türkay ile İzzet Antebinin gergin anları: Konuşmayacağız, çekmeyin

Çağla Şıkel’le yaptığı yazışma eski eşi tarafından ifşa edilen Antebi, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. 

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#Tuvana Türkay#İzzet Antebi#Yeniköy

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