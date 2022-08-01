Tuvana Türkay ile İzzet Antebi'nin Bodrum romantizmi

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ROMANTİK GÜN

Bodrum tatillerine devam eden oyuncu Tuvana Türkay ve işadamı İzzet Antebi, önceki gün Cennet Koyu’nda görüntülendi.

Bot üzerinde güneşlenirken objektife yansıyan çift romantik anlar yaşadı. (Kamil SÜMER)

Tuvana Türkay kusursuz fiziği ile dikkat çekti.



Tuvana Türkay - İzzet Antebi

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VALENTINO PEMBESİ

Dünyaca ünlü giyim markası Valentino’nun 2022 sonbahar/kış koleksiyonundan özel parçalar yolladığı, Gigi Hadid, Zendaya, Dua Lipa, Anne Hathaway gibi starların bulunduğu listeye Gülşen de girdi.

Önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren Gülşen, bu gece için özel olarak gönderilen iki tasarımı giydi. Hem tulum hem de elbise pembe renkteydi.

ONUR'UN MASAL'I

Onur Buldu, geçen ay doğan bebeği Masal’ın fotoğraflarını paylaştı.

Oyuncunun “Masal’ımıza kavuştuk. Bugün tam 40 gün oldu hem de. Sevgilim bütün cefayı çekse de sefada beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim” notuyla paylaştığı karelere yorum yağdı.

EVLİLİK OLACAK İNŞALLAH

Rıza Kocaoğlu önceki akşam sevgilisi Selin Işık’la Cihangir’deki Geyik adlı mekândaydı. Gecenin sonunda mekândan tek başına ayrılan Işık, “Rıza arkadaşlarıyla sohbet ediyor, ben eve gidiyorum” dedi.

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İlerleyen saatlerde içeriden arkadaşıyla çıkan Kocaoğlu, “Kurban Bayramı’nda sevgilinizi annenizle tanıştıracağınızı söylemiştiniz, tanıştırdınız mı?” sorusuna “Evet, tanıştırdım. Selin’i o da çok sevdi” yanıtını verdi. “Evlilik yakın mı?” diye sorulunca da “Olacak inşallah” dedi. (Sayit DURMAZ)

90'LAR ESİNTİSİ

Eda-Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın ve Yeşim Salkım’ın kurduğu Çılgınlar Kulübü, önceki akşam Bodrum Rios’ta sahneye çıktı.

90’lı yılların sevilen şarkılarını seslendiren grup, keyifli sohbetleriyle de sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı.