Didem Sarı'dan İzzet Antebi'ye velayet davası

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Antebi’nin ortak velayete rağmen çocuklarını kendisinden kaçırdığını öne süren Sarı, işadamının sevgilisi Tuvana Türkay’la yaşadığını, çocukların bu durumdan olumsuz etkilendiğini, ayrıca onları Musevi örf ve âdetlerine göre yetiştirmek için baskı uyguladığını ileri sürdü.

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Sarı, sosyal medyada da bir paylaşımda bulundu:

“4 aydır oğlunu, 2 aydır kızını göremeyen bir annenin feryadıdır bu. Tek güvendiğim Türk adaletidir.”

ORTAK VELAYETE İMZA ATMIŞLARDI

İzzet Antebi ile Didem Sarı bir yıllık flörtün ardından çift, 2009’da Four Seasons otelde evlenmişti. Çift, karşılıklı anlaşmayla evliliklerini ekim 2009'da sonlandırdı. İzzet Antebi ile Didem Sarı velayet konusunda da ortak vekalete imza attı.

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Anlaşma gereği çocuklar Mila ve Moris Mert okulları olduğu için hafta içi annelerinde kalırken, hafta sonları babalarına gitti.

Ayrılığın ardından İzzet Antebi Emirgan’daki evlerinde kaldı, Didem Sarı ise İstinye’de 1.5 milyon dolarlık lüks siteye taşındı. (Mehmet ÜSTÜNDAĞ)