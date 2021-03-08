OYUNCULUÄžA AMATÃ–R OLARAK BAÅžLADI

Ã–ztekin, dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini 14 Ocak 1959'da Ä°stanbul'da aÃ§tÄ±. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Ä°stanbul Ãœniversitesi BasÄ±n YayÄ±n YÃ¼ksekokulu'ndan mezun oldu. Tiyatro dÃ¼nyasÄ±ndaki ilk adÄ±mlarÄ±nÄ±, 1977 yÄ±lÄ±ndan itibaren KadÄ±kÃ¶y Halk EÄŸitim, Ä°stanbul Akademik SanatÃ§Ä±lar TopluluÄŸu ve NÃ¶betÃ§i Tiyatro'da amatÃ¶r olarak atmaya baÅŸladÄ±. ProfesyonelliÄŸe geÃ§iÅŸi ise 1980 yÄ±lÄ±nda Ferhan Åžensoy'un Ortaoyuncular TopluluÄŸu'nda oldu. 1980 ile 1992 arasÄ±nda ÅžahlarÄ± da Vururlar, Kahraman Bakkal SÃ¼permarkete KarÅŸÄ±, Ä°Ã§inden Tramvay GeÃ§en ÅžarkÄ±, Ä°stanbul'u SatÄ±yorum gibi oyunlarda rol aldÄ±.

TÄ°YATRONUN ARDINDAN TV VE SÄ°NEMA GELDÄ°

1990'lÄ± yÄ±llara gelindiÄŸinde bir yandan da Ã–ztekin'in ekran serÃ¼veni baÅŸladÄ±. 1992 ile 95 arasÄ±nda NÃ¼khet Duru ve Demet AkbaÄŸ ile birlikte MÃ¼zikomedi, HÃ¼lya AvÅŸar, Demet AkbaÄŸ ile birlikte Mega Show adlÄ± programlarÄ± yaptÄ±. 1994 yÄ±lÄ±nda Gani MÃ¼jde ve YÄ±lmaz ErdoÄŸan'Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan 2071'de TÃ¼rkiye adlÄ± mÃ¼zikali sahneye koydu. 1995 yÄ±lÄ±nda Ortaoyuncular ile birlikte Aptallara GÃ¼zel Gelen Televizyon Dizileri, Ã‡ok Tuhaf SoruÅŸturma ve FiÅŸne BahÃ§esi gibi birÃ§ok yapÄ±mda yer aldÄ±.

Â KÃ–ÅžE YAZARLIÄžI DA YAPTI

Ã–ztekin'in sanat hayatÄ± tiyatro ve ekran ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Bir GÃ¼nlÃ¼k AÅŸk Hikayesi, 72. KoÄŸuÅŸ, Arabesk, Tersine DÃ¼nya, Passion Du Turca, Pardon, Åžans KapÄ±yÄ± KÄ±rÄ±nca, G.O.R.A, MandÄ±ra Filozofu, Baba ParasÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da sinema filmi iÃ§in de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. KÃ¶ÅŸedÃ¶nÃ¼cÃ¼, Biraz DÃ¼ÅŸ Biraz GÃ¼lÃ¼ÅŸ, Egrisiyle DoÄŸrusuyla, Bir Yaz Gecesi EÄŸlencesi, BoÅŸ Gezen ve KalfasÄ±, BaÅŸka Ä°stanbul Yok ve Yeni Haya adlÄ± TV dizilerinde de rol aldÄ±. Ã–ztekin, Seksenler dizisindeki Fehmi Baba karakteriyle hafÄ±zalarda yer etti. Rasim Ã–ztekin, oyunculuk ve yÃ¶netmenliÄŸin yanÄ± sÄ±ra TRT iÃ§in metin yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Bir dÃ¶nem gazetelerde kÃ¶ÅŸe yazdÄ±.

SAHNEDE RAHATSIZLANDI

Ã–ztekin'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± 2009'Ä±n ocak ayÄ±nda BoÅŸ Gezen ve KalfasÄ± adlÄ± oyunu oynarken bozulmaya baÅŸladÄ±. Oyun sÄ±rasÄ±nda kalbinden rahatsÄ±zlandÄ± ve kalbine pil takÄ±ldÄ±. Usta oyuncu ve yÃ¶netmen bazÄ± kronik hastalÄ±klarla mÃ¼cadele etmesine raÄŸmen aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Fakat koronavirÃ¼s sÃ¼recinde mesleÄŸinden de uzak kaldÄ±.



'KRONÄ°K HASTALIK KOLEKSÄ°YONERÄ°YÄ°M' DEMÄ°ÅžTÄ°

Hatta bu sÃ¼reÃ§te gazeteci eÅŸi Esra KazancÄ±baÅŸÄ± Ã–ztekin ile yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda kendisini 'kronik hastalÄ±klar koleksiyoneri" olarak nitelendirip "kalp yetmezliÄŸi, ÅŸeker ve KOAH" gibi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸti. Ã–ztekin aynÄ± rÃ¶portajda "KoronavirÃ¼sÃ¼n en sevdiÄŸi hastalÄ±klar. DolayÄ±sÄ±yla virÃ¼se karÅŸÄ± kendimi korumam, bunun iÃ§in de sokaÄŸa Ã§Ä±kmamam gerekiyor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± â€˜Bu iÅŸ bitmiÅŸtirâ€™ diyene kadar ben evdeyim" diye konuÅŸmuÅŸtu.



GAZETECÄ° EÅžÄ°NÄ°N SORULARINI YANITLAMIÅžTI

Ã–ztekin yine o rÃ¶portajÄ±nda "eÅŸinin yÃ¶nelttiÄŸi "DÄ±ÅŸarÄ±ya karÅŸÄ± yÃ¼zÃ¼ gÃ¼len, hep gÃ¼Ã§lÃ¼ duran bir insansÄ±n. Peki, kavuÄŸu aldÄ±ktan sonra tiyatro yapamaman senin psikolojini nasÄ±l etkiledi?" sorusuna da "â€œKavuÄŸun yeni sahibi olarak canlÄ± performans yani tiyatro yapamamak bende acayip bir duygusal boÅŸluk yarattÄ±. Yani bu kelimelerle tanÄ±mlayabileceÄŸim bir duygu deÄŸil. VerdiÄŸim bazÄ± rÃ¶portajlarda durumu anlatmama raÄŸmen olayÄ±n bu yÃ¶nÃ¼ tamamen es geÃ§ildi."

KIZI PELÄ°N DE OYUNCU

Ä°lk evliliÄŸinden Pelin adÄ±nda kendisi gibi oyuncu olan bir kÄ±zÄ± bulunan Rasim Ã–ztekin ikinci evliliÄŸini de 2005 yÄ±lÄ±nrda gazeteci Esra KazancÄ±baÅŸÄ± ile yaptÄ±.

HAYRANLARI YASA BOÄžULDU

Ã–ztekin'in Ã¶lÃ¼m haberinin duyulmasÄ±ndan sonra Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi sosyal medyadan Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ ifade etti. Ã–ztekin'in bir hayranÄ± onun G.O.R.A filminde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Bob Marley Faruk karakterine gÃ¶nderme yaparak "GÃ¼le gÃ¼le gÃ¶nlÃ¼mÃ¼zÃ¼n Bob Marley'i" diye yazdÄ±. Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± "Rasim Ã–ztekin, her daim gÃ¼zel anÄ±lanlardan biri olacak. Hepimizin gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸi tek ÅŸey bu" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.Â BirÃ§ok kullanÄ±cÄ± oa Ã–ztekin'in tiyatro, sinema ve televizyon dÃ¼nyasÄ±na Ã§ok gÃ¼zel karakterler armaÄŸan ettiÄŸini belirterek Ã¶rnek bir sanatÃ§Ä±yÄ± kaybettiÄŸimizi vurguladÄ±.



