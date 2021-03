Son dakika haberi: Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Son dakika haberi.... 62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

KAVUĞU ŞEVKET ÇORUH'A DEVRETMİŞTİ

Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğu, 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende meslektaşı Şevket Çoruh'a devretmişti.



KIZININ SON MESAJI

Pelin Öztekin'in son mesajı, "Çoook seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum" olmuştu.

BAKAN ERSOY: ÖZTEKİN'İN VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Orhan Aydın: Seni kaybetmek büyük kahır canım kardeşim...Toprağına kır çiçekleri tohumları serpeceğim..

Murat Şeker: Melek gibi abimizdi... “Klavye Delikanlıları”nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko’nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti... Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim... Mekanın cennet olsun

Onur Aydın: Kelimeler kifayetsiz kaldı. Çok üzgünüm.

Armağan Çağlayan: Yattığınız yer incitmesin Rasim Hocam....

Ali Sunal: Mekanın cennet olsun ustam...

Hazal Kaya: Çok çok üzgünüm...