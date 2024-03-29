‘Tüm gençliğim çocuk doğurmak ve büyütmekle geçti’ diyordu… Ayrılık acısı ünlü oyuncuyu hasta etti

Güncelleme Tarihi:
Ünlü oyuncu rol aldığı oyundan bir anda vazgeçip yılın başında duyurulan turneden de çekilmişti. Hayranları onun için endişelenirken başına gelenleri sosyal medya hesabından duyurdu ve hayranlarıyla dertleşti.
Yıllarca başrolünde oynadığı Coronation Street adlı diziyle ünlenen ve ikinci çocuğunu doğurduktan sonra dizideki rolünden ayrılan Helen Flanagan uzunca bir süredir sosyal medya paylaşımları ve anneliğiyle ilgili yoğun tepkilerin odağındaydı.
DOKTORLAR PSİKOZ TEŞHİSİ KOYDU
Flanagan, eski sevgilisi Scott Sinclair'den ayrıldıktan sonra yaşadığı büyük bunalım yüzünden doktorların kendisine psikoz teşhisi koyduğunu itiraf etti. Yani güzel yıldız da ayrılık acısı yüzünden gerçek anlamda hastalanmıştı.
Helen Flanagan, sağlık durumuyla ilgili olarak Instagram'dan yaptığı açıklamada ünlü futbolcu Scott Sinclair'den ayrılması ve çalışan bekar bir anne olmanın getirdiği zorluklarla duygusal olarak mücadele edemediğini itiraf etti.
EN SONUNDA GERÇEKTEN HASTA OLDU
Bir yandan da DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tedavisi için ilaç kullanan ünlü oyuncu en sonunda ruhsal ve fiziksel olarak büyük bir çöküş yaşadı. Üç küçük çocuğu olan Flanagan doktorların kendisine psikoz teşhisi koyduğunu açıkladı.
Gülümseyen bir selfie ile birlikte paylaşım yapan ünlü oyuncu “Noel'de kendimi gerçekten iyi hissetmedim ve çocukları yeni yıl için tatile götürdüğümde de pek farklı hissetmedim. Instagram'da bahsedemeyeceğim pek çok zor şey yaşadım” dedi.
İNTERNETTE SÜREKLİ HEDEF HALİNDEYDİ
Terapi almaya başlayacağını söyleyen oyuncu Scott Sinclair'le 13 yılı birlikte geçirdikten sonra 2022 yılında ilişkisine son vermişti. Çiftin 7 ve 5 yaşında, Matilda ve Delilah adında iki kızları ve 2 yaşında Charlie adında bir oğulları var.
Daha önce de sosyal medya hesabından verdiği kimi pozlar ya da çocuklarını bırakıp gece gezmesine çıktığı durumlarda çok sayıda kişiden oldukça sert eleştiriler alan hatta neredeyse internet trollerinin hedefi haline gelip sosyal medya linçine uğrayan Helen Flanagan ikinci çocuğunun doğumundan beri zor günler geçiriyordu.
“BIRAKIN BENİ GENÇLİĞİMİ YAŞAYAYIM!”
Geçtiğimiz ekim ayında doğum sonrası depresyon, OKB (obsesif kompulsif bozukluk) gibi ruhsal sorunlarla boğuşan yıldız isim 19 yaşından 31 yaşına kadar Scott Sinclair'le birlikte olduğunu, bütün gençlik yıllarını hamilelik, çocuk doğurmak ve onlar bakmakla geçirdiğini söyleyerek kendisine saldıran trollere “Bana gençliğimi, kendi hayatımı yaşamam için izin verin yalvarıyorum” diye seslenmişti.
Psikoz, kişinin gerçeklikle bağını kısmen kaybettiği önemli bir psikolojik sağlık sorunudur. Psikoza girilen dönemde beyin, bilgiyi işleme biçimini olumsuz yönde etkiler ve kişinin düşünce yapısı, algısı bozulur. Kişi neyin gerçek neyin gerçek olmadığı konusunda karar vermekte zorlanır. Psikoz bir hastalık değil biz dizi belirtiyi tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Bu belirtilere psikotik belirtiler denir. Kişi, psikozun etkisiyle olmayan şeyleri gördüğünü ve duyduğunu iddia edebilir.