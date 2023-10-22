“Bu pozlar bir anneye yakışmıyor” demişlerdi… Ünlü oyuncu duygu dolu bir mesajla çocuklarından özür diledi

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13 yıl boyunca ünlü İngiliz futbolcu Scott Sinclair’le mutlu bir birlikteliği olan ünlü oyuncu geçen yıl nişanlısı ve üç çocuğunun babası sporcudan ayrıldı. 8 yaşında Matilda, 5 yaşında Delilah ve 2 yaşında Charlie isminde üç çocuğu olan yıldız oyuncu artık onları tek başına büyüten bekar bir anne. Ünlü İngiliz oyuncu Helen Flanagan, üç çocuğunun babası ünlü futbolcudan geçen yıl ayrıldı ve çocuklarını tek başına büyütmeye başladı

SOSYAL MEDYADA SÜREKLİ HEDEF OLUYOR

Ancak Flanagan sürekli olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden ve fazla açık saçık bulunan pozları yüzünden ağır eleştirilere maruz kalıyor. Helen Flanagan’ın takipçileri oyuncuyu anneliğe uygun görmedikleri davranışları yüzünden adeta topa tutuyor.

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Yıllarca başrolünde oynadığı Coronation Street adlı diziyle ünlenen ve ikinci çocuğunu doğurduktan sonra dizideki rolünden ayrılan Helen Flanagan, üçüncü kez anne olduktan sonra estetik operasyon geçirmiş ve göğüslerini hem büyütmüş hem de doğumlardan kaynaklı deformasyonu düzelttirmişti.





CESUR PAYLAŞIMLARI ANNELİĞE UYGUN GÖRÜLMÜYOR

Giydiği cesur giysilerle verdiği pozları üç çocuk annesi bir kadına yakıştırılmayan Helen Flanagan, gece gezmelerine çıktığı için de eleştirilere uğradı. 33 yaşındaki yıldız isim çocuklarını emzirmenin göğüslerinin bozulmasına neden olmasının ardından 'daha özgüvenli hissetmek' için bıçak altına yattıktan sonra göğüs estetiğinin sonucunu gururla sergilemeye başlamıştı. Sürekli görünümü ve anneliği üzerindne eleştirilere maruz kalan ünlü oyuncu üç çocuğundan bir Instagram paylaşımıyla özür diledi

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3 ÇOCUĞUNDAN ÖZÜR DİLEDİ

Dün gece Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan ünlü oyuncu üç çocuğundan özür dilediği bir metin paylaştı. Helen Flanagan bazı günler olmak istediği gibi bir anne olmadığını ve bunalmış hissettiğini kabul etti. Paylaşımında ayrıca, gerektiğinde özür dilemenin ve yeniden başlamanın ve kusurları kucaklamanın önemi de vurguladı.

“BAZEN İSTEDİĞİM GİBİ BİR ANNE OLAMIYORUM”

Helen Flanagan’ın paylaşımında “Çocuklarımdan özür dilemekte bir sakınca görmüyorum, çünkü bazı günler olmak istediğim gibi bir anne olamıyorum. Bazı günler çok duygulanıyorum ve bunalıyorum. Mükemmel olmaktan çok uzağım ve çocuklarımın bunun sorun olmadığını bilmelerini istiyorum. Özür dileyebilir ve yeniden başlayabilirsiniz. Hepimizin bazı kötü anları olur ama bunu başarabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

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Kızıyla gece gezmesine çıkan Helen Flanagan'a davranışlarının ve giyiminin anneliğe yakışmadığı eleştirileri yöneldi

“20’Lİ YAŞLARIMIN TAMAMINI DOĞUM YAPIP EVDE ÇOCUK BÜYÜTEREK GEÇİRDİM”

Flanagan daha önce göğüs estetiği yaptırdığı ve bunu sergileyecek giysiler giydiği için internet trollerinin saldırısına uğradığında da “Biliyor musunuz buna gerçekten ihtiyacım vardı. Üç yıl boyunca emzirdim. Yirmili yaşlarımın tamamını gerçekten de evde geçirdim. Hiç dışarı çıkmadım ve tüm yirmili yaşlarımı hamile kalarak ve emzirerek geçirdim. Yirmi dört yaşımdan otuz yaşıma kadar bunu yaptım ve şimdi sadece eğlenmek istiyorum.” sözleriyle cevap vermişti.

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Helen Flanagan daha önce de tuhaf şekilde üçüncü kez doğum yaptıktan sonra verdiği pozlarla tartışma konusu olmuştu. Üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonra bikinisiyle poz veren güzel oyuncuya "diğer anneleri üzmekten utanmıyor musun?" şeklinde yüzlerce yorum gelmişti.

BU YAŞANANLAR BAŞINA İLK KEZ GELMİYOR

Üçüncü çocuğunu sekiz hafta önce dünyaya getiren Flanagan, bikinisini giyip iki kızını da yanına alıp kocasına poz vermişti. Flanagan sonra da bu pozu Instagrm sayfasında paylaştı. Kendisi pembe- beyaz kareli bikini giyen, iki kızına da aynı desende mayo giydiren Helen Flanagan, sadece sekiz hafta önce üçüncü bebeğini dünyaya getirmiş olmasına rağmen, eski formuna kavuşmasıyla da dikkat çekmişti. Helen Flanagan'a yönelen en tuhaf eleştirilerden biri üçüncü doğumunu yaptıktan sonra çok çabuk forma girmesi konusundaydı: Verdiği pozlara yönelen eleştirilerde ünlü oyuncunun doğum kilolarını veremeyen anneleri üzdüğü söylenmişti

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“DOĞUM YAPIP NASIL FORMDA KALIRSIN!” DİYEN BİLE OLMUŞTU

İşte bu paylaşıma yönelen ve Helen Flanagan'ı da çok şaşırtan tepkiler de bu yüzden geldi. Flanagan'ın bu paylaşımının, kendileri de kısa bir süre önce doğum yapan ama eski formlarına geri dönemeyen kadınları üzdüğü ve kötü hissettirdiğini savunan çok sayıda takipçisi ünlü oyuncuya hakarete varan eleştiriler yöneltti.