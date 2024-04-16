Trilyonluk imparatorluğun varisi olarak doğmuştu… Sosyetik güzel kocasından boşanıyor

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Milyarder petrol varisi Ivy Getty, hem dünya jet sosyetesinin önde gelen üyelerinden biri hem de uzun süredir modellik yaptığı için gösteri dünyası ünlüleriyle yakın arkadaş.

28 yaşındaki ünlü varisin dört yıl önce evlendiği Tobias Engel'den boşandığı ortaya çıktı.

Çiftin gösterişli düğünü günlerce konuşulmuş, düğün fotoğrafları da Vogue dergisine satılmıştı

Basına yansıyan haberlere göre petrol kralı J. Paul Getty'nin büyük torunu olan milyarder varis ve moda dünyasının gözdesi Ivy Getty, dört yıllık eşi aktör Tobias Engel'den boşanmak için başvuruda bulundu.

Çift Aralık 2020'de basına kapalı yapılan bir törenle evlenmiş ve Kasım 2021'de Vogue sayfalarında yer alan masalsı, gösterişli bir düğün yapmışlardı.

Hareketli yaşantısıyla tanınan Ivy Getty bir yandan da modellik yapıyor... Sosyetik güzelin daha dördüncü yılı dolmadan neden boşanma kararı aldığı ise bilinmiyor

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Mahkeme belgelerine göre Getty'nin avukatının Ocak 2024'te boşanma davası açtığı görülüyor. Dava "Çekişmeli" olarak listelenmiş, yani taraflar Getty mahkemeye başvurmadan önce bir arabulucu ile anlaşmamışlar.

Kaynaklar çiftin, Ivy Getty’nin ünlü ailesinin devasa servetini koruyan bir evlilik sözleşmesi yaptığını söylüyor.

Ivy Getty yıldız oyuncu Anya Taylor-Joy'la çok yakın arkadaş hatta Taylor-Joy Getty'nin düğününde nedimesi olmuştu

Ünlü model Getty ailesine mensup olduğu için yasal konularda oldukça bilinçli ve para konusunda bir sıkıntı yaşamamak için tüm önlemlerini baştan almış olduğu iddia ediliyor.

Ivy Getty ayrılık kararını aldıktan sonra kocasıyla olan tüm fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırmış durumda.

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Çiftin gösterişli düğününde nikah memuru olarak ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından görev yapmış, Ivy Getty’nin nedimesi ise "Queen's Gambit" yıldızı, yakın arkadaşı Anya Taylor-Joy olmuştu.

Ivy Getty kocası Tobias Engel'le tüm aşk pozlarını sosyal medya hesabından kaldırdı

Ivy Getty’nin genç yaşında gönlünü kaptırdığı, fotoğrafçılık ve oyunculuk yapan Tobias Engel de aslında varlıklı ve ünlü bir aileden geliyor. Engel, Avusturyalı iş adamı Peter Engel ve İngiliz aktris Cheryl Prime'ın oğlu.

Eski çift ilk olarak Paris Moda Haftası'nda tanıştı ve Engel sonunda İtalya'nın Capri kentinde Ivy Getty’ye gün batımında son derece romantik bir şekilde evlenme teklif etmişti.

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Çiftin neden ayrıldığı henüz bilinmiyor, iki taraf da ayrılıklarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ivy Getty'nin büyük büyükbabası, Getty Oil'in sahibi J. Paul Getty'ydi. Petrol şirketini büyütüp Amerika2nın en zengin adamı olan Getty, 70'lerde kaçırılan torununun 17 milyon dolarlık fidyesini ödemeyi reddetmesiyle de tanınıyordu.

Ancak bu diğer ünlü varisi, John Paul Getty III’ü kaçıranlar onun kulağını kesip dedesine yollamışlar ve niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu bu korkunç yöntemle kanıtlamışlardı.

Ivy Getty ve babası John Gilbert Getty

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Roma’daki bir gazeteye postayla yollanan bu kesik kulaktan sonra J. Paul Getty torunu için 2 milyon dolar fidye ödedi.

Ivy Getty’nin babası John Gilbert Getty, annesi ise mücevher tasarımcısı Alyssa Boothby. John Gilbert Getty, kızının evlendiği 2020 senesinde 79 yaşındayken kalp krizinden ölmüş, daha sonra kanında yüksek dozda Fentanyl bulunmuştu.