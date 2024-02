Bunun için sağ kolunu bile feda eder.... Beni de alın aranıza!

Haberin Devamı

Fakat önceki gün birbiri ardına iki etkinlikte kamuoyunun karşısına çıktı. Biraz zayıflamış ve kırgın görünse de yine eskisi gibi gülümsedi, konuklarıyla şakalaştı. Karısı Kate'in durumu hakkında ayrıntı vermese de yine de bazı küçük açıklamalar yaptı.

Belki etrafa dağıttığı gülücükler biraz da "görev icabı" oldu ama yine de onun görevlerine dönmesi, özellikle de karısı Kate'in durumunu merak edenlere az da olsa işlerin yolunda gittiği konusunda bir umut oldu.

Kendisi de geçmişte bir ambulans helikopteri olarak görev yapan 41 yaşındaki William, dün akşam da anlamlı bir etkinlikte yer aldı. Londra Hava Ambulansı Kuruluşu için düzenlenen galaya katıldı.

YANINDA BİR DE SÜRPRİZ KONUK VARDI

O gece yanında bu tür etkinliklere birlikte katıldığı karısı, Galler Prensesi Kate yoktu ama beklenmedik biri ona eşlik etti: Hollywood yıldızı Tom Cruise.

Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin son halkasının büyük bir bölümünü İngiltere'de çeken Cruise, hem geceye renk kattı, hem de William'a moral verdi.

Ama öyle ya da böyle Cruise, kraliyet ailesinin bütün önemli günlerinde onların yanında yer almayı bildi. Son olarak da en kötü gününde Prens William'a destek oldu.

Tom Cruise, önceki akşam Londra Hava Ambulansı Vakfı için düzenlenen bir etkinlikte ev sahipliği yapan Prens William'ın yanındaydı.

Aslında Cruise ile Prens'in bu konuda ortak bir noktası da vardı. İkisi de helikopter kullanıyor. William, bir süre de hava ambulansı pilotu olarak görev yaptı. Cruise ise bazen film galalarına kendi kullandığı helikopterle "tepeden inecek" kadar bu işe sevdalı.

Tom Cruise'un Londra Hava Ambulansı Vakfı'na milyonlarca dolar bağışladığı konuşuluyor.

BİR ÖRNEK GİYİNDİLER

Her ne kadar ilk anda 61 yaşındaki Cruise'un bu etkinlikte yer alması şaşırtıcı olsa da takip edenlerin bildiği gibi ünlü oyuncu İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili ne kadar etkinlik varsa hepsinde kendini gösteriyor.

Bir başka deyişle bilenler bilir Tom Cruise'un İngiliz kraliyet ailesine olan yakınlığını. Üstelik bu yeni bir durum da değil, yıllardan biri kameralar karşısında yaşanan bir gerçek.

Son örneklerine bakarsak... Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde de konuklar arasındaydı Tom Cruise. Hatta katıldığı bazı TV programlarında ve etkinliklerde kendisini ön plana çıkararak Kraliçe'yi gölgede bırakmakla bile suçlanmıştı.

Kraliçe'nin Platin Jübile'sinde de Charles'ın taç giyme töreni için düzenlenen konserde de Tom Cruise yerini almıştı.

Ayrıca onun Kraliçe 2. Elizabeth ile çay içtiği, hayattayken Prenses Diana ile de yakınlık kurduğu biliniyor.

ARİSTOKRAT YAŞAM TARZINA İLGİSİ VAR

Bütün bunlar bir yana geçen hafta OK dergisine konuşan bazı kaynaklar Tom Cruise'un İngiliz kraliyet ailesine sadece sempati duymadığını onları bir tür takıntı haline getirdiğini ileri sürdü.

Aristokrat yaşam tarzına büyük ilgisi var Tom Cruise'un. Hatta günün birinde fahri bir şövalyelik unvanı alabilmek için sağ kolunu feda edebileceğini bile ileri sürüyor bu kaynaklar.

Eğer İngiliz kraliyet ailesi tarafından kendisine bir onursal bir unvan verilirse bunun kendisini İngiliz yüksek sosyetesine taşıyacağına da inanıyor.

Aslında bir Amerikalı olduğu ve yaşamını ağırlıklı olarak orada sürdürdüğü halde Cruise'un İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir çok belgesel izlediği, haklarında derin bilgi sahibi olmaya çalıştığı da ileri sürülenler arasında.

Bu arada Cruise'un bir ayağının Londra'da olması için yıllar önce cebinden epey yüksek miktarda bir paray feda ettiğini de hatırlataım. Cruise 2006 yılında Doğu Sussex'te 3 milyon sterlin ödeyerek bir ev satın aldı.

KATE İLE EL ELE MERDİVEN ÇIKMASI TARTIŞMA YARATTI

Tom Cruise, iki yıl önce başrolünü üstlendiği Top Gun: Maverick filminin galasında o dönemde Cambridge Düşesi olan Kate Middleton'ın merdivenleri çıkmasına yardımcı olmak için elini tutmuştu.

Bu durum ona büyük sükse kazandırsa da bazı eleştirilere de yol açmıştı. Birçok kişi bir kraliyet ailesi üyesine dokunmanın protokol kurallarına aykırı olduğunu belirtip Cruise gibi birinin bunu bilmemesinin mümkün olmadığını savunmuştu.

Karşıt görüşlü olanlar da oyuncunun sadece kibarlık yaptığını dar elbisesi içinde ve ayağındaki yüksek topuklu ayakkabılarla yürümekte zorluk çeken Kate Middleton'a destek olmasında eleştirilecek bir yan olmadığını belirtmişti.

BOYU KISA OLDUĞU İÇİN LİSTE DIŞI KALDI

Birçok kişiye göre Tom Cruise'un İngiliz kraliyet ailesiyle ilişkisi bir tür halkla ilişkiler faaliyeti. Bu yüzden de bu yakınlığı hiç ciddiye almayan çok sayıda kişi var. Fakat Cruise'un aileyle ilişkisinin geçmişi de çok eskilere dayanıyor.

1992 yılında Nicole Kidman ile evli olduğu sırada Cruise, Prenses Diana'yı Far and Away filminin Londra galasına davet etti. Her ne kadar o dönemde birbirleriyle tanışsalar da Diana ünlü oyuncuya çok da sıcak davranmadı söylenenlere göre.

Bu arada eski kraliyet çalışanı Darren McGrady, Diana'nın Charles'tan boşandıktan sonra olası flört seçenekleri arasında Tom Cruise'un da yer aldığı ancak boyu kısa olduğu için liste dışı kaldığını ileri sürdü.

Tom Cruise, 1997 yılında karısı Nicole Kidman ile birlikte Diana'nın cenaze törenine de katıldı.





Cruise, 2022 yılında Wimbledon Açık'ta protokol tribününde oturdu. İki sıra önünde ise Kate Middleton vardı. Aralarında herhangi bir sohbet yaşanmasa da Cruise'un orada oturması İngiliz kraliyet ailesiyle yakınlığının göstergesi sayıldı.