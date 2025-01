Tersine kayırmacılık! Evladının ünü kendisininkini aştı: Ben artık kızımın annesiyim diye havalıyım

Haberin Devamı

Hatta bu durum son yıllarda büyük bir tartışma da yarattı. Hollywood’un ünlü yıldızlarının, sektörde isim yapmış süper modellerin ve hatta iş dünyasının tanınmış simalarının kariyerlerine kolayca başlaması eleştiriliyor.

Bu eleştirilerin tek sebebi sektöre kolayca girebilmek de değil. Kolayca alınan roller, bir çırpıda imzalanan reklam anlaşmaları derken bu çabucak başlayan kariyerler hızla da yükseliyor.

Andie MacDowell ve kızları Hollywood'da örneği çok görülen ünlü anne kızlardan

HOLLYWOOD'UN "NEPO BEBEKLERİ"

Haliyle ünlü bir ailede doğmayan ve bulunduğu noktaya zorluklarla gelen diğerlerinin haksız bir rekabete kurban gittiği söyleniyor. Bu zirveye kolayca çıkan ünlü çocuklarına da nepotizm yani kayırmacılık sözünün kısaltmasıyla oluşturulan bir kavram olan “nepo bebek” sözüyle sesleniliyor.

Haberin Devamı

Üstelik bu yeni bir konu da değil… John Huston ve Anjelica Huston, Henry Fonda ve Jane Fonda, Francis Ford Coppola ve Sofia Coppola, Tony Curtis-Janet Leigh ve Jamie Lee Curtis, Tippi Hedren ve Melanie Griffith gibi örnekler ilk akla gelenlerden.

Yıldız ismin iki kızı da kendi gibi oyuncu oldu... Margaret Qualley'nin ünü ise hem ablasını hem de annesini çoktan aştı

Genç kuşak oyuncularda bu durum daha da sıklıkla yaşanıyor üstelik.

Buna bir örnek de bir dönem Hollywood’un en güzel kadınlarından sayılan yıldız oyuncu Andie MacDowell ve son yıllarda sinema dünyasında fırtınalar estiren kızı Margaret Qualley. Üstelik Margaret Qualley sadece annesinden değil babası, bir dönemin en ünlü modellerinden Paul J. Qualley sayesinde bu konuda çifte bir şansa sahip.

Andie MacDowell, kızı Margaret Qualley'nin yeteneğine ve çalışkanlığına kefil ve onun geldiği yerden dolayı çok da gururlu

Haberin Devamı

Elbette bu “nepo bebek” tartışmasında ünlü isimlerin ünlenmiş çocuklarının hepsi suçlamaların hedefinde değil. Çünkü bu çocukların büyük bir kısmı da sahip oldukları soyadına rağmen sektörde kendilerini yetenekleri ve çalışkanlıklarıyla kanıtlamayı başarıyor.

İşte Margaret Qualley de böyle bir isim. 30 yaşındaki yıldız oyuncu anne ve babasından aldığı genlerle büyüleyici bir güzelliğe sahip olsa da rol aldığı yapımlarda gösterdiği başarıyla kendini çoktan kanıtlamış durumda. Kimseler de onu ünlü bir anne babadan doğup oyuncu olduğu için eleştirmiyor zaten…

İŞLER TERSİNE DÖNDÜ!

Hatta annesi Andie MacDowell’ın katıldığı yayında söylediklerine göre ortada tam aksi bir durum var… Tersine nepotizm yani tersten bir kayırmacılık.

Haberin Devamı

Yıllardır boyatmadığı gümüş rengi saçları, doğal ve vakur bir şekilde yaş almayı büyük bir zarafetle kendine yakıştırmasıyla akıllarda kalan 66 yaşındaki oyuncu Andie MacDowell artık bir oyuncu olarak büyük ölçüde unutulduğunu ancak insanların onu farklı bir şekilde tanımaya başladığını söylüyor.

Andie MacDowell artık kızının ünü sayesinde tanındığını ve "havalı" bir isim haline geldiğini itiraf etti

KIZI SAYESİNDE BİR KEZ DAHA "ÜNLENDİ": BEN ARTIK ONUN "HAVALI" ANNESİYİM

Hollywood'un süperstarı Andie MacDowell, kızı Margaret Qualley'nin gelişen kariyeri sayesinde 'tersine kayırmacılık' yaşadığını iddia etti.

Haberin Devamı

Dört Düğün Bir Cenaze, Yeşil Kart ve Groundhog Day filmlerindeki rolleriyle tanınan 66 yaşındaki MacDowell'ı bugünlerde “havalı” yapan şey The Substance'ın yıldızı kızı Margaret…

Margaret Qualley Hollywood'da son yılların en çok parlayan yıldızlarından biri oldu

Jimmy Fallon'ın sunduğu talk şova katılan usta oyuncu çocuğunun başarısı sayesinde kazandığı şöhretten esprili bir şekilde söz etti.

“Ben artık her zaman ünlü çocuklarını suçladıkları şeyim... Ama şimdi havalıyım çünkü Margaret Qualley'nin annesi ve aynı zamanda Jack Antonoff'un kayınvalidesiyim. Yani çifte şanslıyım. Posta kutuma mektuplar geliyor. “Bence sen harikasın” yazıyorlar ve bunu yazanlar sadece 13 yaşındaki çocuklar” diyen Andie MacDowell durumdan pek de şikayetçi değil…

Andie MacDowell Hollywod tarihine geçmiş en sevilen romantik komedilerin başrol oyuncusuydu

Haberin Devamı

SON YILLARIN EN HIZLI YÜKSELEN YILDIZI

Margaret Qualley'nin kariyeri The Leftovers, The Nice Guys ve Once Upon a Time in Hollywood filmlerindeki etkileyici performanslarının ardından gelişmeye başladı. Poor Things (2023) ve Kinds of Kindness (2024) gibi filmlerde rol almadan önce 2021'de Maid adlı yapımda da annesiyle birlikte rol aldı.

2024’ün en çok konuşulan filmi The Substance (Cevher) filmiyle de birçok ödüle aday gösterildi.

Qualley'nin eşi Jack Antonoff da müzik dünyasının en güçlü figürlerindne biri

Qualley'nin 2023'te evlendiği ünlü müzik yapımcısı Jack Antonoff da yıllardır Taylor Swift’le çalışıyor ve onun başarısının en büyük mimarlarından biri olarak görülüyor.

MacDowell ve eski eşi Paul Qualley'nin Margaret Qualley'le birlikte 38 yaşında Justin adında bir oğulları ve 35 yaşında Rainey adında bir de kızları daha var. Rainey Qualley de tıpkı annesi ve kız kardeşi gibi oyuncu, aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor.