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Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci

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#Andie Macdowell#Rainey Qualley#Margaret Qualley
Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 11:33

Upuzun yıllara dayanan başarılı kariyeri, yeteneği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her zaman gösteri dünyasının en özel isimlerinden biri olan yıldız oyuncu bugünlerde büyük bir mutluluk yaşıyor.

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Eşsiz güzelliğini miras bıraktığı iki kızı da kendisi gibi oyuncu olan ünlü oyuncu Andie MacDowell’a torun geldi.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Hollywood'un yaşsız yıldızı Andie MacDowell ikinci kez torun sevinci yaşıyor

Andie MacDowell’ın kendisi gibi hem oyuncu hem de şarkıcı olan kızı Rainey Qualley ilk çocuğunu kucağına aldı.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci

Hamile olduğunu eylül ayında Instagram sayfasından karnı burnunda bir fotoğrafını paylaşarak duyuran 35 yaşındaki Rainey Qualley ve uzun süredir birlikte olduğu film yapımcısı sevgilisi Anthony Wilson’ın ilk çocukları geçen hafta dünyaya geldi.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Rainey Qualley'nin bebeğiyle verdiği bu güzel pozu fotoğrafçılık da yapan sevgilisi Anthony Wilson çekti

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Esmer güzel, bebeğinin adını ya da cinsiyetini açıklamadı, sadece 10 Aralık günü saat 2:21'de doğum yaptığını söyledi.

Rainey Qualley kendisi gibi aynı zaman profesyonel bir fotoğrafçı da olan sevgilisi Anthony tarafından çekilen fotoğrafların altına tarih ve saatin yanı sıra “Dünyada bir hafta” notunu düştü.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Ünlü çiftin ilk çocukları Justin Qualley anne ve babasının yolundan gitmeyip sessiz sakin bir hayat yaşayan bir emlakçı oldu

Andie MacDowell ve ilk eşi Paul Qualley’nin ortanca çocukları olan Rainey Qualley de annesi ve küçük kardeşi Margaret Qualley gibi oyunculuk yapıyor.

Rainey Qualley bir yandan da anne ve babasının ona verdiği isim olan “Rainsford” adıyla albimler yapıp sahneye de çıkıyor.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Andie MacDowell 2 yıl önce babaanne olmuştu

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Rainey Qualley hamilelik haberini 10 Eylül'de, sevgilisi Anthony Wilson’la çıktıkları İtalya tatilinde, meşhur Pisa Kulesi önünde karnı burnunda poz vererek duyurmuştu.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Margaret Qualley teyzelik sevincini hamile ablasının karnını öperek böyle paylaşmıştı

Kariyerine bir model olarak başlayan Andie MacDowell dönemin en az kendisi kadar ünlü modellerinden Paul Qualley’le evlenmiş bu evlilikten de 38 yaşındaki Justin, 35 yaşındaki Rainey ve 30 yaşındaki Margaret Qualley dünyaya gelmişti.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Andie MacDowell’ın iki kızı da kendisi gibi ünlü birer oyuncu oldu

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Çiftin en büyük çocukları olan oğulları Justin anne ve babasının spor ışıkları altındaki hayatını değil sessiz sakin bir yaşantıyı seçti. Montana’da yaşayan bir emlakçı olan Justin Qualley’nin de bir kızı var.

Yani aslında bu aslında Andie MacDowell’ın ikinci torunu. Ünlü oyuncunun oğlu Justin ve eşi kızları Cozette’i 2022’de kucaklarına almış ve Andie MacDowell’ı babaanne yapmıştı.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Rainey Qualley bir yandan müzikle uğraşırken bir yandan da Mad Men, Ocean's 8'de ve Love in the Time of Corona gibi yapımlarda rol aldı

MacDowell babaannelik sevincini “Torunumu kucağıma aldım ve göz göze geldik. Şimdiye kadar hiç kimse bana böyle güzel bakmamıştı” diye anlatmıştı.

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Andie MacDowell’ın şöhreti şimdiden kendisini aşan en küçük kızı Margaret Qualley de 2023’te müzik yapımcısı Jack Antonoff’la evlendi. Küçük yaştan beri oyunculuk yapan ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Margaret Qualley bu yıl Demi Moore’la başrolünü paylaştığı Cevher (The Substance) filmiyle adından çok söz ettirdi.

Üç evladının da mürüvvetini gördü… Ünlü oyuncunun torun sevinci
Yıldız oyuncunun en küçük kızı Margaret Qualley de 2023'de evlenmişti... Margaret Qualley bu yılın adından en çok söz ettiren oyuncularından oldu

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#Andie Macdowell#Rainey Qualley#Margaret Qualley

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