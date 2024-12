Telefonunda bulduğu mesajlar son darbe oldu… Karnı burnunda bir başına kaldı

Haberin Devamı

Birbirlerine olan aşklarını dillerinden düşürmeyen Megan Fox ve müzisyen sevgilisi Machine Gun Kelly 2020’den beri bir dargın bir barışık devam eden tutkulu ilişkilerini noktalayıp yollarını ayırdı.





KARNI BURNUNDA BİR BAŞINA KALDI

Oysa Megan Fox daha birkaç hafta önce karnı burnunda pozunu Instagram hesabında paylaşmış, geçen sene düşük yapıp kaybettiği kız bebeğinden sonra yeniden bebek beklediğini sevinçle duyurmuştu.

Yakın zamanda bir bebekleri olacak çiftin bir anda yollarını ayırması büyük şaşkınlık yarattı. Ünlü çift daha önce de nişanlanmalarına rağmen birkaç kez ayrılmış, sonrasında ise birbirlerinden kopamayıp yeniden bir araya gelmişti.

Ancak Megan Fox’un yakın çevresine göre bu ayrılıktan sonra çiftin yeniden birleşme şansı artık yok.





O MESAJLARI GÖRÜNCE AŞK DEFTERİNİ KAPATTI

İddialara göre Megan Fox, Machine Gun Kelly'yi telefonunda başka kadınlara ait mesajlar bulduktan sonra terk etti. Hem de karnı burnunda olmasına ve yakında doğum yapacak olmasına rağmen…

Sevgilisinden şüphelenen 38 yaşındaki yıldızın 34 yaşındaki Machine Gun Kelly'den şüphelendiği ve telefonunu kurcalayınca başka kadınlarla uygunsuz mesajlarını yakaladığı ortaya atıldı.





ARALARINDA HER ZAMAN GÜVEN SORUNU VARDI

Megan Fox’un Machine Gun Kelly'yle ilişkisi boyunca “geçmişteki davranışları nedeniyle” her zaman güven sorunu yaşadığı ancak bunları geride bırakıp yakında doğacak bebekleriyle birlikte yeni bir hayat ve aile kurmak istediği söyleniyordu.

Yakın dostları kendini her zaman güçlü ve bağımsız bir kadın olarak tanımlayan Megan Fox’un aşkını yaşatmak için çok uğraştığı ancak hayatını idame ettirmek için bir erkeğe ihtiyaç duymadığını söyleyerek mesajları görür görmez kararını hemen verdiğini söylüyor.





HAMİLE OLDUĞU DAHA BİR AY ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çiftin ayrılığı, Megan Fox’un kendisinin dördüncü, Machine Gun Kelly'yle ise ilk çocuğunu beklediğini açıklamasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Yıldız oyuncu 11 Kasım'da yağa bulanmış bir halde karnını kucaklarken çekilmiş bir fotoğrafıyla birlikte pozitif bir hamilelik testinin de görüntüsünü paylaşarak müjdeli haberi duyurmuştu.

DÖRDÜNCÜ BEBEĞİNİ DOĞURACAK

Geçen sene yaptığı düşüğün ardından zor günler geçiren Fox fotoğrafların altına “Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin” yazmış ve bir bebek emojisiyle birlikte kırmızı bir kalp kondurmuştu.

Megan Fox’un eski kocası Brian Austin Green'den 11 yaşında Noah, 9 yaşında Bodhi ve 7 yaşında Journey adında üç çocuğu var. Machine Gun Kelly’nin ise 15 yaşında Casie adında bir kızı var.





4 YILLIK AŞKLARI SETTE BAŞLAMIŞTI

Megan Fox ve MGK 2020 yılında Midnight In The Switchgrass şarkısına çekilen klibin setinde tanıştılar ve o yıl çıkmaya başladılar. Birbirlerine olan sevgilerini toplum içinde asla gizlemediler ve gittikleri her yerde sık sık samimi görüntüler verdiler.

2022'de nişanlanan çift bu haberi sosyal medyadan duyururken Megan Fox nişan kutlaması yaparken birbirlerinin kanını içtiklerini söylemişti.





DİKENLİ NİŞAN YÜZÜĞÜ

Megan Fox ile Machine Gun Kelly nişanlanırken ünlü şarkıcı zümrüt ve elmas iki taştan oluşan, altında ve çevresinde diken gibi parçalar olan bir yüzük yaptırmıştı.

Megan Fox’un bu yüzüğü taktıktan sonra parmağından hiç çıkarmasın istediğini söyleyen MGK, eğer yüzüğü parmağından çıkarmak isterse de parmağına batacak bu dikenli kısımların onun kanını akıtacağını ve canını çok yakacağını söylemişti…