Efsane oyuncu 83 yaşında setlere geri döndü

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1992 yılında People dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçilen Nick Nolte, gençlik yıllarında başlayan alkol bağımlılığı nedeniyle hem kariyerinde hem de özel hayatında sorunlar yaşamıştı.

PERİŞAN HALİ SEVENLERİNİ ÜZMÜŞTÜ

Seçtiği hayat tarız yüzünden dış görünüşü de olumsuz etkilenen ünlü isim geçen sene bu günlerde Malibu sokaklarında pijamasıyla görüntülenen Hollywood yıldızının son hali, sevenlerini üzmüştü.

Bir dönem çok kilo alan sonra da baston kullandığı görülen Nick Nolte’yi sokağa her adım attığında dağınık saçları, çöken yüzü ve özensiz giysileriyle görenler onun bir dönem Hollywood’un en beğenilen aktörlerinden biri olduğuna inanmakta güçlük çekiyordu.

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83 YAŞINDA ÇALIŞMAYA GERİ DÖNDÜ

Uzun süredir mesleğinden de ayrı kalan 83 yaşındaki efsane oyuncu geçtiğimiz gün Los Angeles'ta son projesi olan Amazon Studios filmi Crime 101'in setinde çalışırken görüntülendi.

Setlere geri dönen Nick Nolte koyu gri bir ceket ve pantolon ile düğmeli kömür rengi bir üst giymiş olarak bir yemek alanında otururken görüldü. Oscar adayı yıldız oyuncu son zamanlardaki endişe verici perişan halinden uzakta, saçları geriye taranmış bir şekilde oldukça şık ve yaşına göre de dinç ve sağlıklı görünüyordu.

Omaha, Nebraska doğumlu yıldız, bu yeni suç dramasında başrolü Chris Hemsworth, Halle Berry, Barry Keoghan, Jennifer Jason Leigh ve Mark Ruffalo gibi oyuncularla paylaşacak.

SOKAKLARDA PİJAMASIYLA GEZİYORDU

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Daha önce de birçok kez Los Angeles sokaklarında pijamayla gezerken görüntülenen ancak peşine paparazzi ordusuna asla aldırış etmeyen ünlü isim, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt vermeyerek sessizliğini korumayı tercih ediyordu.

2000'li yılların başında bir havalimanında, alkol yüzünden kendinden geçip yerde uyurken çekilen görüntülerinin ardından rehabilitasyona girmişti. O günden sonra hayatını düzene sokmaya çalışsa da Nick Nolte’nin yıllar süren hızlı hayatı ve kötü alışkanlıklarının izi ünlü oyuncunun üzerinden silinmedi.

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70'LERDEN BERİ KAMERANIN ÖNÜNDE

Nick Nolte 70'lerde milyonları ekran başına toplayan Zengin ve Yoksul adlı diziyle şöhrete kavuşmuştu. Daha sonra televizyondan sinemaya transfer olan yıldız isim kariyeri boyunca sayısız filmde rol aldı ve ünü tüm dünyaya yayıldı.

Sırasıyla Sheila Page (1966-1970), Sharyn Haddad (1978-1984), Rebecca Linger (1984-1994) ve Clytie Lane ile olmak üzere toplamda dört evlilik yapan Nolte'nin Brawley adında bir oğlu ve Sophia adında bir kızı var.