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Haber Giriş: 12.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Survivor şampiyonu Turabi'den üzen haber: Gerçekten çok acı çekiyorum!

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Survivor şampiyonu Turabi'den üzen haber: Gerçekten çok acı çekiyorum!
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Survivor yarışmasının eski şampiyonlarından Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı. Covid 19 testinin pozitif çıktığını duyuran Turabi "Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin" dedi. 

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Turabi "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin" yazdı.

 

 

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