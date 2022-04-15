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'Soyadımı taşımayacak adamla evlenmem'

#Esra Balamir#Brooklyn Beckham#Nicola Anne Peltz
Soyadımı taşımayacak adamla evlenmem

Esra Balamir, “Brooklyn Beckham kriteri”yle şaşırttı: “Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin, yoksa beni hiç aramasın.”

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BROOKLYN BECKHAM ÖRNEK OLDU

Victoria-David Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham’ın geçtiğimiz günlerde evlendiği Nicola Anne Peltz’in soyadını alması tüm dünyada gündem olmuştu.

 Çifti hayranlıkla takip eden Esra Balamir de özel hayatına ilişkin yeni bir karar aldı. Önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülenen Balamir, sadece kendi soyadını taşıyacak bir erkekle evlenebileceğini söyledi.

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YAPACAK ERKEĞİ ALNINDAN ÖPECEĞİM

“Özel hayatımda aldığım kararı açıklıyorum; soyadımı taşımayacak bir adamla kesinlikle ve kesinlikle evlenmeyi düşünmüyorum. Bakın David Beckham’ın oğluna; sevdi, kızın soyadını aldı. Öyle biri olsun isterim. Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin, yoksa beni hiç aramasın ve hiç talepte bulunmasın. Bunu Türkiye’de yapabilecek bir erkek olursa onu alnından öpeceğim.”

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Esra Balamir, “Nicola Anne Peltz bence bu karardan sonra koltuk altlarına iki karpuz koyarak geriye yaslanmış yatıyordur” dedi.

Soyadımı taşımayacak adamla evlenmem

Nicola Anne Peltz ile evlenen Brooklyn Beckham, eşinin soyadını aldı.

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#Esra Balamir#Brooklyn Beckham#Nicola Anne Peltz

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