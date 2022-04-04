Milyarder kayınpeder, damada sözleşme imzalattı: Yılın düğününde fotoğraf yasağı

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DÜĞÜN 9 NİSAN'DA

Çiftin dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn, 9 Nisan'da Amerikalı milyarder bir ailenin kızı olan oyuncu nişanlısı Nicola Anne Peltz ile hayatını birleştiriyor. Düğünün ayrıntıları merak edilirken basına yansıyan bir iddia bu heyecanı bile gölgede bıraktı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADILAR

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, damadına evlilik sözleşmesi imzalattı. Aslına bakılırsa bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor. Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyor aslında. Bu iddiaya ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.

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PELTZ'İN BABASI ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

Bu arada her ikisinin de ailesinin sahip olduğu servete bakarsak... Beckham çiftinin toplam serveti 380 bin sterlin. Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı. Peltz ailesinin 1. 3 milyar sterlin serveti bulunuyor. Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in babası Nelson Peltz ülkesinin sayılı zenginleri arasında. Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz.

MİLYONLUK MALİKANEDE EVLENECEKLER

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düğünü, 9 Nisan'da gelinin ailesinin sahip olduğu Florida, Palm Beach'teki malikanesinde yapılacak. Bu arada bu konutun değerinin de 76 milyon sterlin olduğu konuşuluyor. Törenin maliyetinin 3 milyon sterlin civarında olacağı da ortaya atılan iddialar arasında. Bu arada çiftin düğünün yayın haklarını Vogue dergisine sattığını bu yüzden de konukların sosyal medya paylaşımı yapmaması için sıkı önlemler alınacağı belirtiliyor.

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İKİ GELİNLİK HAZIRLANDI: En çok Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Katara karakteriyle hafızalarda yer eden Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giyecek. Bu gelinlikler de iddia edildiği gibi moda tasarımcısı olan Victoria Beckham'ın değil moda devi Valentino'nun imzasını taşıyacak. Gelin Nicola Anne Peltz'in, hazırlıklar sırasında kendi tasarımcısıyla birlikte gelinlik provaları için sık sık Roma'ya gittiği belirtiliyor. Sevgilisine "evet" derken giyeceği gelinliği hazırlayan Valentino tasarımcılarıyla buluşup o özel günde giyeceği en özel elbise üzerinde çalışıyor. Bu konuda kendisine kayınvalidesi Victoria Beckham'ın da yardımcı olduğu belirtiliyor.

Nicola Anne Pelz ile Brooklyn Beckham, 2020 yılında nişanlandı. Nişan haberi pandemi koşullarında, sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Peltz, nişan pozu için kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarladığı sarı bir elbise giydi.

DAMADIN ERKEK KARDEŞLERİ SAĞDIÇ OLACAK

The Sun gazetesinin haberine göre damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik edecek. Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven'ın ise gelinin nedimeleri arasında yer alması bekleniyor.

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'SERVET GÖSTERİSİ' DEĞİL AŞKIN GÜNÜ OLSUN İSTİYORLAR

Daha önce basına yansıyan haberlere göre Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, daha doğrusu büyük servet sahibi aileleri, düğünün muhteşem geçmesi için kesenin ağzını da açtı. Fakat öte yandan genç çiftin o günün bir "servet gösterisi" değil aşkla dolu bir gün olmasını ve hafızalarda da o şekilde kalmasını hayal ediyor.

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2020'DE NİŞANLANDILAR

Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. En iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı. Çift, aşklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ifade ediyor. Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı. Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.

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Brooklyn Beckham'ın nişanlısı Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu. Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.

ÜNLÜ KONUKLAR

Gelelim düğünün konuklarıyla ilgili söylentilere. Koronavirüs pandemisi yüzünden ertelenen törene ünlü konukların katılması bekleniyor. İddialara göre Brooklyn Beckham ile oyuncu ve model Nicola Anne Peltz'in düğününe ünlüler de davetli. Bunlar arasında Gigi Hadid, Nicole Richie, Beckham ailesinin yakın dostları Gordon Ramsey ve eşi Tara da yer alıyor İngiliz basınına yansıyan haberlerde. Brooklyn Beckham'ın vafiz babası Elton John da konuklar arasında fakat aynı dönemde turnede olacağı için genç çiftin düğününe katılamayacağı ileri sürülüyor.

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HARRY İLE MEGHAN GİDİYOR MU?

Bu arada Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğününe katılacaklar arasında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle'ın da adı geçiyor. Beckham çifti de, Harry ile Meghan'ın düğün töreninde konuklar arasındaydı.