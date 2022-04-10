David ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi

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Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham, milyarder Nelson Peltz’in kızı Nicola Anne Peltz ile dün akşam evlendi. Çift nikah öncesi evlilik sözleşmesi yaptı. Düğün 1.6 milyar dolar servete sahip Peltz Ailesi'nin Florida, Palm Springs'te bulunan malikanesinde gerçekleşti. Nelson Peltz’in kızının düğünü için 4 milyon dolar (59 milyon TL) harcadı iddia edildi. Brooklyn Beckham evlendikten sonra eşinin soyadını taşıma kararı aldı.

Uzun zamandır aşk yaşayan Brooklyn Beckham (23) ve Nicola Anne Peltz (27) çiftinin nikahı yılın düğünü olarak lanse ediliyor.

300 KONUK KATILDI

Yıllardır sadece müzik, futbol ve moda dünyasının değil magazin dünyasının da gündeminden düşmeyen David Beckham ile Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn Beckham uzun zamandır aşk yaşadığı Nicola Anne Peltz ile dünyaevine girdi.

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Peltz, ailesine ait Palm Springs'teki 103 milyon dolarlık malikanede gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü konuk katıldı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerinin bir araya geldiği davette 300 kişi hazır bulundu.

Ünlü konukların önünde 'evet' diyen çift büyük heyecan yaşadı. Peltz, Valentino marka bir gelinlik tercih etti.

Düğünde damada altı sağdıç geline altı nedime eşlik etti.

ERKEK KARDEŞLERİ SAĞDIÇ KIZ KARDEŞİ NEDİME OLDU

Damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşleri 19 yaşındaki Romeo ile 17 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik etti. Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven'ın ise gelinin nedimeleri arasında yer aldı.

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EL ELE GELDİLER

Victoria-David Beckham çifti oğullarının heyecanına ortak oldu. Tören alanına el ele gelen çift şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

47 yaşındaki Victoria Beckham düğünde dantel süslemeli, askılı gümüş saten elbise tercih etti.

Eski futbolcu David Beckham ise bu özel gecede siyah simokin giydi.

2020'DE NİŞANLANDILAR

Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. En iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı. Çift, aşklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ifade ediyor. Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı. Yine ileri sürülenlere göre David Ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu. Nicola Anne Pelz ile Brooklyn Beckham, 2020 yılında nişanlandı. Nişan haberi pandemi koşullarında, sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Peltz, nişan pozu için kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarladığı sarı bir elbise giydi.

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EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, damadına evlilik sözleşmesi imzalattı. Aslına bakılırsa bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor. Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyor aslında. Bu iddiaya ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.