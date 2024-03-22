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Sosyetik kardeşler anneleri için 1 milyon dolarlık doğum günü partisi düzenledi

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#Paris Hilton#Kathy Hilton#Nicky Hilton
Sosyetik kardeşler anneleri için 1 milyon dolarlık doğum günü partisi düzenledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 16:59

İngiliz kraliyet ailesi ve Kardashian’larla birlikte dünyanın en çok bilinen ve hakkında konuşulan ailesi onlarınki… Dünyanın en büyük otel zincirinin varisleri olan aile sadece lüks içindeki yaşamlarıyla değil üyeleri hakkında çıkan haberlerle de hep gündemde kalmayı biliyor.

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Hilton oteller zincirinin varisi ve emlak kralı Rick Hilton'un eşi, Paris ve Nicky Hilton’un da annesi olan Kathy Hilton 65. yaş gününü kutladı.

Sadece dünyanın en zengin varislerinden  birinin eşi ve Paris Hilton’un annesi olarak değil yıllardır televizyon ekranlarında birçok şovda da yer alarak ünlenen Kathy Hilton’a iki kızı Paris ve Nİcky kafa kafaya verip dillere destan bir parti hazırladı.

Parti Hilton’ların Bel-Air, California'daki göz kamaştırıcı malikanesinde gerçekleşti ve basına yansıdığı kadarıyla Paris Hilton ve kız kardeşi Nicky bu parti için tam 1 milyon dolat harcadı!

Sosyetik kardeşler anneleri için 1 milyon dolarlık doğum günü partisi düzenledi

Annelerinin bu özel günü için kesenin ağzını açan sosyetik kardeşler bir yandan malikaneyi baştan aşağı süslerken bir yandan da annelerinin partisi için yemek ve konukların ağırlanması konusunda çok titiz davrandı.

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Özel parti planlayıcıları, nam yapmış şefler ve her şeyin en pahalı markalı olanlarından yapılan seçimlerle partinin maliyeti giderek arttı.

Ailenin yakın çevresinin söylediğine göre partinin ünlü konuklarına içinde mücevherler olan hediye çantaları bile verildi.

Sosyetik kardeşler anneleri için 1 milyon dolarlık doğum günü partisi düzenledi

Kathy Hilton’un eşiyle ayrılma aşamasındaki kız kardeşi Kyle Richards ablasına “Bir kraliçe gibisin” diye seslenirken iki kızı da annelerinin fotoğraflarını paylaşarak ona sevgi dolu mesajlarla seslendiler.

Sosyetik kardeşler anneleri için 1 milyon dolarlık doğum günü partisi düzenledi

Kathy Hilton’un üç çocuk annesi küçük kızı Nicky annesiyle birlikte son derece şık göründüğü birkaç fotoğrafını paylaşıp “Zarafetin, kahkahanın ve sonsuz sevginin kraliçesini doğum gününde kutluyorum. İnanılmaz annem Kathy, doğum günü kutlu olsun! Sana bayılıyorum! Yazdı.

Sosyetik kardeşler anneleri için 1 milyon dolarlık doğum günü partisi düzenledi

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Henüz taşıyıcı anne yoluyla oğlu Phoneix’i kucağına almadan önce annesiyle bir polemik yaşayan Paris Hilton ise ona uzun uzun methiyeler düzdü ve ona “Anne, senin direncin ve şefkatin bana hayatı bir gülümseme, sevgi dolu bir kalple yaşamak için ilham verdi. Sen her zaman benim kayam, ilham kaynağım ve bir insanın isteyebileceği en havalı anne oldun” diye seslendi.

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#Paris Hilton#Kathy Hilton#Nicky Hilton

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