Sosyetik kardeşler anneleri için 1 milyon dolarlık doğum günü partisi düzenledi

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Hilton oteller zincirinin varisi ve emlak kralı Rick Hilton'un eşi, Paris ve Nicky Hilton’un da annesi olan Kathy Hilton 65. yaş gününü kutladı.

Sadece dünyanın en zengin varislerinden birinin eşi ve Paris Hilton’un annesi olarak değil yıllardır televizyon ekranlarında birçok şovda da yer alarak ünlenen Kathy Hilton’a iki kızı Paris ve Nİcky kafa kafaya verip dillere destan bir parti hazırladı.

Parti Hilton’ların Bel-Air, California'daki göz kamaştırıcı malikanesinde gerçekleşti ve basına yansıdığı kadarıyla Paris Hilton ve kız kardeşi Nicky bu parti için tam 1 milyon dolat harcadı!

Annelerinin bu özel günü için kesenin ağzını açan sosyetik kardeşler bir yandan malikaneyi baştan aşağı süslerken bir yandan da annelerinin partisi için yemek ve konukların ağırlanması konusunda çok titiz davrandı.

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Özel parti planlayıcıları, nam yapmış şefler ve her şeyin en pahalı markalı olanlarından yapılan seçimlerle partinin maliyeti giderek arttı.

Ailenin yakın çevresinin söylediğine göre partinin ünlü konuklarına içinde mücevherler olan hediye çantaları bile verildi.

Kathy Hilton’un eşiyle ayrılma aşamasındaki kız kardeşi Kyle Richards ablasına “Bir kraliçe gibisin” diye seslenirken iki kızı da annelerinin fotoğraflarını paylaşarak ona sevgi dolu mesajlarla seslendiler.

Kathy Hilton’un üç çocuk annesi küçük kızı Nicky annesiyle birlikte son derece şık göründüğü birkaç fotoğrafını paylaşıp “Zarafetin, kahkahanın ve sonsuz sevginin kraliçesini doğum gününde kutluyorum. İnanılmaz annem Kathy, doğum günü kutlu olsun! Sana bayılıyorum! Yazdı.

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Henüz taşıyıcı anne yoluyla oğlu Phoneix’i kucağına almadan önce annesiyle bir polemik yaşayan Paris Hilton ise ona uzun uzun methiyeler düzdü ve ona “Anne, senin direncin ve şefkatin bana hayatı bir gülümseme, sevgi dolu bir kalple yaşamak için ilham verdi. Sen her zaman benim kayam, ilham kaynağım ve bir insanın isteyebileceği en havalı anne oldun” diye seslendi.

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