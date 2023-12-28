Ünlü oyuncunun 27 yıllık evliliği birkaç ay önce bitti: Artık onu her gören ‘Ayrılık yaradı’ diyor

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SOSYETİK GÜZELİN TEYZESİ

İlerleyen yıllarda neredeyse tüm hayatını ve yakın zamanda sonlanan evliliğini de gözler önünde yaşayacaktı. Çünkü aynı zamanda Paris Hilton’un teyzesi olan Kyle Richards, televizyonların en çok izlenen reality şovlarından "Real Housewives of Beverly Hills" için kamera karşısına geçmeye başlamıştı.

Kyle Richards, Hlton ailesine mesup olduğu için hayata şanslı başlayanlardan... Kathy Hilton'ın kız kardeşi ve Paris Hilton'un da sevgili teyzesi olan Richards, kendi ününü de çok çalışarak elde etmişti

Hatta 13 yıl boyunca onun varlığı şov için o kadar hayati hale geldi ki, kadronun geri kalanı toptan değişmesine rağmen Kyle Richards her zaman başrol kalmaya devam etti. Biten evliliğinden bahsederken de “Seyirciler 13 yıl boyunca evimde, bu evliliği benimle birlikte yaşadılar” demişti.

Çocuk denecek yaştan beri kameraların önünde olan ve birçok yapımda rol alan Kyle Richards son 13 yıldır da ekranların en çok izlenen reality şovunun yıldızı

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4 ÇOCUK VE BİR ÖMRÜNÜN YARISI KADR SÜREN BİR EVLİLİK...

“Neredeyse bütün hayatımı evli geçirdim. Ne yapacağımı bilmiyorum” diyen ünlü oyuncu kocası Mauricio Umansky'den ayrıldığı duyulduğundan beri deyim yerindeyse “sudan çıkmış balığa” dönmüş durumda. İlk evliliğini daha 19 yaşındayken Guraish Aldjufrie adında Endonezyalı bir adamla yapmıştı.

Herkes Kyle Richards'ın 27 yıllık evliliğinin bitişiyle rahatladığını ve güzelleşmek için çok uğraştığını söylese de gerçekler ünlü oyuncuya göre bambaşka

Richards hamileyken evlenen çiftin aynı yıl içinde Farrah adında bir kızları oldu. Oyunculuk yaparken bir yandan da kızını tek başına büyüten Kyle Richards, 1996’da, yine hamileyken bu kez de ünlü emlakçı Mauricio Umansky'yle nikah masasına oturdu. Çiftin ilk kızları Alexia Simone’dan sonra Sophia ve Portia adını verdikleri iki kızları daha oldu.

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27 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİNCE TOPARLANIP KENDİNE GELDİ

Us Weekly'nin kapağında yer alan 54 yaşındaki yıldız isim eşinden ayrıldıktan sonra değişen fiziği ve verdiği kilolarla gündemdeydi. “20’li ve 30’lu yaşlarımdan daha iyi durumdayım. Üstelik de 4 çocuk doğurmama rağmen” diyerek geçirdiği değişimi kabul eden Kyle Richards hakkındaki diğer iddialarıysa yalanladı.

27 yıllık evliliğinin bitmesiyle birlikte, eski eşinden intikam almak için zayıflamaya çalıştığı ve hatta birtakım kozmetik operasyonlar geçirdiği ortaya atılan Richards, geçirdiği değişimin ayrılığıyla ilgili olmadığını söylüyor.

Kyle Richards'ın en büyüğü 27, en küçüğü 15 yaşında 4 çocuk annesi olduğuna inanmak zor

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"AYRILIK YARADI" YOUMLARINA SİNİRLENDİ

Yaptığı paylaşımlara gelen “Ayrılık yaradı” yorumlarına sinirlenen Kyle Richards, intikam almak için zayıflayıp güzelleşmeye çalışmadığını, bunun tam tersine artık spor da dahil her şeyi kendisi için yaptığını ve her şeyden önce ruh sağlığını korumaya çalıştığını söyledi.

“İyi göründüğümü düşünüyorsanız bu da sadece bonustur” diyen Richards, 2023’te hem ayrılık ve boşanama fırtınasına kapılan hem de hakkında popüler zayıflama ilacı Ozempic kullandığı iddiaları ortaya atılan ünlülerden olmuştu.

Eski eşinden intikam almak ya da onu kıskandırmak gibi bir niyeti olmadığı söyleyen Richards, sıkı bir beslenme ve egzersiz programıyla formuna kavuşmuş

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İLAÇLA DEĞİL KENDİ ÇABASIYLA ZAYIFLAMIŞ

Zayıflama ilacı kullanmadığı konusunda ısrar eden ünlü oyuncu geçirdiği değişimin de ayrılıkla ilgili olmadığını söyledi. Yaşam tarzını değiştirmesine neden olan anı da anlatan Kyle Richards, 2022’de en yakın arkadaşını intihar sonucu kaybettiğini ve kendine dikkat etmediğini söyledi.

Ünlü oyuncu hem ruhsal hem de fiziksel olarak hayatının en iyi dönemini yaşadığını söylüyor

Kendini kilo almış ve korkunç görünürken fark ettiğini ve ayrılık kararından sonra da “Buraya kadar!” dediğini anlatan Kyle Richards, hayatından kötü karbonhidratları, şekeri, makarnayı, ekmeği ve alkolü çıkardığını söylüyor. Ve artık her gün de egzersiz yaptığını sözlerine ekliyor.

Kyle Richards ve Mauricio Umansky, hem gösteri dünyasının hem de Los Angeles sosyetesinin en sevilen çiftlerindendi... 13'ünü erkan önünde yaşadıkları 27 yıllık evlilikleri bu yaz bitti

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AYRILIP AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞLERDİ

Kyle Richards ve Mauricio Umansky, 27 yıllık evlilik ve 3 çocuğun ardından temmuz ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Boşanmak için mahkemeye başvurmayan çiftin bir süre sonra evliliklerindeki sorunları çözmek için bir araya geldikleri söylendi. Kyle Richards, yakın tarihli bir açıklamasında ayrı olsalar da eşiyle aynı evde yaşamaya devam ettiklerini söylemişti. Ancak ünlü oyuncunun bu son açıklamalarına bakarsak evliliğin artık bittiği kesin gibi görünüyor.