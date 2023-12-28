Ünlü oyuncunun 27 yıllık evliliği birkaç ay önce bitti: Artık onu her gören ‘Ayrılık yaradı’ diyor

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SOSYETİK GÜZELİN TEYZESİ
İlerleyen yıllarda neredeyse tüm hayatını ve yakın zamanda sonlanan evliliğini de gözler önünde yaşayacaktı. Çünkü aynı zamanda Paris Hilton’un teyzesi olan Kyle Richards, televizyonların en çok izlenen reality şovlarından "Real Housewives of Beverly Hills" için kamera karşısına geçmeye başlamıştı.
Hatta 13 yıl boyunca onun varlığı şov için o kadar hayati hale geldi ki, kadronun geri kalanı toptan değişmesine rağmen Kyle Richards her zaman başrol kalmaya devam etti. Biten evliliğinden bahsederken de “Seyirciler 13 yıl boyunca evimde, bu evliliği benimle birlikte yaşadılar” demişti.
4 ÇOCUK VE BİR ÖMRÜNÜN YARISI KADR SÜREN BİR EVLİLİK...
“Neredeyse bütün hayatımı evli geçirdim. Ne yapacağımı bilmiyorum” diyen ünlü oyuncu kocası Mauricio Umansky'den ayrıldığı duyulduğundan beri deyim yerindeyse “sudan çıkmış balığa” dönmüş durumda. İlk evliliğini daha 19 yaşındayken Guraish Aldjufrie adında Endonezyalı bir adamla yapmıştı.
Richards hamileyken evlenen çiftin aynı yıl içinde Farrah adında bir kızları oldu. Oyunculuk yaparken bir yandan da kızını tek başına büyüten Kyle Richards, 1996’da, yine hamileyken bu kez de ünlü emlakçı Mauricio Umansky'yle nikah masasına oturdu. Çiftin ilk kızları Alexia Simone’dan sonra Sophia ve Portia adını verdikleri iki kızları daha oldu.
27 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİNCE TOPARLANIP KENDİNE GELDİ
Us Weekly'nin kapağında yer alan 54 yaşındaki yıldız isim eşinden ayrıldıktan sonra değişen fiziği ve verdiği kilolarla gündemdeydi. “20’li ve 30’lu yaşlarımdan daha iyi durumdayım. Üstelik de 4 çocuk doğurmama rağmen” diyerek geçirdiği değişimi kabul eden Kyle Richards hakkındaki diğer iddialarıysa yalanladı.
27 yıllık evliliğinin bitmesiyle birlikte, eski eşinden intikam almak için zayıflamaya çalıştığı ve hatta birtakım kozmetik operasyonlar geçirdiği ortaya atılan Richards, geçirdiği değişimin ayrılığıyla ilgili olmadığını söylüyor.
"AYRILIK YARADI" YOUMLARINA SİNİRLENDİ
Yaptığı paylaşımlara gelen “Ayrılık yaradı” yorumlarına sinirlenen Kyle Richards, intikam almak için zayıflayıp güzelleşmeye çalışmadığını, bunun tam tersine artık spor da dahil her şeyi kendisi için yaptığını ve her şeyden önce ruh sağlığını korumaya çalıştığını söyledi.
“İyi göründüğümü düşünüyorsanız bu da sadece bonustur” diyen Richards, 2023’te hem ayrılık ve boşanama fırtınasına kapılan hem de hakkında popüler zayıflama ilacı Ozempic kullandığı iddiaları ortaya atılan ünlülerden olmuştu.
İLAÇLA DEĞİL KENDİ ÇABASIYLA ZAYIFLAMIŞ
Zayıflama ilacı kullanmadığı konusunda ısrar eden ünlü oyuncu geçirdiği değişimin de ayrılıkla ilgili olmadığını söyledi. Yaşam tarzını değiştirmesine neden olan anı da anlatan Kyle Richards, 2022’de en yakın arkadaşını intihar sonucu kaybettiğini ve kendine dikkat etmediğini söyledi.
Kendini kilo almış ve korkunç görünürken fark ettiğini ve ayrılık kararından sonra da “Buraya kadar!” dediğini anlatan Kyle Richards, hayatından kötü karbonhidratları, şekeri, makarnayı, ekmeği ve alkolü çıkardığını söylüyor. Ve artık her gün de egzersiz yaptığını sözlerine ekliyor.
AYRILIP AYNI EVDE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞLERDİ
Kyle Richards ve Mauricio Umansky, 27 yıllık evlilik ve 3 çocuğun ardından temmuz ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Boşanmak için mahkemeye başvurmayan çiftin bir süre sonra evliliklerindeki sorunları çözmek için bir araya geldikleri söylendi. Kyle Richards, yakın tarihli bir açıklamasında ayrı olsalar da eşiyle aynı evde yaşamaya devam ettiklerini söylemişti. Ancak ünlü oyuncunun bu son açıklamalarına bakarsak evliliğin artık bittiği kesin gibi görünüyor.