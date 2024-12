Sosyetik güzelin hayatını değiştiren an… ‘Günlerimi mutlulukla, kalbimi sevgiyle doldurdun’

Haberin Devamı

Şimdilerde ise onu hep kucağında iki çocuğuyla, annelik yolculuğunu anlattığı röportajlarla ve hayatını tümden değiştiren kocasına olan aşkıyla konuşuyoruz…

Bırakın iki çocuk annesi olmayı kendi hayranları bile Paris Hilton’un bir gün evlenip durulacağına pek ihtimal vermiyordu. Oysa sosyetik güzel hayallerindeki yuvayı yıllarca aşkta aradığını bulamadıktan sonra kocası Carter Reum’la kurdu.

Paris Hilton daha önce üç kez nişanlanıp evliliğin kıyısından döndükten sonra en sonunda girişimci iş insanı Carter Reum'la nikah masasına oturmuştu

Sosyetik güzel Instagram’dan bir dizi fotoğraf paylaşıp onunla aşkının filizlendiği ilk günün, ilk buluşmalarının beşinci yılını kutladı.

Hilton, kocasına Instagram'dan yazdığı dokunaklı övgü mesajında ona “Günlerimi mutlulukla, kalbimi sevgiyle ve hayatımı sonsuz maceralarla doldurdun” diye seslendi.

43 yaşındaki iş kadını ve reality yıldızı dün, yine 43 yaşındaki girişimci kocasıyla beş yıllık “flört” yıldönümünü, yıllar boyunca bir çift olarak yaşadıkları en samimi anlardan bazılarını gösteren duygusal bir Instagram gönderisi paylaşarak kutladı.

Gönderiye, birbirlerine sevgiyle bakarken göz alıcı bir şekilde giyinmiş çiftin siyah-beyaz bir fotoğrafıyla başladı. Diğer birkaç fotoğrafta ise Paris Hilton ve Carter Reum’un kayak gezilerinde, plajda ve partilerde öpüştükleri en özel anları yer aldı.

Çift üç gün süren ve Paris Hilton'un çeşit çeşit gelinlikler giydiği düğünlerinden sonra geçen iki yıl içinde bir erkek bir de kız çocuk sahibi oldular

Hilton ayrıca çiftin tatil sezonunda aynı pijamalarla kucaklaşırken ve yaz aylarında bir balkona bakarken çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi. Hatta tatlı bir fotoğrafta birlikte bir hamakta uzanırken sarmaş dolaş görülüyorlar.

Hilton ayrıca kendisinin ve kocasının makyaj masası gibi görünen bir yerde sergilenen çerçeveli resimlerine de bir bakış sundu. Başka bir videoda ise fotoğrafları kopyalanıp bir kolajın içine yapıştırılmıştı.

Sosyetik güzel yıldönümü paylaşımına “Hayatıma girdiğin andan itibaren her şey daha iyiye doğru değişti. Günlerimi mutlulukla, kalbimi sevgiyle ve hayatımı sonsuz maceralarla doldurdun” sözleriyle başladı.

Sonra da kocasına “Seninle her an bir rüyanın gerçekleşmesi gibi geliyor. Carter, sen benim güvenli yerim, en büyük destekçim ve sonsuza dek aşkımsın. Birlikte büyüdüğümüz, güldüğümüz ve sevdiğimiz bir başka inanılmaz yıla. Her şeyime mutlu 60 ay dönümleri (5 yıl flört!)” diye devam etti.

Paris Hilton kocasıyla çekilmiş en özel fotoğraflarından bazılarını paylaşıp tanıuşmalarının beşinci yıl dönümünü kutladı... Sosyetik güzel kocasına "Seninle her anım bir rüyanın gerçekleşmesi gibi geliyor" diye seslendi

Paris Hilton takipçileriyle, Reum ile Şükran Günü kutlamalarını ve iki çocukları, 12 aylık kızları London ve 22 aylık oğulları Phoenix ile birlikte büyük pembe süslerle bezenmiş bir yılbaşı ağacının önünde poz verdikleri pozlarını da paylaştı.

Paris Hilton ve Carter Reum’un ilişkisi Aralık 2019’da başladı. 13 Şubat 2021'de nişanlanan çift 11 Kasım'da Los Angeles'ta evlendi. Paris Hilton bu rüya gibi düğünden bir yıl sonra da peş peşe iki kez annelik heyecanı yaşadı.

Çift, aynı yıl içinde doğan iki çocuklarına da taşıyıcı anne yolula kavuşmuştu

Çiftin Ocak 2023’te oğulları Phoenix, Kasım 2023’te de kızları London dünyaya geldi. Paris Hilton iki çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla kavuşmuş, oğlunun da kızının da doğduğunu sürpriz şekilde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla duyurmuştu.