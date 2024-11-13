Sosyetik güzel bir yılda iki kez anne olmuştu… '11'inci ayın 11'inde dileklerim gerçek oldu'... İyi ki doğdun güzel kızım!

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Bırakın iki çocuklu bir anne olmayı bir zamanlar evleneceğini düşünmek bile birçokları için inanılması zor bir şeydi. Yıllarca aradığı “beyaz atlı prensini” en sonunda bulan Paris Hilton artık iki çocuk annesi, bambaşka biri!
Üç yıl önce iş insanı Carter Reum’la dillere destan bir düğünle evlenen Paris Hilton 2023’ün hemen başında oğlu Phoenix Barron’ı, daha bir yıl geçmeden kasım ayında da kızı London’ı kucağına alarak hayallerindeki yuvaya kavuşmuştu.
TAŞIYICI ANNE KULLANARAK BİR YIL İÇİNDE İKİ KEZ BÜYÜK SEVİNCİ YAŞADI
Aslında doğum yapmasına hiçbir fiziksel engel olmasa da genç kızlık döneminde ağır cinsel tacizler yaşadığını itiraf eden Paris Hilton, bu travmayı bir türlü aşamadığı için asla doktora, jinekolojik muayenelere gidemediğini söylemiş, bu yüzden de yakın bir geçmişte dondurduğu yumurtalarıyla taşıyıcı anne kullanmayı seçmişti.
İşte peş peşe doğan iki çocuğuna rağmen onu hiç hamile olarak görmememizin sebebi de bu gerçekti. Sosyetik güzel anne olduktan sonra çocuklarını karnında taşıyamadığı için üzüldüğünü hatta kendini iyi hissetmek için hamileymişçesine protez karın taktığını bile itiraf etmişti.
KIZINI AYLARCA KİMSELERE GÖSTERMEMİŞTİ
Oğlu Phoenix Barron doğduktan sonra onun bol bol fotoğrafını paylaşan Paris Hilton kızı London’ın yüzünü ise uzunca bir süre göstermedi. Kızının doğduğunu Instagram hesabından ona özel şekilde hazırlanan, üzerinde isminin yazdığı bir tulum fotoğrafıyla duyurmuştu Paris Hilton.
Sosyetik güzel kızının yüzünü o kadar uzun süre sakladı ve fotoğrafını paylaşmadı ki bir ara aslında böyle bir bebeğin hiç doğmadığı bile konuşuldu. Paris Hilton bir yaşına basan küçük kızı London için hafta sonu gösterişli bir doğum günü partisi yaptı.
İKİ EVLATLA GEÇEN MUHTEŞEM 12 AY
Ve onunla geçen bu 12 muhteşem aydan bir dizi de fotoğrafı “büyülü anılar” notuyla paylaşarak eşi Carter Reum ve artık iki yaşına yaklaşan oğlu Phoenix’le geçirdikleri özel aile anlarından mutluluk pozlarını hayranlarına gösterdi.
Paris Hilton “Yıllarca ona kavuşmanın hayalini kurdum” dediği kızı London Marilyn'in doğum günü için “Bir yıl önce bugün bir ikon doğdu. Benim güzel bebeğim London, hayatımıza hayal edebileceğimden çok daha fazla sevgi, ışık ve mutluluk getirdin. 11:11 dileklerimin hepsi seni kollarıma aldığım an gerçekleşti.” yazdı.
11’İNCİ AYIN 11’NDE GELEN MUCİZE
Kendi adı Paris olduğu için kızının adını London koymayı yıllar önceden planladığını söyleyen, ona Marilyn Monroe’dan esinlenerek göbek adı olarak da Marilyn koyan Paris Hilton ikinci bebeğine 11 Kasım’da yani 11’inci ayın 11’inde kavuşmuştu.
Hilton doğum günü kutlamasını “Geçtiğimiz yıl büyümeni izlemek en büyük nimetti ve birlikte oluşturmaya devam edeceğimiz tüm büyülü anılar için sabırsızlanıyorum #BabyLondon” diye bitirdi.
EVLİLİKLERİ DE ÜÇ YILI DEVİRDİ: BEYAZ ATLI PRENSİMİ BULDUM
Sosyetik güzel kızının doğum gününden sadece birkaç gün önce de Carter Reum’la üçüncü evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.
Düğünlerinin evlilik yenimi ettikleri en özel anlarını içeren bir video paylaşan Paris Hilton evlendikten sonra bambaşka bir insan haline geldiği kocasına “Bir zamanlar Beyaz Atlı Prensimi buldum ve o zamandan beri her gün bir rüya gerçek oldu. Tanıştığımız andan itibaren sonsuza dek benim olduğunu biliyordum. Birlikte kahkaha, macera ve koşulsuz sevgiyle dolu bir peri masalı yarattık” diye seslendi.