Estetik iddialarını yalanladı: Benim güzelliğim doğuştan

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Aradan geçen yıllar uslanmaz denen sosyetik güzeli de uslandırdı… 2021’de Carter Reum’la evlenen sosyetik güzel 2023’ün başında ve kasım ayında iki kez anne oldu.

Oğlu Phoenix ve kızı London’a taşıyıcı anne yoluyla kavuşan Paris Hilton artık iki çocuklu bir anne olarak yoluna devam ediyor. Bir yandan müzik ve DJ’lik kariyerine devam eden yıldız isim sürekli çocukları ve kendi ağzından dinlediğimiz annelik macerasıyla gündemde.

43 yaşındaki Hilton bir yandan da ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fiziği ve değişmeyen güzelliğiyle nam salmış bir isim.

HİÇ BIÇAK ALTINA YATMAMIŞ... "BOTOKS BİLE YAPTIRMADIM"

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Ancak bu yıllara direnen görünüm için hiç bıçak altına yatmadı. En azından katıldığı yayında böyle bir iddiada bulundu Paris Hilton. Üstelik sadece bıçak altına yatmadığını söylemekle kalmıyor.

Paris Hilton hâlâ hiç botoks veya dolgu yaptırmadığını iddia ediyor ve tamamen doğal bir şekilde geriye doğru yaşlandığını söylüyor.

“Tamamen doğal olduğum için gerçekten gurur duyuyorum” diyen sosyetik güzel programın sunucusuna “Güneşten uzak durdum. Hiç botoks, enjektabl, ameliyat ya da başka bir şey yaptırmadım” dedi.





GÜZELLİK TAVSİYELERİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ

Paris Hilton’ın hiçbir müdahale olmadan koruduğu güzelliğinin sırrı annesi Kathy Hilton'un cilt bakımı tavsiyeleriymiş… Sosyetik güzel “gençlik ışıltısını” yıllardır böyle koruyormuş.

Hilton bu tavsiyeyi “Annem bana 8 yaşındayken 'Paris, güneşten uzak dur' demişti. Sonra da bana 10 adımlık harika bir cilt bakım rutini öğretti. Yani tam anlamıyla 8 yaşımdan beri bunu yapıyorum” diyerek anlatıyor.

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ELİNDEKİ İMKANLARI "SAĞLIKLI" GÜZELLİK İÇİN KULLANIYOR

Ancak Hilton güzelliğini korumak için elbette sahip olduğu sınırsız imkanlardan da yararlanıyor.

Yıldız isim bunun için evinde adına “Sliving Spa” dediği adında inanılmaz bir ev içi spa inşa ettirmiş.

“En destansı” LED ışık terapisine sahip olan bu spa, Hydrafacials ve kriyoterapi sunuyor ve “hiperbarik” odaya da ev sahipliği yapıyor. Bu oda içindeki kişiye hasarlı dokuyu iyileştirebilecek yüzde 100 oksijen sağlayan oksijen tedavisi için kullanılıyor.

Paris Hilton burayı “gençlik çeşmesi” olarak adlandırıyor.

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DOKTORU DA ONAYLAMIŞ: SENİN BUNA İHTİYACIN YOK

Daha önce hiç kozmetik ya da estetik işlem yaptırmamış olsa da Paris Hilton bu işlemlere aslında karşı değil. Dermatoloğuna botoks yaptırıp yaptırmayacağını soran sosyetik güzel “Sana botoks yapmayı reddediyorum... Cildin çok mükemmel. İhtiyacın olana kadar sana bunu yapmayacağım ve ihtiyacın olacağını da sanmıyorum” demiş.