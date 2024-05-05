Sosyetik çift bir türlü ayrılamıyordu… En sonunda biri evinden biri de soyadından vazgeçti

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Gösteri dünyasının iki tanınmış ismi bu kararı almalarının üzerinden uzun aylar geçmiş olsa da aynı çatı altında yaşamaya devam ederek herkesi şaşırtmışlardı.

ÇEYREK ASRI DEVİREN EVLİLİK BİR ANDA BİTİVERDİ

Paris Hilton’un teyzesi ve tanınmış bir reality şov yıldızı olan Kyle Richards ve emlak kralı olarak tanınan eşi Mauricio Umansky geçen temmuz ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladılar.

Çocuk denecek yaştan beri kameraların önünde olan ve birçok yapımda rol alan Kyle Richards son 13 yıldır da ekranların en çok izlenen reality şovunun yıldızı... Richards dünyanın en ünlü ailelerinden olan Hilton'lara da mensup; Paris Hilton'un teyzesi...

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Ancak ilginç bir şekilde gittikleri her yerde, katıldıkları her yayında bu ayrılığı dillerinden düşürmezken bir yandan da aynı evi paylaşmaya devam ettiler.

AYRILDIKTAN SONRA AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

Hatta sosyetik güzel Kyle Richards bir programda şakayla karışık ayrıldığı kocasıyla birlikte yaşadıklarını ancak ayrı odalarda uyuduklarını söyledi. Devasa servetlerinden bahsetmeden duramayan ünlü isim “Allahtan evimiz çok büyük de bu pek sorun olmuyor” demeyi de ihmal etmedi.

Kyle Richards Mauricio Umansky'yle aynı evde yaşadıklarını ancak yatak odalarını ayırdıklarını söylemişti

Kyle Richards ve Mauricio Umansky yollarını ayırmaya karar vermiş olsa da boşanma davası açmaya yanaşmadılar. Bu da yakın çevrelerinin sürekli acaba yeniden birleşecekler mi diye düşünmesine yol açtı.

Aylarca süren bu bilinmezlik nihayet sona erdi. Kyle Richards, sosyal medya hesaplarından kocasının soyadı olan Umansky'yi sildi. Bu hamlenin ardında ise önemli bir sebep yatıyordu. Ancak Kyle Richards ikinci soyadını kaldırmasına rağmen, biyografisinde kendisini "eş" olarak tanımladı ve "Anne, eş, aktör, yazar, yapımcı ve hayvan sever” olarak tanımlamaya devam etti.

Ünlü çift yıllarca bu saray yavrusu gibi evde yaşamıştı.. Boşanma davasından sonra büyük servetlerini nasıl paylaşacakları ise merakla bekleniyor

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Kyle Richards’ın aylarca bekledikten sonra kocasının soyadını silmesinin sebebinin ise Mauricio Umansky'nin attığı son adım oldu. Ünlü çift ayrılmalarına rağmen birlikte yaşamaya devam ederken Mauricio Umansky bir anda aile evinden taşınıp gidiverdi.

BİRİ SOYADINI BİR DE EVİNİ GERİDE BIRAKTI

Zaten uzun yıllardır emlak işi yaparak büyük bir servet kazanan Mauricio Umansky'nin kendine yeni bir ev satın aldığı ve Kyle Richards’ı artık tamamen terk ettiği iddia edildi.

Us Weekly'nin haberine göre 55 yaşındaki Richards, 53 yaşındaki Umansky'nin Beverly Hills, Kaliforniya'daki ortak evlerinden taşındığının ve şu anda Batı Hollywood'da bir apartman dairesinde oturduğunun ortaya çıkmasından günler sonra bu değişikliği yaptı.

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Kendi sunduğu "Buying Beverly Hills" adındaki emlak programının yıldızı Mauricio Umansky'nin yeni dairesi için ne kadar ödediği belli olmasa da, dairesini 8,6 milyon dolara alan Matt Damon ile aynı binaya taşındığı biliniyor.

1996'da evlenen çift gençlik yıllarını birlikte geçirmiş, üç çocuklarıyla kurdukları mutlu yuvayla gösteri dünyasının en sevilen çiftlerindne olmayı başarmıştı

MUTLU YUVAYI TERAPİ DE KURTARAMADI

Kyle Richards aralık ayında verdiği bir röportajda Umansky ile ayrı yatak odalarında uyuduklarını doğrulamış ve “Aslında birbirimizle çok iyi anlaştığımız ve birbirimizi çok önemsediğimiz ve ne olursa olsun hâlâ bir aile olduğumuz için de çok şanslıyım" demişti.

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1996'da nikah masasına oturan çiftin 27 yaşında Alexia, 24 yaşında Sophia ve 16 yaşında Portia adında 3 kızları var. Kyle Richards’ın ilk evliliğini yaptığı Guraish Aldjufrie'den 35 yaşında Farrah adında bir kızı daha var.

Çift uzunca bir süre terapiye gittiklerini ancak bundan sonuç alamayıp bıraktıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldıkları ortaya çıkmıştı.