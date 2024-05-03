İki evliliği de hüsranla sonuçlanmıştı… Ünlü oyuncu yeni aşkını internetten buldu: İşte benim sevgilim!

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Bu yeni akım gösteri dünyasının ünlü isimleri için de geçerli elbette. Birçok ünlü isim hayatlarında kimse yoksa ya da kötü ayrılık süreçlerinden geçtiyse yeni ilişkilerini bu yolla kuruyor.

ÜNLÜ OYUNCU DA AŞKI İNTERNETTEN BULANLAR KERVANINA KATILDI

Buna son örneklerden biri de ünlü oyuncu Valerie Bertinelli oldu. Üstelik Valerie Bertinelli bu konuda oldukça açık sözlü ve hayatına yeni giren ve kalbini yeniden aşkla attıran bu ismi, yaşını ve kimliğini saklamadan hayranlarıyla paylaştı.

Valerie Bertinelli people dergisinin nisan sayısı için verdiği samimi röportjada yeni bir ilişkisi olduğunu ve bu kişiyle internetten tanıştığını açıklamıştı... Bu yeni aşkın kimliği daha sonra ortaya çıktı

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Bertinelli kendine "ancak birkaç ömür süresinde bir yaşanabilecek" diye tanımladığı bir aşk buldu. Nisan ayında sosyal medya hesabında yaşadığı ilişkiyi açıklayan ünlü oyuncu zaten sevgilisini de buradan bulduğunu itiraf etmişti.





UZAK MESAFE İLİŞKİSİ YAŞIYORLAR

Yıldız ismin yeni sevgilisi New York’ta yaşayan bir yazar olan Mike Goodnough. Ve Valerie Bertinelli’den 10 yaş küçük. Ünlü oyuncu sevgilisinin kendisinden küçük olmasına rağmen oldukça olgun bir insan olduğunu bu yüzden de yaş meselesini hiç dert etmediğini daha önce söylemişti.

Kendisi yıldızlar şehri Los Angeles’ta yaşadığı için bu ilişki Valerie Bertinelli ve Mike Goodnough için bir uzak mesafe ilişkisi. Ancak taze aşıklar Instagram’dan yayınladıkları sarmaş dolaş bir videoyla mesafelerin aşka engel olmayacağını kanıtlar gibi görünüyorlar.

Ünlü oyuncunun yeni sevgilisi New York’ta yaşayan bir yazar olan Mike Goodnough. 64 yaşındaki yıldız oyuncu daha önce sevgilisinin kendisinden 10 yaş küçük olduğunu söylemiş ancak yaş farkını hissetmediğini çünkü onun olgun bir adam olduğunu anlatmıştı

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Aktris geçtiğimiz günlerde yeni erkek arkadaşı Mike Goodnough ile birlikte kanepede birbirlerine sarılıp güldükleri bir video paylaştı. Siyah beyaz video, çiftin ilişkilerini sosyal medyada kamuoyuna duyurmalarından bir hafta sonra paylaşıldı.

AŞK POZLARI PAYLAŞIYORLAR

Bertinelli fotoğrafın altına eli ağzında bir yüz emojisi koymakla yetindi, hayranları da videonun altına bu mutlu aşka yelken açan oyuncuya iyi dileklerini yolladı.

Valerie Bertinelli’nin videolu aşk paylaşımına sevgilisi Mike Goodnough da kayıtsız kalmadı ve o da Los Angeles gezisini kendi Instagram hesabında belgeleyerek Bertinelli'nin gün batımına baktığı bir fotoğrafını "Bazı günler sonsuza dek sürecekmiş gibi geliyor. Diğerleri ise çok çabuk geçiyor. Keşke bu kadar hızlı geçmeseydi" diyerek paylaştı.

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"Hot In Cleveland" dizisinin yıldız oyuncusu ilk olarak mart ayında yeni bir ilişki içinde olduğunu açıkladı. Ancak sevgilisinin adını gizli tuttu. İkili 20 Nisan'da sosyal medya üzerinden ilişkilerini kamuoyuna duyurdu ve Bertinelli birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını "Düşündüğün şeyi içeceğim ve bütün gece senin esprilerini içmekten kafam güzel" başlığıyla paylaştı. Ünlü oyuncunun Mike Goodnough'la internetten tanıştıktan sonra birkaç yıl yazıştığı sonra da bu ilişkinin büyük bir aşka dönüştüğü ortaya çıktı... Bir yazar olan Mike Goodnough, Valerie Bertinelli’nin fotoğrafını paylaşarak "Ben bir yazarım ama bazen susmak ve fotoğrafların konuşmasına izin vermek gerek" demişti

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İKİ EVLİLİĞİNİN TRAVMASINI ZOR ATLATTI

Ünlü oyuncu mart ayında USA Today'e verdiği röportajda ikinci eşi Tom Vitale'den boşandıktan sonra yeniden bir ilişki yaşamayı beklemediğini itiraf etmiş ve yeni aşkından "Bu, bir erkekle yaşadığım hiçbir ilişkiye benzemiyor" diye söz etmişti. Valerie Bertinelli sık sık kilo alıp vermesi ve değişen görüntüsüyle gündeme gelip eleştirilere maruz kalıyordu... Ünlü oyuncu geçmişte bu yüzden çok üzüldüğünü ancak artık her şeye kulağını tıkadığını ve hayatın tadını çıkarmaya baktığını söylüyor

“KEDİLERİM VE KÖPEĞİMLE BİRLİKTE YAŞLANIP ÖLÜP GİTMEYİ BEKLİYORDUM”

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Mike Goodnough için "O benim radarımda değildi. Altı kedim ve köpeğimle birlikte ölecektim ve bunu yaparken inanılmaz mutlu olacaktım. Yani bu birdenbire ortaya çıktı ve çıktığı için minnettarım. O çok özel biri" diyen Valerie Bertinelli 2011’den 2022’ye kadar evli kaldığı Tom Vitale'den boşanma sürecini çok sancılı olarak anlatmıştı.

Valerie Bertinelli, henüz 15 yaşındayken rol aldığı One Day At A Time adlı yapımla kameralarla tanışmıştı. Yani o da birçok meslektaşı gibi çocukluğundan beri ünlenerek yaşadı. Bir yandan çok izlenen yapımlarda rol almaya devam eden Valerie Bertinelli efsane rock müzisyeni Eddie Van Halen ile yaptığı evlilikler de ününe ün katmıştı. 26 yıl süren bu evlilik 2007’de bitmişti.

ESKİ EŞİ SON NEFESİNİ VERİRKEN BİLE YANINDAN AYRILMADI

Çiftin oğulları Wolfgang da 1991’de doğdu. 2001’de ayrıldıklarını açıklayan çift 2007’de resmen boşanmıştı. Bertinelli otobiyografisinde boşanmasının ana nedenlerinin kocasının kokain bağımlılığı ve ağız kanseri teşhisi konmasına ve tedavi sürecinde dilinin üçte birini kaybetmesine rağmen sigarayı bırakmayı reddetmesi olduğunu yazmıştı.

Valerie Bertinelli efsane müzisyen Eddie Van Halen'la 26 yıl evli kaldı ve ayrıldıktan sonra bile o hastayken başucundan ayrılmadı

Ayrılmalarına rağmen aralarındaki dostluğu hiç kaybetmediler ve Eddie Van Halen hayatını kaybettiğinde bile başucunda eski eşi Valerie Bertinelli vardı. Valerie Bertinelli Tom Vitale'yle yaptığı, 11 yıl süren ikinci evliliğinde de mutluluğu bulamadı

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YAPTIĞI İKİ EVLİLİĞİN İZLERİNİ SİLEBİLMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Bu ayın başlarında People dergisine konuşan Bertinelli, yeni ilişkisinde mutluluğu bulabilmek için iki başarısız evliliğinin travmasını atlatması gerektiğini söylemişti. Ve bu zorlu süreci de "Bu sürecin uzun zaman aldığı konusunda açık olmak istiyorum. İyileşme sürecim konusunda daha bilinçli davrandım. Bu, köpeğim Luna ile çok fazla yürüyüş, çok fazla terapi seansı ve iyi hissetmeyi hak ettiğimi öğrenmek anlamına geliyordu. Neden sevilmeyi hak etmediğimi düşünüyordum. Neden duygularımı uyuşturmak için yiyecek kullanıyordum. Ed'le ve son evliliğimle ilgili üstesinden gelemediğim tüm dram ve travmalar. Kendimi ne kadar çok ağlamaya bırakırsam, o kadar iyi hissediyordum. Mutlu ya da üzgün ya da zayıf olmaya çalışmıyordum. Olduğum kişiden başka bir şey olmaya çalışmıyordum." sözleriyle anlatmıştı…