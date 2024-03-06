Sosyal medya kullanmayı bile oğlundan öğrenmişti: 70 yaşındaki doktor model olup podyuma çıktı

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Şangay'da yaşayan ve yaptığı moda paylaşımlarıyla binlerce takipçi toplayarak influencer olan Qin Huilan, dün Miu Miu Sonbahar/Kış 2024 defilesinde podyuma çıktı.

Sosyal medyanın gücünün farkında olan modaevleri kimi zaman tanıtım kampanyalarında ya da defilelerinde influencer kullanmaya başlamıştı.

70 yaşında bir doktor olan Şangaylı Qin Huilan sosyal medya kullanmayı bile oğlundan öğrenmişti... Bir yandan moda influencer'lığı yapan kadın büyük bir sürpriz yaşayıp Miu Miu tarafından defileye çağırılıp podyuma çıktı

Ancak bu kez podyuma çıkan alışılmış sosyal medya ünlülerine pek benzemeyen dikkat çekici bir isim oldu.

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“Hayallerinizden asla vazgeçmeyin” diyerek yaşadığı heyecan dolu macerayı Instagram hesabından anlatan bu influencer hem başarılı bir doktor hem de tam 70 yaşındaydı!

Dr. Qin Huilan "70 yaşında bugün burada podyumda olacağım kimin aklına gelirdi?" diyerek sevincini paylaştı ve podyumda Gigi Hadid gibi birçok dünyaca ünlü modelle birlikte yürüdü.

Dr. Qin Huilan Paris Moda Haftası'na nasıl davet edildiğini ve orada yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesabında anlattı

Dr. Qin Huilan defilede gümüş süslemeli uzun gri bir palto, bir çift büyük boy metalik eldiven, siyah bir atkı, küçük kahverengi deri bir çanta ve bir çift sivri burunlu Mary Janes model ayakkabı giydi.

Miu Miu ve Prada'ya olan hayranlığıyla bilinen ver bu marka giysileriyle paylaşımlar yapan Şangaylı influencer, modaevi tarafından bu haftaki defilede yürümesi için Instagram direkt mesajı yoluyla davet edildi.

Miu Miu defilesinde podyumda Gigi Hadid gibi dönemin en ünlü süper modelleriyle birlikte yürüyenler arasında 63 yaşındaki Hollywood yıldızı Kristin Scott Thomas da vardı

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70’lik model Instagram paylaşımında "özel mesajdan resmi davet mektubuna" kadar geçen sürenin sadece birkaç gün olduğunu açıkladı.

Modaevinin Joey King, Camille Row, Sydney Sweeney ve Ava DuVernay'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir ön sırası olduğu için Huilan podyumda yürürken pek çok göz onun üzerindeydi.

Ama o bir profesyonel gibi yürüdü ve modaevine olan sevgisini ön plana çıkardı.

Dr. Huilan Instagram paylaşımına, kendisini sosyal medya sitesine kaydettirmesine yardımcı olduğu ve daha sonra ona "nasıl paylaşım yapılacağını ve iletişim kurulacağını" öğrettiği için oğluna teşekkür ederek başladı.

Dr. Huilan yaşına uydurduğu benzersiz tarzıyla sokakları da podyuma çeviriyor ve onu görenler fotoğraf çektirmek içinde etrafında toplanıyor

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Ünlü influencer "Yeni bir dünyanın kapısını açmış gibiyim" dedi ve defiledeki başarısı için tebrik mesajı gönderen takipçilerine teşekkür etti.

"Dünyanın her yerinden arkadaşlarım bana yorumlar ve beğeniler bıraktı. Kıyafetlerimi takdir ediyorlar ve bana mesaj bırakıyorlar. Bazı kıyafet hesapları, daha fazla insanın beni görebilmesi umuduyla resimlerimi paylaşıyor."

Şangaylı doktor daha sonra yabancı dil bilmediği için Google Translate'i kullanarak yoğun bir programda hazırlık çalışması yaptığını söyledi.

"Yaşın bir sorun olmadığını kanıtlamak için harekete geçtim" diyen Dr. Qin Huilan ilk defilesi için günlerce hazırlık yaptı.

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"70 yaşında bugün burada podyumda olacağım kimin aklına gelirdi?" diyen Huilan bu fırsatı başkalarına ilham ve cesaret vermek için kullandı ve takipçilerine "70 yaşından önce bir doktor olarak sadece hasta bakıyor ve hastalarımı önemsiyordum. Bakın şimdi neredeyim!" diyerek herkese hayallerinden vazgeçmeyin mesajı verdi.