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Sosyal medya fenomeni Mia'yı Seda Sayan'ın ikizi sandılar!

#Mia#Berksan#Seda Sayan

Ünlü sanatçı Seda Sayan yine gündemde! Sosyal medyada, fenomen olan Mia isimli genç kadının Seda Sayan'a benzerliği dikkat çekti. Sayan'dan açıklama geldi.

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Sosyal medya fenomeni Mia'nın Seda Seyan ile benzerliği gündem oldu. Mia'nın fotoğrafını görenler, "Seda Sayan imaj değiştirdi sandım" yorumlarında bulundu. 

Seda Sayan'a neredeyse ikizi kadar benzeyen sosyal medya fenomeni Mia'nın fotoğrafı 2. Sayfa'da paylaşıldı.

Şaşırtan benzerliğe Seda Sayan'dan cevap geldi. Programın sunucularına bir video gönderen Sayan, 'Sosyal medya artık o kadar çok benzerlerim oldu ki ‘baktığımda ben bu fotoğrafı ne zaman çektirdim’ diyorum. Sonra bir bakıyorum ki ben değilim! Olsun, kızmıyorum. Bütün kardeşlerimi bulun bana! Bunlar benim kardeşlerim…' şeklinde konuştu.

Sosyal medya fenomeni Miayı Seda Sayanın ikizi sandılar

Mia’yı görenler "Seda Sayan imaj değiştirdi sandım", "Zaten Seda Sayan değil mi?", "Herkes Seda Sayan oldu" yorumlarında bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Berksan da Seda Sayan'a benzetilmiş ünlü şarkıcı, 'herhalde cesaretimi benzettiler' demişti.

Sosyal medya fenomeni Miayı Seda Sayanın ikizi sandılar

ESTETİKLERİNİ GİZLEMİYOR!

Estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan yaptırdığı işlemleri saklamıyor. Sosyal medya hesabından her ayrıntıyı paylaşan Sayan, 'estetiğe karşı değilim' diyor.

Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 59 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti. 

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#AJDA PEKKAN#ESTETİK
Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsınBırakın kim ne istiyorsa onu yapsın
#BERKSAN#SEDA SAYAN

 

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