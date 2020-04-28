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Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

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İSTANBUL'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

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  • Nur Yerlitaş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
  • Nur Yerlitaş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
  • Nur Yerlitaş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
  • Nur Yerlitaş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi. Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi. Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü. Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı. Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. 80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

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