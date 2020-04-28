Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 15:45,
Sibel Can, Hülya Avşar... Nur Yerlitaş gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı
64 yaşındaki modacı Nur Yerlitaş dün öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Yerlitaş, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığında toprağa verildi.
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2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti.
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Koronavirüs salgını nedeniyle Yerlitaş için cenaze töreni düzenlenmedi. Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi.
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Gasilhanenin önünde Yerlitaş'ın ailesinin ve yakınlarının beklediği görüldü. Nur Yerlitaş'ın cenazesi gasilhaneden çıkartılıp cenaze aracına konulurken, kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı. Yerlitaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.
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Korona virüs salgınına rağmen Nur Yerlitaş'a son görevini yerine getirmek için çok sayıda ünlü isim Ulus Mezarlığı'na geldi.
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Sibel Can ve Hülya Avşar gözyaşlarıyla Yerlitaş'a veda etti.
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Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı