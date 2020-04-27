Resmin arkasına 1991 şubat yazmışım... Son nefesine kadar yanındaydım!

CEMİL İPEKÇİ Canım yıllarımın dostu, gönlü güzel dostluğu güzel ,zevk dolu, insan olarak bir daha eşi gelmeyecek adı gibi gönlü nur, Nur Yerlitaş’ın vefatı inanılmaz derin bir acı ve üzüntüye boğdu beni. Nur'um yattığın yer adın gibi nurlarla dolsun, bu mübarek ay ve günün tüm rahmeti üzerine yağsın. Öbür alemde görüşmek üzere canım benim.