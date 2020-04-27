Resmin arkasına 1991 şubat yazmışım... Son nefesine kadar yanındaydım!
Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Çok sayıda ünlü isim duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte ünlü isimlerin Nur Yerlitaş’ın vefatının ardından paylaştıkları mesajlar....
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1
CENGİZHAN SABUNCU
Atölyeni açtığın ilk yıldı.İlk diktiğin elbisenin sahibini seyretmeye gitmiştik.çok heyecanlıydın bir o kadar da mutlu...Resmin arkasına 1991 şubat yazmışım. Dün gibi aklımda....Bügün son nefesine kadar yanındaydım.Allah'ın rahmeti üzerine olsun...
2
DERYA TUNA
Benim dostum yıllanmış arkadaşım duyduğumdan beri kendimde değilim bu mübarek Ramazan ayında mekanın cennet olsun nurum
3
AJDA PEKKAN
Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostluğunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allahtan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu
4
CEMİL İPEKÇİ
Canım yıllarımın dostu, gönlü güzel dostluğu güzel ,zevk dolu, insan olarak bir daha eşi gelmeyecek adı gibi gönlü nur, Nur Yerlitaş’ın vefatı inanılmaz derin bir acı ve üzüntüye boğdu beni. Nur'um yattığın yer adın gibi nurlarla dolsun, bu mübarek ay ve günün tüm rahmeti üzerine yağsın. Öbür alemde görüşmek üzere canım benim.
5
SEMA ÇELEBİ
43 yıllık canim dostum NUR'umuzu kayıp ettik acım sonsuzdur Allah bütün sevenlerine sabır versin kardeşi Benal’ın başı sağ olsun sözün bittiği yer.
6
SELEN GÖRGÜZEL
Ah Nurellam... Ah pamuk kalplim...sende gittin...içim sızım sızım çok ama çok üzgünüm...Seni çok özleyeceğim...Nur’um adın gibi nurlar içinde uyu...Mekanın cennet olsun
7
DENİZ SEKİ
Ahhhh be Nur’um, Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Denizim derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin.
8
IVANA SERT
Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur’um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekânın cennet olsun. Her zaman kalbimde olacaksın
9
ŞEBNEM ÇAPA
Canım Nur’cum melek kalpli kadın, sen de gittin bu diyardan; ismin gibi Nur’lar içinde uyu
10
ASLI HÜNEL
Ahhh Nur ablacım... Seni hep böyle güzel bakan gözlerinle hatırlayacağım... Çok üzgünüm
11
ASLI ŞEN
Canım Nur’um!Mekanın cennet olsun arkadaşım. Mübarek Ramazan ayında gözlerini yumdun hayata. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Seni hep çok güzel anacağım ve özleyeceğim. Allah rahmet eylesin
12
ELİF KARLI
Ahhh Nur abla.. Çok üzüldüm ve anılarımız... Ahhh.. Adın gibi nurlarda uyu. Allah rahmet eylesin Nur ablam
13
İZZET YILDIZHAN
En son ziyaret ettiğimde… Boş dünya Allah rahmet eylesin
14
EBRU DESTAN
Ah be Nur ablacım, çok üzüldüm hayat ne kadar kısa ve her şey nasıl aniden oluveriyor?Her ölüm biraz erken... Mekanın cennet olsun
15
IŞIL REÇBER
9 Şubat 2020 gecesi...Bir tanem benim,Bir varız bir yokuz hayat...İsmin gibi nur içinde huzurla uyu canım benim seni çok özleyeceğiz
16
SERPİL ÇAKMAKLI
Allah rahmet eylesin Mekanın cennet ruhun şad olsun canım Nurum. Seni tanımam uzun yıllara dayalı seninle kah güldük kah ağladık güzel paylaşımlarda bulunduk .Çok çok üzgünüm uzun zamandır tedavi görüyordun, hayattan sevdiklerinden kopmadan, pozitif enerjinle yaşamına devam ettin buraya kadarmış bizlerin az kahrını çekmedin . Rabbim kardeşlerine yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin
17
HAMDİ ALKAN
Daima tebessümün ile hatırlayacağım seni. Işıklar içinde uyu... Mekanın cennet olsun. Tüm aileye dostlarına sabırlar dilerim.
18
DERYA ŞENSOY
Ahh Nurella! Çok üzgünüm..
19
HELİN AVŞAR
Nurella çok üzgünüm çok
20
TUĞBA ÖZERK
Huzur içinde uyu
21
SERKAN KAYA
Adın gibi Nur’lar içinde uyu. Rabbim yar ve yardımcın olsun.