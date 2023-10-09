Şok ayrılıktan sonraki uzun süren sessizliğini bozdu... Velayet savaşı mesajı: Korkmuyorum!

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Jonas Brothers’ın ünlü şarkıcı Joe Jonas ve Game of Thrones’la yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Sophie Turner, büyük aşklarını evlilikle taçlandırıp iki de çocuk sahibi olmuştu. Yoğun konser ve çekimlerin arasında üç yaşındaki Willa ve 14 aylık Delphine adındaki kızlarını sevgi dolu bir yuvada büyüten çift 6 Eylül’de şoke edici bir açıklamayla yollarını ayırdılar.

Joe Jonas ve Sophie Turner'ın rüya gibi aşkı çekişmeli bir boşanma davasıyla son buldu

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Bu beklenmedik ayrılığın ardından herkes bir yorum yaptı, büyük aşkın bitişiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Sophie Turner’ın adeta bir “parti kızına” dönüştüğü, çocuklarıyla ilgilenmediği ve Joe Jonas’ın iki küçük kızını sürekli kulise götürüp orada büyütmeye çalıştığı söylendi. Gerçeklerse kısa süre sonra ortaya çıktı.

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Sophie Turner daha önce de verdiği röportajlarda aslında memleketi İngiltere’ye dönmek istediğini, çocuklarını orada büyütmek istediğini anlatmıştı. Güzel yıldız “Eşimi yavaş yavaş bu fikre alıştırıyorum” demişti. Ancak Joe Jonas bunu yapmaya gönüllü gibi dursa da sonunda ABD’den ayrılmak ve İngiltere’ye gitmek istemedi.

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Çiftin arasına giren en büyük sorunun da bu olduğu en sonunda ortaya çıktı. Jonas ve çevresinin Sophie Turner’ı ilgisiz bir anne olarak göstermeye çalıştıkları sırada Sophie Turner mahkemeye kendi haklılığını kanıtlamıştı. Ünlü oyuncu mahkemeye mart ayında Miami'deki evlerini sattıklarını ve İngiltere'nin Oxford kenti yakınlarında 9 milyon dolarlık bir ev satın aldıklarını ve bunu 'sonsuza dek yaşayacakları ev' olarak düşündüklerini kanıtlayan belgeler sundu.

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MEMLEKET HASRETİ ÇİFTİN EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

Üstelik bu belgelerin arasında ünlü şarkıcının karısına bu taşınma fikrine katıldığını ve çok mutlu olduğunu belirttiği bir mektup bile vardı. Joe Jonas’ın buna yanaşmaması ise ipleri koparan son hamle oldu. Çift ayrılık açıklamasını yaptıktan sonra Sophie Turner kızlarını alıp İngiltere’ye gitmek istedi. Joe Jonas mahkemeden karar aldırarak bu yolculuğa engel oldu. En sonunda çift arabulucular eşliğinde kızlarının velayeti için çetin bir mücadeleye girişti.

Bu toplantılara girer çıkarken New York’ta sürekli peşlerine takılan paparazzilerin görüntülediği çift nafaka ve velayet konusunda anlaşamazlarsa son zamanlarda örneğine sıkça rastladığımız çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacaklar gibi görünüyor. Game of Thrones'un 27 yaşındaki yıldızı, Jonas'ın boşanma talebi ve daha önce anlaştıkları gibi kızları üç yaşındaki Willa ve 14 aylık Delphine ile İngiltere'ye seyahat etmesine izin vermemesi karşısında gafil avlandığını iddia etti.

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VELAYET DAVASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Joe Jonas ise çocukların velayeti konusunda mahkemenin eski eşiyle kendisine yarı yarıya hak tanımasını istiyor. Turner çocuklarını rahatça İngiltere’ye götürebilmek, Joe Jonas ise mümkün mertebe eski eşi ve çocuklarını New York’ta tutmak istiyor. Eski çift şimdilik, çocuk velayetinin nasıl ele alınacağı da dahil olmak üzere boşanmalarının ayrıntılarına karar vermek için mahkemenin emrettiği arabuluculuk yoluyla çalışıyor.

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Sophie Turner tüm bu olan bitenin arasında mahkeme kararıyla New York’ta bulunmaya mecbur kaldığı için bir otele yerleşmişti. Ona destek çıkan ise bir dönem Joe Jonas’la sevgili de olmuş olan yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Taylor Swift’ti. Sophie Turner, Swift’in New York’ta bulunan dayalı döşeli bir dairesine yerleşti. İki kadın sık sık Sophjie Turner’ın morali düzelsin diye gece gezmelerine de çıkıyor. Bir aydan fazladır konuyla ilgili suskunluğunu koruyan ilk kez sosyal medya paylaşımı yaptı.

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ESKİ KOCASININ ESKİ SEVGİLİSİ DESTEK ÇIKTI: KORKMUYORUM BİLEKLİĞİ MUHTEMELEN KONSERDEN GELDİ

Turner dün akşam Instagram Hikayeleri'nde kolundaki boncuklu “Fearless” (Korkusuz) yazan bilekliğinin fotoğrafını paylaşırken anlamlı bir yandan da manidar bir açıklama yapmış oldu.Aksesuar, yakın arkadaşı Taylor Swift'in konserleri için yapılan dostluk bilekliklerinden birine benziyordu. Jonas ile 6 Eylül'de yollarını ayırmaya karar verdiklerini duyuran bir açıklama yayınlamalarından bu yana ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı.

Sophie Turner ve Joe Jonas’ın ayrılıkları sadece eski çift arasında husumete neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda geniş aileleri arasında da karışık bir durum yaratıyor. Aileye yakın kaynaklar son günlerde New York'ta bulunan Turner’ın eltisi Priyanka Chopra'nın ayrılıktan özellikle etkilendiğini bildirdi. Priyanka Chopra da Joe Joans’ın diğer kardeşi Nick Jonas’la evli.

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Yakınları "Sophie ve Joe birçok arkadaşlarını ayrı tuttular ama birkaçı bu karmaşanın ortasında kaldı" yorumları yapıyor. Görünüşe göre 41 yaşındaki ünlü oyuncu Priyanka Chopra bu gergin durumu idare etmekte zorlanıyor. Sophie Turner ile çok yakın bir ilişkisi olan Chopra’nın da İngiltere’de büyük bir aile olarak yaşamakla ilgili planları suya düşmüş durumda.

Priyanka Chopra'nın Sophie Turner'la Londra'da komşu olma planları da suya düştü

ÜNLÜ ELTİNİN HAYALLERİ YARIM KALDI

Priyanka Chopra’nın Sophie ve Joe ile birlikte Nick Jonas ve kendisinin de Londra'ya taşınacaklarını hayal ettiği öğrenildi. Priyanka Chopra, 2019 yılında Sophie ve Joe evlenmeden hemen önce Elle'e verdiği bir röportajda “Hiç kız kardeşim olmadı, bu yüzden Danielle ve Sophie'ye sahip olmak ve böyle büyük ve güzel bir aile kurmaktan çok mutluyum” demişti.