Şöhreti 70 yaşından sonra buldu… Ünlü oyuncudan itiraf: Çocukken karnımı yemek artıklarıyla doyururdum!

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2018 – 2023 arasında, dört sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Succession dizisi başarıya doymuyor… Yayınlandığı dönemde tüm dünyadan milyonları ekranlara kilitleyen dizide başrolleri paylaşan oyuncular da bugüne kadar tatmadıkları şöhretin ve başarının tadını çıkarıyor.

Bu yıl 81'inci kez dağıtılacak Altın Küre Ödülleri için adaylar dün açıklandı. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla büyük bir başarı elde etti. Dizinin önceden pek tanınmayan, yıllar içinde verdikleri performansla her biri birer dünya yıldızına dönüşen kadrosu da yine oyunculuk dallarında aldıkları adaylıklarla öne çıktı.

Succession dizisi bugüne kadar birçok yapımda yer almış ancak hakkettikleri yere gelememiş başrol oyuncularına dünya çapında şöhret ve büyük başarılar sağladı

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Dizide milyarder, acımasız, şirketini bırakacağı üç çocuğuna adeta kan kusturan bir medya devi patronu canlandıran İskoç oyuncu Brian Cox, son yıllarda adını bütün dünyanın öğrendiği bir süper star haline geldi.

72 YAŞINDAN SONRA ÜNLENDİ: MİLYARDER PATRONU OYNADI AMA GERÇEKLER ÇOK BAŞKAYDI

Uzun yıllardır tiyatro ve beyaz perdede sayısız rolde gözüken Cox, bu şöhreti ancak 72 yaşındayken oynamaya başladığı ses getiren dizi Succession’dan sonra elde edebildi… Muhteşem performansıyla 2018’den beri Emmy ve Altın küre de dahil sayısız ödüle kavuşan ünlü aktör 77 yaşında yakaladığı bu başarıyla gündemden düşmüyor.

İskoç oyuncu Brian Cox, dizide canlandırdığı acımasız medya patronu, zorba milyarder Logan Roy rolüyle hem 70 yaşından sonra şöhret oldu hem de tüm oyunculuk ödüllerini deyim yerindeyse silip süpürdü

Ancak Succession'ın eşi benzeri görülmemiş başarısına ve beraberinde gelen şöhrete rağmen Brian Cox “milyoner” bir aktör olmadığını söylüyor. Verdiği son röportajında “Yoksulluğun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben milyoner bir aktör değilim. Ben sadece yıllar boyunca oldukça iyi iş çıkarmış bir aktörüm çünkü bu işte yeterince uzun süre çalıştım. Hepsi bu” diyerek canlandırdığı milyarder patron rolünün aksine yokluğun ne demek olduğunu çok iyi bildiğini itiraf etti.

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BABASI ÖLÜNCE BÜYÜK BİR YOKSULLUĞUN İÇİNE DÜŞMÜŞTÜ

Babasını daha 8 yaşındayken kanserden kaybeden Brian Cox, annesinin o ve üç ablasına bakabilmek için çektiği büyük acıları anlattı. Yaşadıkları yoksulluk ve çaresizlik yüzünden hastalanıp yataklara düşen annesinin ruh sağlığını bile kaybedecek hale geldiğini anlatan ünlü oyuncu çok büyük bir yokluktan kendini var ettiğini, bu yüzden de ünlü bir oyuncu olup milyonlar kazanmakla ilgisi olmadığı söyledi. Uzun yıllar tiyatro ve sinemaya emek veren deneyimli aktör meslektaşları gibi milyoner olmadığını hatta büyük bir fakirlik ve acılarla dolu çocukluğunun hatıralarından da kurtulamadığı itiraf etti

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OYUNCULUĞA ÇOK EMEK VERDİ AMA MESLEKTAŞLARI GİBİ MİLYONER OLAMADI…

Zaten 72 yaşına kadar da tiyatro ve sinemada çok büyük başarılara imza atsa da başrollerde oynamamış, Hollywood’un yıldız oyuncuları gibi milyon dolarlık anlaşmalara imza atmamıştı. “Babam öldüğünde anneme 10 sterlin dulluk parası verip yolladılar. 4 çocuğuna bakabilmek için sadece bu kadar parası vardı” diyerek dayanılmaz bir yoksulluk yaşayarak büyüdüğünü itiraf etti. Brian Cox'un Succession'da hayat verdiği acımasız Logan Roy da İskoçyalı ve fakir bir geçmişten gelerek kendine bir medya imparatorluğu kurmuş bir karakterdi... Cox, oynadığı karakteri anlayabildiğini, kendini sıfırdan yaratan bu acımasız adamın kendisi gibi fakirlikten geldiği için onunla empati yapabildiğini söylemişti

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RESTORANLARDAN YEMEK ARTIKLARINI TOPLAYIP EVİNE GÖTÜRDÜ

“Annemin sadece dul maaşı vardı ve o da genellikle hafta sonundan önce bitiyordu. Ben de balık ve patates kızartması satan dükkâna gider, kızartma makinesinin dibinde kalan artıklar olup olmadığını sorar ve onları yememiz için eve götürürdüm” diyerek restoranlardan bulabildikleri artık yemeklerle karınlarını doyurduklarını itiraf eden Brian Cox hâlâ o günlerden kalan korkularıyla yaşıyor…

"Gençken bunu pek hissetmezdim, çocuktum ve hayatıma devam ediyordum, kelimenin tam anlamıyla hayatta kalıyordum. Ama yaşım ilerledikçe o çocuğa bakar, kendime bakar ve şöyle düşünürdüm: Tanrım, o çocuk nasıl hayatta kalmış, bunu nasıl başarmış? Bu benim için hala bir gizem”





HÂLÂ EN BÜYÜK KORKUSU YENİDEN YOKSUL OLMAK

Yıldız daha önce de çocukken aşırı yoksulluk yaşadıktan sonra “sürekli yeniden yoksul olma” korkusu içinde olduğunu itiraf etmişti. Parayı kendi kişisel “şeytanı” olarak nitelendiren ve yoksul çocukluğunun tüm hayatı boyunca üzerinde asılı kaldığını söyleyen başarılı yıldız “Hâlâ her şeyin elimden alınacağı ve tekrar yoksulluğa düşeceğim korkusunu taşıyorum. Bu sizi asla terk etmiyor” dedi.

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YETENEĞİ SAYESİNDE KAZANDIĞI BURSLA GELECEĞİNİ KURDU

Brian Cox, büyük yeteneği keşfedilip Londra'daki ünlü drama okulu Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi’nde (LAMDA) oyunculuk eğitimi almak için İskoçya’daki evinden ayrılmıştı: Bunu da elbette yeteneği sayesinde eğitim masraflarını karşılayan bursu kazanarak başardı. Üçüncü eşi Alman asıllı oyuncu ve yönetmen Nicole Ansari’yle 21 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Brian Cox’un, tıpkı Succession dizisinde canlandırdığı karakter gibi üçü erkek bir kız olmak üzere 4 çocuğu var.