‘Aşkım ve düğünüm sektör eğlencesi değil’ dedi… Ünlü oyuncu evinin arka bahçesinde gizlice evlendi!

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Bu alışılmış görkemli düğünlerden kaçınan, hayatlarının bu en özel gününü ve aşklarının biricik nişanesini meraklı gözlerden saklamak isteyen ünlüler de yok değil elbette. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden, özel anlarını da mümkün olduğu kadar kendilerine saklamak isteyen yıldızlar bu tutumlarını en çok dünya evine girerken sergiliyor genellikle.





ÜNLÜ OYUNCU ÜÇ YILLIK AŞKIYLA GİZLİCE EVLENMİŞ

Üç yıllık müzisyen sevgilisi Andrew W.K. ile 27 Kasım’da gizlice evlenen yıldız oyuncu Kat Dennings de bu durumun son örneklerinden biri oldu. Ünlü oyuncu, diğer Hollywood yıldızlarının yüksek prodüksiyonlu düğün törenlerinin aksine, düğünlerinin sade olmasının ve bir 'endüstri etkinliği' gibi olmamasının kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

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Los Angeles’taki evlerinin arka bahçesinde sadece 15 kişinin davetli olduğu bir törenle gizlice evlenen çift, düğünleriyle ilgili detayları, törenden haftalar sonra ilk kez Vogue dergisine anlattılar. Rol aldığı Two Broke Girls dizisiyle şöhrete kavuşan ve Marvel filmlerinde de rol alarak ününü katmerleyen 37 yaşındaki yıldız gösterişli ve göz önünde bir düğün yapmak istememesinin nedenlerini de açıkladı.





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EVLİLİĞİ “SEKTÖR EĞLENCESİNE” DÖNÜŞSÜN İSTEMEDİ

Düğününden fotoğrafları da ancak dün ilk kez paylaşan Dennings, aşkını ve hayatının en özel bu gününü ve gösteriş şovuna ve bir “sektör etkinliğine” çevirmek istemediği için töreni kimselere duyurmadan saklı gizli yaptığını ve bunun için de kendi evinin arka bahçesini seçtiğini itiraf etti. Aslında bu sözleriyle de bir değil birkaç gün süren, günlerce gazetelere manşet olan görkemli düğünler yapmayı seçen Hollywood yıldızlarına üstü kapalı bir eleştiri yapmış oldu.

Andrew W. K. ve Kat Dennings'in siyah beyaz, romantik düğün fotoğraflarını Vogue dergisi için ünlü düğün fotoğrafçısı Jose Villa çekti

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En son geçen yıl Thor: Love And Thunder filminde rol alan Kat Dennings, küçük bir düğün fikrinin kendisine “karşı konulamayacak kadar rahat” geldiğini de itiraf etti. Ünlü oyuncu, sevgilisi ünlü müzisyen, sahne adı olarak Andrew W. K.’yi kullanan Andrew Wilkes-Krier’le yaşadıkları evlilik deneyiminin neredeyse “mistik” bir yanı olduğunu da ilk kez anlattı. Ünlü oyuncu evleneceğini Instagram hesabından parmağındaki nişan yüzüğünü göstererek duyurmuştu... Kat Dennings, evlilik teklifi aldığı anda da adeta "mistik" bir deneyim yaşadığını açıkladı

BENZERSİZ BİR EVLİLİK TEKLİFİ

Üç yıl önce tanışıp sevgili olduğu kocasıyla birbirlerini gördükleri andaki hislerini "Birbirimiz için yaratıldığımız hemen belli oldu" diyerek anlatan ünlü oyuncu o andan beri ayrı kalamadıklarını hatta aralarında bağın “telepatik” olduğunu söyledi. Aşık çift için evlilik teklifi anı da benzersiz şekilde yaşanmıştı.

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Kat Dennings, evinin bahçesinde yapılan küçük törenin her şeyini kendi elleriyle üç gün içinde hazırladığını söylüyor

Ünlü çift birbirlerine aynı anda, birbirlerinden habersiz şekilde, aynı saniyede evlilik teklif etmişti. “Evimizin mutfağında duruyorduk. Bir anda ben ona, Andrew da bana evlenme teklif etti” diyen Dennings o andan itibaren geleneksel bir düğün fikrinden vazgeçip evde küçük ve sessiz bir tören yapmaya karar vermişlerdi.





TÖRENİN HER ŞEYİNİ KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADI

Tüm eşyaları evlerinde yanı başlarındayken toparlanıp bir yerlere gitmek istemeyen çift düğünlerini profesyonel bir ekibe teslim etmek yerine kendileri planladılar. Yıldız aktris tüm düğün çiçeklerini, evdeki süslemeleri ve törende altından geçtikleri düğün kemerini bile kendi elleriyle hazırlamış, tüm bu hazırlıkları da üç günde bitirmişti.

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“BUNU EVLENECEK HERKESE TAVSİYE EDİYORUM”

Kat Dennings, bu tercihinin sebebinin tüm detaylarla kendisi ilgilenmek ve bu en özel ve güzel günlerinin anısınız sıfırdan, kocasıyla birlikte inşa etmek olduğunu söylerken “Bu, evlenen herkese gerçekten tavsiye ettiğim bir şey. Her zaman hatırlayacağınız, bu çok duygusal deneyimin anılarını sevdiğiniz insanla bu şekilde hazırlamak muhteşem bir duygu” dedi…