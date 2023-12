Ünlü oyuncu canlı yayında, milyonların önünde tokat yemişti… ‘Bana bir daha sunuculuk yaptıramazsınız!’

Haberin Devamı

7 Ocak 2024’te 81. kez dağıtılacak Altın Küre ödülleri için adaylıklar dün açıklandı. Bu heyecanlı duyuruyla birlikte bu dünya çapında ilgiyle beklenen ödül gecesini kimin sunacağı da konuşulmaya başlandı. Ve hafızalardan silinmeyen, 2 yıl önceki Oscar töreni bir kez daha gündeme geldi…

OSCAR'DA ATILAN TOKADI KİMSE HÂLÂ UNUTAMADI

Bu tür büyük çaplı ödül törenlerinde daha önce de kimi protestolar, teknik aksaklıklar, sahneye sunuculuk ya da ödül almak için çıkan yıldızların yaptığı gaflar çok konuşulmuştu. Ancak yaşanan hiçbir olay 27 Mart 2022’de düzenlenen 94'üncü Oscar törenindekilere benzemedi, o gece yaşananlar hiç unutulmadı…

2022'de milyonların önünde yaşanan skandal olay, bir yandan da rüşvet ve ayrımcılık idddiaları yüzünden üzerine gölge düşen büyük sinema ödüllerini etkilemeye devam ediyor

Altın Küre ödül törenini sunması için bu yıl ünlü oyuncu ve komedyen Chris Rock’a teklif götürüldüğü ve Rock’ın bunu şiddetle reddettiği ortaya çıktı. Rock'ın en son büyük bir ödül töreninde sunuculuk yapması, Will Smith'in 2022 Oscar töreninde sahneye çıkıp yüzüne tokat atmasıyla felaketle sonuçlanmıştı.

27 Mart 2022’de düzenlenen 94'üncü Oscar töreninde Will Smith, bir hastalık yüzünden saçları tamamen dökülen karısı Jada Pinkett Smith'e yönelik bir espri yapan sunucu Chris Rock'ı tokatlamıştı. Salondaki konuklar ve TV karşısındaki izleyiciler önce bunu bir şaka sandılar. Her yıl sinema dünyasının en büyük ödüllerinin dağıtıldığı, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin canlı yayında izlediği Oscar töreni geçen yıl, Will ve Jada Pinkett Smith ve sunucu Chris Rock arasında yaşananlar yüzünden tarihe geçmişti... Pek de istenmeyen bir şekilde...

SAHNEDE YAPTIĞI TATSIZ ŞAKA AKIL ALMAZ OLAYLARA YOL AÇTI

Çünkü yaşananlar herkesi büyük bir şoka uğratmış ve kimseye inanılabilir gelmemişti. Sunucu Chris Rock tören sırasında, Will Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in dökülen saçlarıyla ilgili şaka yaparak "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" demişti. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 filmini sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi.

Eşine bakıp onun üzüntüsünü gören Will Smith bir anda sahneye fırlayıp hâlâ kendi yaptığı şakaya gülen Chris Rock’a çok sert bir tokat attı. Kimse neler olduğunun farkına daha varamamışken gidip yerine dönen Will Smith daha sonra tüm salonun hatta ekran başındaki izleyicilerinde duyacağı kadar yüksek bir sesle Chris Rock’a bir de okkalı küfretti. Ünlü yıldız Chris Rock, töreni sunarken Will Smith'in eşi Jada Pinket Smith hakkında kötü bir şaka yapmış,bunun ardından ortaya yukarıdaki gibi o güne kadar görülmemiş, inanılmaz bir sahne ortaya çıkmıştı

ADI "OSCAR TOKADIYLA" ANILAN ÜNLÜ İSME YENİDEN TEKLİF GİTTİ AMA...

Yaşananların ardından Will Smith’in King Richard filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanması her şeyi daha da karmaşık hale getirdi. Will Smith dünyanın izlediği, milyonların ekran başında olduğu törende aynı zamanda arkadaşı da olan meslektaşına tokat atmış sonra da Chris Rock’a "Karımın adını o lanet olası ağzından uzak tut!" diye bağırmıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Will Smith, herkes olayın şokunu yaşamaya devam ederken, King Richard filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Bir süre önce sahnede Chris Rock’u tokatlayan ünlü oyuncu bu kez sinema dünyasının en büyük ödülünü almak için sahneye çıktı…

Ödül konuşmasında Oscar’ları dağıtan Akademi'den ve diğer adaylardan özür dileyen Will Smith, herkesin önünde tokatladığı Chris Rock için sessiz kaldı ve ondan özür dilemedi. Bu olayın üzerinden bir buçuk yıldan fazla geçti ancak yaşananlar hâlâ unutulmuş değil.





O SAHNEYE BİR DAHA GERİ DÖNMEYECEK

Ünlü oyuncu ve komedyen Chris Rock, yaşadıklarının ardından gelen, yine bir büyük ölçekli ve birçok ülkede canlı yayınlanacak bu büyük ödül töreni için sunuculuk yapmayı hiç düşünmeden reddetti. Yaşananlardan payını alan, hem sinema sektörü ve meslektaşları hem de dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin önünde gururu kırılan Chris Rock, bir daha benzer bir platformda yer almayı asla tercih etmiyor…

Öte yandan Altın Küre ödüllerini sunmaları için ünlü oyuncular Will Arnett, Jason Bateman ve Ali Wong’a da teklif götürüldüğü ancak bu isimlerin de teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Altın Küre’yi daha önce tam dört kez birlikte sunan Amy Poehler ve Tina Fey de yeniden sunuculuk yapmaya sıcak bakmıyorlar. Will Arnett ve Jason Bateman gibi ismler de gecede sunuculuk yapma tekliflerini reddettiler

ALTIN KÜRE'LERİN ÜZERİNE DE RÜŞVET VE AYRIMCILIK İDDİALARI YÜZÜNDEN GÖLGE DÜŞMÜŞTÜ

Son birkaç yıldız Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'yle ilgili rüşvet iddiaları gündemden düşmüyor. Ayrıca ödül komitesinde hiç siyahi üye olmaması ve ödüllerde ayrımcılık yapıldığı iddiaları da çok ses getirmişti. Bunun sonucunda Hollywood yıldızları ve yapım şirketleri Altın Küre’leri boykot etmiş ve uzun yıllardır Altın Küre törenini yayınlayan Amerikan NBC kanalı da 2022'de ödül törenini ekrana bile getirmemişti.