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Şöhret ağır geldi… Bir zamanların yıldız oyuncusu akıl hastanesine bile yatmıştı: Estetik olup kendini baştan yarattı

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#Amanda Bynes#Çocuk Yıldız#Estetik Operasyon
Şöhret ağır geldi… Bir zamanların yıldız oyuncusu akıl hastanesine bile yatmıştı: Estetik olup kendini baştan yarattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 15:48

Gencecik yaşından başlayarak ekranlar önünde yaşanan bir hayat… Gençlik yıllarını hep meraklı gözlerin takibinde, peşinde paparazzilerle, tüm özel hayatı didik edik edilerek geçirmek… Kazanılan üne ve servete rağmen ödenen acı bedeller….

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Gösteri dünyasına erken yaşta giren ve daha yaşıtları belki de oyunlar oynarken kazandıkları büyük şöhret sonrasında bunun ağırlığı altında ezilerek büyük buhranlar yaşayan birçok ünlü isim var. Bunların en bilineni de Britney Spears elbette.

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından biri olmasına rağmen geçirdiği ruhi buhran sonrasında hayatının 13 yılını babasının vesayeti altında geçiren Britney Spears, bu durumdan neredeyse 40 yaşında kurtulmuş, kendine yeniden bir hayat kurmuştu.

Şöhret ağır geldi… Bir zamanların yıldız oyuncusu akıl hastanesine bile yatmıştı: Estetik olup kendini baştan yarattı
Amanda Bynes da genç yaşında şöhret olduktan sonra Britney Spears'la aynı kaderi paylaşmış, ailesi tarafından vesayet altına aldırılmış ve hayatının kontrolünü kaybetmişti

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İşte onunla neredeyse aynı kaderi paylaşan, bir dönemin bir başka çocuk yıldızı daha son günlerde başından geçenlerle ve kendini yeniden var etme çabalarıyla gündemde. Uzun yıllardır ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayan ve deyim yerindeyse “perişan” haliyle objektiflere takılan Amanda Bynes’ın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Şöhret ağır geldi… Bir zamanların yıldız oyuncusu akıl hastanesine bile yatmıştı: Estetik olup kendini baştan yarattı

Elinde kahve bardakları, California sokaklarında görüntülenen ünlü oyuncu kendini baştan aşağı değiştirmiş, adeta bambaşka bir haline gelmişti. Gösteri dünyasının ünlü yıldızları görünümlerini sıkça yeniliyor elbette. Ancak 37 yaşındaki ünlü oyuncu ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladığından beri deyim yerindeyse hırpani bir görünüme sahip olmuş, hayranlarını da hep endişelendirir olmuştu.

Şöhret ağır geldi… Bir zamanların yıldız oyuncusu akıl hastanesine bile yatmıştı: Estetik olup kendini baştan yarattı
Sık sık toplum içinde tuhaf davranışları ve piraşn haldeki görünümyle gündeme gelen Bynes, bu yıl sokaklarda çıplak halde dolaşırken bulununca bir ruh sağlığı merkezine zorunlu olarak yatırılmış ve burada bir süre tutulmuştu... Bu ünlü oyuncu için ne ilk ne de son oldu

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Tıpkı Britney Spears gibi 2010’dan itibaren özel hayatında sorunlar yaşamaya başlayan oyuncu uyuşturucu bağımlığı batağına düştü. Tedavi görmek için oyunculuğa ara verdiğini açıklayan Amanda Bynes, 2013 yılında yasal olarak vesayet altına alındı. Güzel yıldızın vesayet süreci bir yıl önce sona ermişti ve Amanda Bynes yeniden özgürlüğüne kavuşmuştu. Ailesi mahkemenin vesayeti kaldırması kararını desteklemiş, kızlarına güvendiklerini ve onun kendine iyi bir gelecek kuracağına inandıklarını söylemişti.

Ancak bir zamanların çocuk yıldızı olarak ünlenen Bynes, 2023 yılı boyunca sürekli yeniden ruh sağlığı yüzünden büyük sıkıntılar yaşadı. Geçen yaz Los Angeles sokaklarında çırılçıplak halde dolaşırken görüldü, kendi isteğiyle çağırdığı polisler onu zorunlu tutulduğu bir ruh sağlığı merkezine; daha doğrusu bir akıl hastanesine kaldırmak zorunda kaldı.

Şöhret ağır geldi… Bir zamanların yıldız oyuncusu akıl hastanesine bile yatmıştı: Estetik olup kendini baştan yarattı
Amanda Bynes zor günlerini geride bırakmış gibi görünüyor... Görünümünü baştan aşağı yenileyen ünlü oyuncu verdiği kilolar ve platin sarısı saçlarıyla dikkat çekmişti

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Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı eski nişanlısı Paul Michael, Amanda Bynes’ın bipolar bozukluk için kullandığı ilaçlarını bıraktığını ve bu tür sıkıntılarının da ilaç kullanmamasından kaynaklandığı açıklamıştı. Bynes sadece 2023 yılı içinde üç kez ruhsal tedavi görmek üzere bir merkeze yattı, bunlardan biri kendi isteğiyle gerçekleşirken ikisinde zorunlu olarak tedavi görmesi sağlandı.

Şöhret ağır geldi… Bir zamanların yıldız oyuncusu akıl hastanesine bile yatmıştı: Estetik olup kendini baştan yarattı
Kendini yenileyen ünlü oyuncu merak uyandıran bu değişimle ilgli estetik itirafını da kendisi yaptı

Artık bu zor günleri geride bıraktığı belli olan Bynes, geçtiğimiz günkü bambaşka görüntüsü gündeme gelip hayranlarından sayısız mesaj aldığını söyledikten sonra estetik operasyon yaptırdığını itiraf etti. Amanda Bynes “Yeni halimle ilgili herkes bana bir şeyler yazıyor. Kendim söylüyorum, estetik oldum ve göz kapaklarımdaki fazlalıkları aldırdım” dedi.

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Yaptırdığı operasyonu “Hayatımda verdiğim en iyi karar, yaptığım en iyi şey” diyerek anlatan Bynes "Sadece neden yeni bir görünüme sahip olduğuma dair söylentiler çıktığını açıklığa kavuşturmak için bunu paylaşmak istedim" dedi. Amanda Bynes, vesayet altına alındığı günlerde ailesi “Kızımız kendini gereksiz estetik ameliyatlarla mahvedecek, buna engel olmak istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Şöhret ağır geldi… Bir zamanların yıldız oyuncusu akıl hastanesine bile yatmıştı: Estetik olup kendini baştan yarattı

1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başlarında rol aldığı dizilerle şöhrete kavuşan çocuk yıldız Amanda Bynes, Nickelodeon’ın gençlik dizileriyle şöhretini artırmıştı. Daha sonra sinemaya geçen yıldız oyuncu Hairspray ve Easy A gibi filmlerde oynadıktan sonra sağlam bir oyunculuk kariyerine doğru ilerliyordu. Ancak erken gelen şöhreti kaldıramayıp parlak geleceğini kaybetmiş oldu.

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#Amanda Bynes#Çocuk Yıldız#Estetik Operasyon

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