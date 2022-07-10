Genç yaşında kanseri yenmişti: Ünlü oyuncu artık 50 yaşında!

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YARIM ASIRLIK HAYAT SERÜVENİ

Hayat ona başka sürprizler de hazırlamıştı. Plaja gittiği sıradan bir günde keşfedildi ve bir reklam filmiyle gösteri dünyasına adım attı. Kariyeri uğruna ülkesini bile değiştirdi. Ama hiçbir çabası karşılıksız kalmadı. Bugün gösteri dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri... Oğlu büyüdü, boyunu geçti; dışarıdan bakıldığında mutlu görünen bir hayatı var. En önemlisi de gençliğinde hayatını tehdit eden hastalık da kötü bir anı olarak geride kaldı. Dün de hayatında yeni bir döneme başladı ve 50'inci yaşını kutladı.

SEVDİKLERİYLE BİRLİKTE KUTLADI

Kimden mi söz ediyoruz? Ünlü model ve oyuncu Sofia Vergara'dan... 10 Temmuz 1972'de Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya gelen Vergara, ailesi ve sevdikleriyle birlikte 50'inci yaşını kutladı. Vergara, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üflerken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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OĞLU YANINDAYDI

Vergara'yı bu mutlu gününde oğlu Monolo da yalnız bırakmadı. Sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bir başka ayrıntı da Vergara'nın kocası Joe Manganiello ile ilgiliydi.

KOCASI ONUN DEĞİL KÖPEĞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Her yıl özel günlerinde sosyal medya sayfalarında birbirlerini kutlayan çift için bu yıl bu gelenek bozuldu. Manganiello, aynı gün köpeği Bubles'ın dokuzuncu yaşını kutlayan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine takipçileri ona neden Sofia'nın doğum gününü kutlamadığını soran mesajlar yazdı. Fakat her ne kadar Sofia Vergara'nın sosyal medya paylaşımlarında da Joe Manganiello görünmese de yıldızın mutlu ve hayatından memnun olduğu dikkat çekti.

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O DA BUBLES' I KUTLADI

Manganiello'nun yanı sıra Sofia Vergara da Bubles'ın dokuncu yaşı için bir kutlama fotoğrafı paylaştı. Bu durum çiftin arasının iyi olup olmadığı yolundaki merakı biraz olsun giderdi. Ama Vergara'nın toplu kutlama fotoğrafında kocasının yer almaması da "kesin aralarında bir şeyler oluyor" yorumlarına neden oldu.





TESADÜFLERLE BAŞLADI

Aslında dışarıdan bakıldığında kolayca bugünlere gelmiş gibi görünen Sofia Vergara'nın hayatı tam bir "tesadüflerle başlayan başarı öyküsü." Gelin onun 50 yıllık hayatının önemli dönüm noktalarına bir göz atalım.

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MODELLİKTEN OYUNCULUĞA

Dün 50 yaşına giren Sofia Vergara, Hollywood'un Latin kökenli ünlülerinden biri. O da birçok oyuncu gibi modellik yaptıktan sonra oyunculuğa geçti.

PLAJDA KEŞFEDİLDİ

Vergara'nın gösteri dünyasına adım atma öyküsüne gelirsek... Henüz lisede okurken plaja gittiği bir gün, güneşlenmeye başladı Vergara. O sırada orada bulunan bir fotoğrafçı da onu görüntülemek için izin istedi. Bu şekilde de kariyer yolu çizilmiş oldu.

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Kısa bir süre sonra ünlü bir markadan modellik teklifi aldı Vergara. Fakat bu okuduğu Katolik lisesinin kurallarına uymadığı ve okuldan atılma riski olduğu için bunu önce geri çevirdi. Sonra kabul etti. O sırada Vergara henüz 17 yaşındaydı. Aslında Sofia Vergara'nın öğrencilik yıllarında model ya da oyuncu olmak gibi bir amacı yoktu. Hedefi diş hekimi olmaktı. Ama hayat ona bambaşka bir yol çizdi.

GENÇ YAŞINDA EVLENDİ VE ANNE OLDU

Sofia Vergara, önce ülkesi Kolombiya'da adını duyurdu. İlk evliliğini de keşfedildikten bir yıl sonra yani 18 yaşında, çocukluk aşlı Joe Gonzales ile yaptı. Bu evlilikten şu anda boyunu geçen Monolo adında bir oğlu dünyaya geldi. Genç yaşta anne olan Vergara'nın evliliği ise o 21 yaşına geldiğinde bitti.

OĞLUNU YALNIZ BÜYÜTTÜ

Oğlunu yalnız başına, sadece kendi ailesinin desteğiyle büyüttü Vergara. Bu kadar genç yaşta anne olmasıyla ilgili olarak bar bir röportajında şunları söylemişti: Vergara "Çevremde yaşıtım olan ve küçük çocuklarını büyütmeye çalışan arkadaşlarım var. ABD'de kadınlar anneliği erteliyor. Ama Latin Amerika'da durum böyle değil. Kolombiya'da yaşıtım birçok kadın benim oğlum Manolo'ya yakın yaşlarda bir ya da birkaç çocuğu sahip."

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ŞANSINI DENEMEK İÇİN ABD'YE GİTTİ

Kolombiya'da adını duyurduktan sonra şansını denemek için ABD'ye gitti Vergara. İlk başlarda biraz zorlansa da öne model sonra da oyuncu olarak kendini kabul ettirdi. Rol aldığı Modern Family dizisi ise onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu dizi sayesinde birçok önemli ödüle aday oldu ya da kazandı. Bunun yanı sıra defalarca ekranın en çok kazanan kadın yıldızı unvanını da aldı. Vergara aynı zamanda bir giyim markasının da kurucusu.

GENÇ YAŞTA KANSERİ YENDİ

Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat yaşıyor gibi görünse de Vergara da zorlu dönemlerden geçti. Henüz 28 yaşındayken tiroid kanseri teşhisi aldı. Fakat hastalığa direndi. Bu konuda da bir röportajında "Kanser gibi dramatik bir şeyle karşılaştığınızda, sizin için neyin önemli olduğuna bakarsınız. Şanslıydım çünkü tüm kanserler arasında bu, tedavi edilebilir olanıydı. Çok daha kötüsü olabilirdi" diye konuşmuştu.

DONDURULAN EMBRİYOLAR DAVASI: Sofia Vergara, bir dönem Nick Loebb ile nişanlıydı. Hatta çift, ileride çocuk sahibi olmak için embriyo dondurma yöntemini bile tercih etti. Ancak sonra araları açıldı ayrıldılar. Bu dondurulan embriyolar da daha sonra dava konusu oldu. Vergara, Loebb ayrılığından kısa bir süre sonra oyuncu Joe Manganiello ile tanıştı. Manganiello, görür görmez ondan etkilendi. Çift bir süre sonra flört etmeye başladı.

BİR PARTİDE TANIŞTILAR

Ünlü oyuncu Joe Manganiello, 2014'te tanışıp bir yıl sonra evlendiği Sofia Vergara'yı bir partide ilk kez gördüğünde neler hissettiğini anlattı. 43 yaşındaki Manganiello, konuk olduğu The Jess Cagle Show'da Vergara'yı gördüğü anda düşünüp hissettiklerini " Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" diye anlatmıştı. Manganiello o gece daha sonra yaşananları da şöyle anlattı: "Jesse Tyler Ferguson yanıma geldi arkadaşı Sofia'nın bana "merhaba" demek istediğini belirtti. Fakat ben onun nişanlısından ayrıldığını bilmediğim için buna pek sıcak bakmadım."

KISA SÜREDE EVLİLİK KARARI ALDILAR

Joe Manganiello, Vergara'nın nişanlısının da aynı partide olduğunu sanıyordu. Fakat konuşmanın ilerleyen dakikalarında Vergara'nın nişanlısından ayrılmış olduğunu da öğrendi. Joe Manganiello ile Sofia Vergara o gece tanıştılar. Birkaç hafta sonra da Vergara, nişanlısından ayrıldığını basına da açıkladı. Bu ayrılığın açıklanmasından sonra Manganiello, kendisini Vergara ile tanıştıran arkadaşına "Nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyorum fakat onu dışarı çıkarmak istiyorum. Bana Sofia'nın numarasını verir misin" dedi.

DAMADA OĞLU TESLİM ETTİ

Aynı gece Manganiello evine gittikten sonra Vergara'yı arada. Çift, saatlerce telefonda sohbet etti. Ondan sonra da aralarındaki ilişki gelişti. 2014 yılında tanışan çift, 2015 yılında da dünyaevine girdi. Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun mutlu evliliği sürüyor. Bu, Joe Manganiello'nun ilk Vergara'nın da ikinci evliliği. Sofia Vergara'ya düğününde ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Manolo da eşlik etti.