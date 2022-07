Parlak bir oyuncuydu, tecavüz iddiaları kariyerini bitirdi: Şimdi devre mülk satıyor

Haberin Devamı

KORKUNÇ İDDİALAR KARİYERİNİN SONUNU GETİRDİ

İddialara göre birçok kadını taciz etmişti, üstelik hakkında yamyamlık söylentileri de vardı. İşte ondan sonra hem kariyeri, hem de özel hayatı da kelimenin tam anlamıyla "tepetaklak" gitmeye başladı. Önce karısından boşandı sonra da rol aldığı projelerden çıkarıldı. Şimdi ise devre mülk satıcısı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

HOLLYWOOD'DAKİ YERİNİ KAYBETTİ

Bu anlatılan başta Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı film olmak üzere birçok yapımda kamera karşısına geçen ve genç kuşağın en güçlü erkek oyuncularından biri olarak nitelendirilen Armie Hammer'ın gerçek öyküsü.. 35 yaşındaki Hammer, hakkında birçok kadın tarafından ortaya atılan cinsel taciz ve yamyamlık suçlamalarının ardından Hollywood'daki yerini kaybetti. Kısa bir süre önce bir otelde kapı görevlisi olarak çalıştığı ileri sürüldü. Fakat son görüntülere göre Armie Hammer, bir süredir hayatını kazanmak için Karayipler'deki Cayman Adaları'nda devre mülk satışı yapıyor.

Armie Hammer'ın gizlice çekilen görüntüleri de dünden itibaren sosyal medyada dolaşmaya başladı. 29 Haziran'da çekilen görüntülerde Hammer, bir çifte 10 yıllık bir devre mülkü 21 bin dolara satmaya çalışırken görülüyor. Hammer'ın avukatı ise aktörle ilgili bu iddiaları yalanladı.

BÜYÜK BÜYÜK BABASI ZENGİN BİR PETROLCÜYDÜ

Bu arada Armie Hammer'ın Hollywood'a tamamen mi veda ettiği yoksa bunun geçici bir süre için mi olduğu net olarak bilinmiyor. Yeni gelmişken Hammer'ın aslında maddi durumu iyi olan bir aileden geldiğini de hatırlatalım. Oyuncunun büyük büyük babası Armand Hammer, Teksaslı bir petrol zenginiydi. Hayata veda ettiğinde geride 800 milyon dolarlık bir servet bırakmıştı.

SONUN BAŞLANGICI: 2020 YILINDAKİ O AÇIKLAMA

Armie Hammer için "sonun başlangıcı" ilk olarak eşi Elizabeth ile ayrılacaklarını duyurduklarında geldi. Bu açıklama 2020 yılında her ikisinin de sosyal medya hesapları üzerinden geldi. Öğrencilik yıllarından beri birlikte olan Hammer ve Elizabeth Chambers, "13 yıl en iyi arkadaş, ruh eşi, partner ve ebeveyn olarak sürdürdükleri birlikteliklerini bitirme kararı verdiklerini" duyurmuşlardı. Herkesin mutlu bir evlilik sürdürdüğüne inandığı çiftten gelen bu açıklamanın şaşkınlığı henüz devam ederken Hammer ile ilgili başka iddialar ortaya atılmaya başladı.

'ELIZABETH BÜTÜN BUNLARDAN BEZDİ'

Elizabeth Chambers'ın yakın bir arkadaşı basına, Armie Hammer'ın çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini ve onlarla fantezilerini gerçekleştirmek istediğini ileri sürdü. Aktörün tecavüz içereni de dahil birçok fantezisini, Instagram üzerinden direkt mesajlarla bu kadınlara anlattığını da ekledi. Arkadaşı, bu kadınlardan bazılarının Elizabeth Chambers'a ulaştığını, onun da anlatılanları duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadığını da ileri sürdü. Chambers'ın bütün bunlardan bezdiği de arkadaşının iddiaları arasında.

TECAVÜZ İDDİALARI 2021 YILINDA SOSYAL MEDYADAN YAYILMAYA BAŞLADI

2021 yılının ilk aylarında da Armie Hammer ile ilgili taciz iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. 2021 yılının ocak ayında bir pazar akşamı Twitter'da paylaşılan bir mesajda Hammer'ın, bir Instagram sayfası üzerinden çeşitli kadınlara yazdığı ileri sürülen mesajlar sızdırıldı. Bunların bazıları 2016 yılında, yani Hammer ile Chambers'ın evliliğinin "mutlu" bir şekilde devam ettiği düşünülen bir dönemde bazıları da 2020 yılında kaleme alınmıştı.

SENİ YEMEK İSTİYORUM: Armie Hammer hakkında ortaya atılan iddialar arasında en çarpıcı olanlardan biri de bir kadına gönderdiği "Seni Yemek istiyorum" diye başlayan ve yamyam olduğunu yazdığı mesajıydı. Bu mesajı alan kadının travma geçirdiği ve psikolojik tedavi gördüğü de öne sürüldü.

Bu arada Hammer'ın 2020 yılının kasım ayında bir dijital platforma verdiği röportaj da bu iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Hammer, o röportajda kendisine yöneltilen "Hangi tarihi kişilikle akşam yemeği yemek isterdiniz?" sorusuna Marquis de Sade diyerek yanıt vermişti. Tam adı Donatien Alphonse François le Marquis de Sade olan Fransız aristokrat ve felsefe yazarı, sert içerikli erotik yazılarıyla biliniyordu. 29 yılını hapishanede, 13 yılını akıl hastanesinde geçirdi.

GENÇ KADINDAN TÜYLER ÜRPERTEN İDDİALAR

Adını Effie olarak belirten 24 yaşındaki genç kadın, 2021 yılının mart ayında Armie Hammer'ın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi. Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın "kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını" iddia etti. Effife, "Giddikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi. Kadın ayrıca, Hammer'ı "psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet" uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecaviüze uğradığını iddia etti. Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana saatlerce tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım aam bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi. Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için "büyük bir suçluluk duyduğunu" belirtti. Armie Hammer ise bütün bu iddiaları reddetti.

YAMYAMLIK İDDİALARI

Armie Hammer, Effie adlı genç kadının iddialarından birkaç ay önce "yamyamlık" iddialarıyla gündemdeydi. Geçtiğimiz ocak ayında basına yansıyan haberlere göre, kısa bir süre ilişki yaşadığı model Courtney Vucekovich, oyuncu hakkında şaşırtan sözler sarf etti. Geçtiğimiz haziran ayında Hammer ile ilişki yaşayan 34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek "Bana kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve Yemek istediğini söyledi" dedi. Genç kadın, Hammer'ın, ilişkilerinin çok erken evresinde bu sözleri sarf ettiğini de ekledi. Bu arada Armie Hammer'ın çeşitli kadınlara "kanlarını içmek istediğini" belirttiği mesajları da basına yansıdı.

BENZER İDDİA BAŞKA BİR ESKİ SEVGİSİNDEN DE GELDİ

Armie Hammer, kısa bir ilişki yaşarığı Paige Lorenze tarafından da şiddet uygulamakla suçlandı. İlişkileri sırasında Lorenze'nin annesiyle de tanıştı Hammer. Pagie Lorenzo daha sonra bir dergiye verdiği röportajda Hammer ile ilişkisi sırasında, aktörün kendisine doktora gidip kaburgasını aldırması çünkü onları yemek istediğini söylediğini iddia etti.

ZENGİN BİR AİLENİN OĞLU

Tam adı Armand Douglas Hammer olan Armie Hammer, 1986'da Los Angeles'ta dünyaya geldi. İş insanı Michael Armand Hammer'ın oğlu ve petrol zengini Armand Hammer'ın torunu. 1 metre 96 santimetre boyuyla da dikkat çeken Armie Hammer 2006'da Flicka ile başladığı oyunculuk karilerini The Social Network, J. Edgar, Mirror Mirror, Maskeli Süvari, Beni Adınla Çağır, Hotel Mumbai gibi filmlerle sürdürdü. Bu sinema filmlerinin yanı sıra Umutsuz Ev Kadınları, Gossip Girl gibi dizilerde de kamera karşısına geçti. Son olarak adının yine bir aşk söylentisine karıştığı Lily James ile birlikte Alfred Hitchcock'un aynı adlı filminin uyarlaması olan Rebecca adlı filmde rol almıştı.