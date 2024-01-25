Skandalları yüzünden işsiz kaldı… Servetini hayat kadınlarıyla tüketti… Hollywood’un uslanan asi çocuğu artık örnek bir baba!

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Hollywood’un yaşayan efsanelerinden Martin Sheen’in oğlu olan Charlie Sheen, babasının soyadı sayesinde sinema dünyasına genç yaşta adım attı. Başta 1986 yapımı Platoon olmak üzere birçok ses getiren yapımda rol aldıktan sonra Hollywood’un en parlak genç yıldızlarından biri olmayı başardı.
PARLAK KARİYERİNİ KENDİ ELLERİYLE YOK ETTİ
2003’ten 2011’e kadar başrolünü oynadığı Two and a Half Men dizisi ise onu Hollywood’un en çok kazanan yıldızı haline getirdi. Bölüm başına 1 milyon dolardan fazla kazanan Charlie Sheen büyük başarısının ardından ise çok uzun yıllar sadece özel hayatı ve skandallarla anıldı.
Evlilikleri de olaylı şekilde sona eren Sheen, büyük servetini ağına düştüğü alkol ve uyuşturucu batağında tüketti. Sadece bir yıl evli kaldığı Donna Peele’den ayrıldıktan sonra ünlü oyuncu Denise Richards’la 4 yıl, bir başka aktris Brooke Mueller’la da 3 yıl evli kaldı.
SKANDALLARLA SONLANAN EVLİLİKLER...
Bu iki tanınmış isimle yaptığı evlilikler şiddet, pornografi bağımlılığı, hayat kadınlarına olan düşkünlüğü ve elbette o dönemlerde hiç gündemden düşmeyen uyuşturucu bağımlılığı yüzünden bir kâbusa dönüşerek bitti. Charlie Sheen’in lise aşkı Paula Profit’ten doğan ilk çocuğu, en büyük kızı Cassandra’dan Luna adında bir torunu oldu.
Sheen’in hayat kadınlarıyla aldattığı, otel odalarında yaptıkları ve her şeyi kırıp döktükleri kavgalarıyla akıllarda kalan eski eşi Denise Richards’dan 19 yaşında Sami ve 18 yaşında Lola adında iki kızı var. Ünlü aktör Denise Richards’dan ayrıldıktan sonra bir dönem evinde birkaç hayat kadınıyla birlikte yaşamıştı.
60'INA MERDİVEN DAYADI, SKANDAL HAYATINI GERİDE BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR
Sheen’in üçüncü eşi Brooke Mueller’dan doğan ikiz oğulları Max ve Bob da artık 15 yaşına geldi. Artık 60’ına merdiven dayayan Charlie Sheen de eski çalkantılı hayatını geride bırakıp küçüklüklerinde ihmal ettiği çocuklarına kendini adadı. Sheen geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada son 6 yıldır temiz olduğunu, artık asla uyuşturucu ve alkol gibi alışkanlıklarının bulunmadığını açıklamıştı.
Artık sorumlu bir hayat yaşasa da skandalları unutulmayan Sheen’in bu kez de karakolluk olduğu, boşanırken velayet ve nafaka savaşı yaşadığı eski eşi ve iki oğlunun annesi Brooke Mueller aynı bağımlılık batağına düştü. Sheen ve Mueller, 2011’de ayrılık sürecindeyken Mueller eve polis çağırmış, kendisine silah doğrultan Sheen için oğulları ve kendisi adına koruma talep etmişti.
ESKİ KARISINA KIZGIN DEĞİL: BEN DE AYNI YOLLARI YÜRÜDÜM
Bu kâbus gibi kavgaların arasında anneleriyle birlikte büyüyen ikizler Max ve Bob artık birer delikanlı oldu. Ancak anneleri Brooke Mueller da son yıllarda tıpkı eski eşi Sheen gibi kötü alışkanlıklarının pençesine düşerek yaşantısını hem kendisi hem de çocukları için uygunsuz hale getirdi.
Charlie Sheen eski eşinin içine düştüğü bu duruma anlayışla yaklaşmıştı. “Bu yollardan ben de geçtim. Brooke Mueller’ın da kendini toparlayıp eski haline döneceğine inanıyorum” diyen Charlie Sheen yeni bir velayet anlaşmasıyla annelerinin mevcut haliyle bakamadığı iki oğlunu yanına aldı. Bu süreçte Brooke Mueller da düzenli olarak alkol ve uyuşturucu testi yaptırarak yeniden temiz olduğunu kanıtlamaya çalışacak.
"OĞULLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR"
Charlie Sheen oğullarının, anneleri Brooke Mueller'in bağımlılıkla mücadelesini ele alış biçiminden dolayı "minnettar" olduklarını söyledi. Sheen eski eşi sorunlarını çözerken oğullarının yanında kalacağını belirtti.
"Çocuklar artık benimle gurur duyuyor. Annemin neler yaşadığını görüyorlar ve ben de annelerine yüklenmiyorum çünkü bunun nasıl bir şey olduğunu kendim de iyi biliyorum” diyen Sheen hesap veren, sorumlu, odaklanmış, dakik bir babaları olduğu için çocuklarının kendisine minnettar olduğunu söylüyor.
O ARTIK SORUMLU BİR "BEKAR BABA"
Charlie Sheen artık skandallara yol açan ve hemen her gün bir başka rezaletle manşetlere çıkmasına yol açan hayatını geriden bırakan ve kendisiyle gurur duyan bir “bekar baba” olduğunu söylüyor. Bir zamanlar sabaha kadar partileyen yıldız oyuncu şimdilerde oğullarını okula hazırlamak için sabah 5’te uyandığını ve gününü de onlar uğruna sadece sorumlu bir ebeveyn olarak geçirdiğini anlatıyor.