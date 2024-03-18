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Aradan Ã¼Ã§ yÄ±l geÃ§ti, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±la girildi. Bu sÃ¼re iÃ§inde de kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±... Uzaktan uzaÄŸa birÃ§ok tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±, aileyle ilgili Ã¶nemli olaylarda Harry, bir yabancÄ± gibi evine gidip hemen geri dÃ¶ndÃ¼.

Tam herkes iÃ§in ABD'deki Harry ile Ä°ngiltere'deki bÃ¼yÃ¼k kardeÅŸi William'Ä±n Ã§ekiÅŸmesi sÄ±radan bir olay haline gelmiÅŸti ki bambaÅŸka ve beklenmedik bir geliÅŸme oldu.

2024 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dÃ¶nemine de yine Ä°ngiliz kraliyet ailesini damgasÄ±nÄ± vurdu bu nedenle. Ãœstelik bu kez ortada Harry ve Meghan olayÄ±nda olduÄŸu gibi 'gÃ¶rece olarak daha net" bir durum yok. Bu kez Ã§ok kalÄ±n bir gizem perdesinin ardÄ±nda olup bitiyor her ÅŸey.

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NEREDEYSE ÃœÃ‡ AYDIR ORTADA YOK

ArtÄ±k bu aileyle ilgilensin ya da ilgilenmesin herkesin Ã§ok iyi bildiÄŸi gibi geleceÄŸin kralÄ± Galler Prensi William'Ä±n eÅŸi Galler Prensesi Kate Middleton, iki ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir ortada yok.

Ocak ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re karÄ±n bÃ¶lgesinden bir operasyon geÃ§irdi 42 yaÅŸÄ±ndaki Kate... Ondan sonra da bir daha bugÃ¼ne kadar onu gÃ¶ren olmadÄ±.

Sadece Ä°ngiltere'de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada Ã§ok geniÅŸ bir hayran kitlesine sahip olan Kate'in tam olarak hangi nedenle ameliyat olduÄŸu aÃ§Ä±klanmadÄ±. Ãœstelik Kate, son olarak ailesiyle birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2023 Noel kutlamasÄ±ndan bu yana yani iki ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir ortada gÃ¶rÃ¼nmedi.

KEÅžKE SESSÄ°ZLÄ°K BÃ–YLE BOZULMASAYDIÂ

GeÃ§en pazar Ä°ngiltere'de kutlanan Anneler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan. Bu sayede sessizliÄŸini bozdu. Ama birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re de "keÅŸke o sessizlik bu ÅŸekilde bozulmasaydÄ±.."

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶z konusu fotoÄŸraf Ã¼zerinde Ã§ok fazla rÃ¶tuÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir skandala dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. O karede yer alan Kate ile Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis'nin photoshop yoluyla bir araya getirildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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AslÄ±nda Kate'in o pozda yer almadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± gÃ¼ndemi iÅŸgal etti. Kensington SarayÄ± da William'Ä±n Ã§ektiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len fotoÄŸrafÄ±n orijinali yayÄ±nlama taleplerine yanÄ±t vermedi.

AJANSLAR FOTOÄžRAFI Ã–NCE SERVÄ°S ETTÄ° SONRA YAYINDAN Ã‡EKTÄ°

Bu fotoÄŸrafÄ± servis eden Ã¼nlÃ¼ haber ajanslarÄ± da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ geri Ã§ekince yer yerinden oynadÄ±.

Sonra Kate, yine sosyal medya sayfasÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. FotoÄŸraf Ã¼zerinde herkes gibi photoshop ile bazÄ± dÃ¼zeltmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip yarattÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi. Ama bu durum ortalÄ±ÄŸÄ± sakinleÅŸtirmek yerine daha da alevlendirdi.

Ä°ddialar iyice zirveye Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu fotoÄŸraf skandalÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tarihine "iyi yÃ¶netilemeyen bir krizin simgesi" olarak geÃ§ti.

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DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen haber ajanslarÄ±ndan AFP'nin global direktÃ¶rÃ¼, bundan bÃ¶yle Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gÃ¼venilir bir haber kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Aileden gelen fotoÄŸraflarÄ±n tÄ±pkÄ± Kuzey Kore gibi bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼r olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerden gelenlerle bir tutulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ÅžÄ°MDÄ° GÃ–ZLER KÃœÃ‡ÃœK PRENSÄ°N YENÄ° YAÅž POZURNA Ã‡EVRÄ°LDÄ°

Ä°ÅŸte bu noktada bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak baÅŸka bir konu gÃ¼ndemde ÅŸimdi.

Ä°ngiliz kraliyet ailesi, bu geliÅŸmeler Ã¼zerine Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay gerÃ§ekleÅŸecek ve geleneksel olarak yine bir fotoÄŸraf gerektiren bir durum iÃ§in ince ince dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±.

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BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla bir ay sonra gerÃ§ekleÅŸecek o Ã¶nemli olayÄ±, yaratÄ±lan bu skandalÄ± onarmanÄ±n bir aracÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor aile.

Bu olayÄ±n ne olduÄŸuna gelirsek...

Kate Middleton ile Prens William'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Louis'nin 23 Nisan'daki doÄŸum gÃ¼nÃ¼...

Ã–NEMLÄ° GÃœNLERE Ã–ZEL Ã‡EKÄ°M YAPILIYOR

BilindiÄŸi gibi Kate ile William, aile bireylerinin Ã¶nemli gÃ¼nlerinde Ã¶zel olarak Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸÄ±yor. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nleri de bunlardan biri.

George, Charlotte ve Louis'nin yer yeni yaÅŸÄ± iÃ§in o gÃ¼ne Ã¶zel bir Ã§ekim yapÄ±lÄ±yor. Bu zamana kadar Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸun yeni yaÅŸ pozlarÄ±nÄ±, kimi zaman amatÃ¶r bir fotoÄŸrafÃ§Ä± olan Kate Middleton Ã§ekiyordu. Bazen de profesyonel fotoÄŸrafÃ§Ä±lar iÃ§in veriliyordu o pozlar.

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Ä°ÅŸte ÅŸimdi belirtilene gÃ¶re Kate ile William, Louis'nin 6 yaÅŸÄ±na gireceÄŸi 23 Nisan'daki doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozunu kimin Ã§ekeceÄŸine karar verme aÅŸamasÄ±nda.

O pozun aile iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nemi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate ile Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Anneler GÃ¼nÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ± skandalÄ±nÄ±n da bir ÅŸekilde temizlenmesi gerekiyor.

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BU KEZ KUSURSUZ OLMASI GEREKÂ

BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla sevimliliÄŸiyle dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken kÃ¼Ã§Ã¼k Louis'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ de bu konuda bir fÄ±rsata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek. Bu yÃ¼zden de Kate ile William fotoÄŸraf konusunda kusursuz bir tercih yapmak zorunda.

The Sunday Times'a konuÅŸan bir kaynak Kate ile William'Ä±n, halkÄ±n Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik ilgisine bÃ¼yÃ¼k saygÄ± duyduÄŸunu belirtti. Araya giren ve hiÃ§ gÃ¶rÃ¼nmedikleri bunca zamanÄ±n ardÄ±ndan da halkÄ±n bu konudaki beklentisini karÅŸÄ±lamak Galler Ã§iftinin en bÃ¼yÃ¼k Ã¶nceliÄŸi. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Louis'nin yeni yaÅŸ pozuna bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyorlar.

Normalde Kensington SarayÄ±, Ã§ocuklarÄ±n doÄŸum gÃ¼nlerinde ya da birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Ã¶zel olarak Ã§ekilen bir pozu sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. Bu poz haber ajanslarÄ±na da gÃ¶nderiliyor ve dÃ¼nya basÄ±nÄ±na servis ediliyor.

Kendisi de amatÃ¶r bir fotoÄŸrafÃ§Ä± olan Kate Middleton, George, Charlotte ve Louis'nin bazÄ± doÄŸum gÃ¼nlerinde kendisinin Ã§ektiÄŸi pozlarÄ± yayÄ±nladÄ±. Kimi zaman da profesyonel fotoÄŸrafÃ§Ä±lara poz verdi Ã¼Ã§ Ã§ocuk.

Fakat bu yÄ±l iÃ§in Ã¶zellikle de Anneler GÃ¼nÃ¼ skandalÄ±ndan sonra aile bu konuda nasÄ±l bir adÄ±m atacaÄŸÄ±na henÃ¼z karar veremedi. Yani Louis'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozunu annesinin mi yoksa profesyonel bir fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n mÄ± Ã§ekeceÄŸi henÃ¼z belli deÄŸil.

Ama aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ Louis'nin yeni yaÅŸ pozunun profesyonel bir fotoÄŸrafÃ§Ä± tarafÄ±ndan Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼nde.

SÃ¶z konusu kaynaÄŸÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesi zaten ÅŸaibeli hale geldikleri iÃ§in Louis'nin yeni yaÅŸ pozu konusunda hassas davranÄ±p her ÅŸeyin yolunda gitmesi iÃ§in bu konuda doÄŸru karar almayÄ± hedefliyor.

2020 yÄ±lÄ±nda Prens William'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozunu, amatÃ¶r fotoÄŸrafÃ§Ä± olan Kate Middleton Ã§ekmiÅŸti.





Minik Louis'nin dÃ¶rt yaÅŸÄ±na girdiÄŸi 2022 yÄ±lÄ±ndaki bu pozlarÄ±nda da annesi Kate'in imzasÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â





Louis, geÃ§en yÄ±l doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in annesi Kate ile birlikte Millie Pilkington'Ä±n objektifine poz vermiÅŸti.





Ã‡iftin bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu George da geÃ§en yÄ±l yeni yaÅŸÄ± iÃ§inÂ Millie Pilkington'a poz vermiÅŸti.Â





Ã‡iftin 2019 yÄ±lÄ±nda Noel kartÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bu pozu da Kate Middleton Ã§ekmiÅŸti.