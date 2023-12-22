Skandal çift konuştu: Eşlerini aldatıp aşk yaşamışlardı… Yıkılan yuvalar üzerine yuva kuracaklar!

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Birlikte kırmızı halıda pozlar veriyorlar, iş dışında da birçok yerde hep bir arada oluyorlardı. İkisinin de görünürde mutlu mesut yürüyen evlilikleri vardı. Eşleri de elbette yıllardır tanışıyor, onlar da birbirleriyle arkadaşlık ediyordu.
İKİ EVLİ SUNUCU YILLARCA BİRLİKTE ÇALIŞTIKTAN SONRA YASAK AŞK YAŞADILAR
Yıllarca ekranların en çok izlenen sabah haberleri kuşağını birlikte sunan ünlü spikerler Amy Robach ve T.J. Holmes, bir süredir devam eden ilişil yaşadıkları söylentilerini daha fazla reddedemeyecek noktaya geldiler.
Robach ve Holmes ilk olarak 30 Kasım 2022'de, New York'ta bir tatil kaçamağı sırasında arabada el ele tutuşurken ve New York'ta bir barda öpüşürken çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından, yasak aşk skandalıyla bir anda gündeme bomba gibi düştüler.
İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKINCA KOVULMUŞLARDI
O sırada Robach hâlâ ünlü aktör Andrew Shue ile, Holmes ise tanınmış bir avukat olan Marilee Fiebig ile evliydi. Evliyken birbirleriyle aşk yaşamaya başlayan iki ünlü sunucu yaşananların ortaya çıkmasıyla birlikte ekrandan da anında kovuldular.
İkisi de bu skandal ilişkinin ortaya çıkmasından sonra eşlerinden ayrılan çift artık birlikte bir podcast programı sunuyorlar. Bu yayında da dinleyicilerle, isimlerinin manşetlerden inmediği o günlerde yaşadıklarını ilk kez anlattılar.
AÇIKLAMA YAPMAK İSTEDİLER AMA GEÇ KALDILAR
Ünlü çift aslında ilişkileri ortaya çıkmadan, yani “yakalanmadan” önce bu aşkı itiraf etmek istemiş, buna göre de ayrı ayrı açıklamalar hazırlamışlardı. Böylece ikisi de evliyken başlayan bu ilişkiyi temize çıkarmak istiyorlardı.
Ama aralarındaki tutkuyu dizginleyemeyip fotoğrafçıların onları kolayca göreceği yerlerde görüşüp durunca daha fazla kaçamamışlardı. 5 Aralık 2022'de haklarındaki dedikoduların ayyuka çıkması üzerine ikili işlerinden kovulmuştu.
BAHANELERİ HAZIRMIŞ: BİTEN EVLİLİKLERİMİZİN ACISINI UNUTURKEN AŞIK OLDUK!
Ve 50 yaşındaki Robach ve 46 yaşındaki Holmes, hikâyenin kendi taraflarından nasıl göründüğünü açıklamak için yazılı metinler hazırlamış olsalar da, skandalı daha da büyütmemek ve kötüleştirmemek için bunları paylaşmaktan kaçındıklarını 1 sene sonra itiraf ettiler.
Amy Robach "Belki de ifadeleri yayınlasaydık daha iyi olurdu" diye itiraf etti ve bir yandan kovulmamak için uğraştıklarını söyledi. "Daha önce hiç kendim hakkında basın açıklaması yapmak zorunda kalmamıştım" diyen ünlü sunucu, çevresindekilerin tavsiyelerine kulak vermenin ve sessiz kalmanın en iyisi olacağını düşünmüştü.
HAZIRLADIKLARI KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI
Amy Robach, itiraf metnini canlı yayında okudu: "Eşimle ayrılmaya karar verdikten sonra boşanmam neredeyse kesinleşti. T.J. ve ben yıllardır arkadaşız ve ilişkimiz sadece son haftalarda gelişti. İyileşmeye devam ederken ailem için mahremiyet talep ediyorum."
Arkasından da aynısını T.J. Holmes yaptı: "Bir ay süren ayrılığın ardından boşanmamın son aşamasındayım, zor bir süreçti ve ailemin -onların iyiliği için- gizli kalmasını umduğu bir süreçti. Bu sancılı süreçte en yakın arkadaşıma sırtımı dayadım ve çok yakın zamanda bu arkadaşlık daha da ilerledi. Aileme duyduğum saygıdan ötürü şu anda gizlilik talep ediyorum."
ARTIK ÖZGÜR KALDILAR: UFUKTA EVLİLİK VAR
İki ünlü isim de bu açıklamalarla aralarındaki ilişkinin aslında evlilikleri bitmişken başladığını, sadece henüz boşanacak fırsatın ellerine geçmediğini kanıtlamak istemişti. Zaten bu açıklamalar da her şey yaşanıp bittikten sonra gelmiş oldu.
Amy Robach ve T.J. Holmes, bu aşk uğruna sayısız suçlamanın hedefi oldu, ikisi de işsiz kaldı ama nihayet mutluluğa erdiler. Hatta ikilinin aldattıkları eşlerinden boşanmaları kesinleşir kesinleşmez birlikte bir yuva kurmaya hazırlandığı da iddia edildi. Ünlü sunucular “Evlilik fikri masada” diyerek ilk işareti verdiler ve belli ki yıkılan yuvalarının üzerine yeni bir yuva kurmayı planlıyorlar.