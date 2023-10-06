Skandal ayrılığın her anına şahit olmuştu… Eski dadıları ünlü çifti mahkemeye verdi: Beni susturmaya çalıştılar!

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Olivia Wilde ve Jason Sudeikis 2011’de başlayan büyük aşklarından 8 yaşında Otis adında bir oğulları ve 6 yaşında Daisy adında bir kızları oldu. Çift 2013’te nişanlandılar ancak beklenen düğün hiç gerçekleşmedi. En sonunda da 10 yıla yaklaşan birliktelikleri Kasım 2020’de sona erdi.

OLAYLI AYRILIK ÜÇ SENEDİR KONUŞULUYOR

Çiftin ayrılığı o kadar olaylı geçti ve öyle skandallara sahne oldu ki üzerinden üç yıl geçmesine rağmen hâlâ manşetlerden inmiyor. Bu ayrılığın en yakın şahidi olan çiftin eski dadıları da konunun unutulmaması için elinden geleni yapıyor desek yeridir.

Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, iki çocuk sahibi olduktan sonra 9 yıllık ilişkilerini olaylı şekilde bitirdiler

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Olivia Wilde ve Jason Sudeikis’in eski dadıları Ericka Genaro ünlü çifti en sonunda mahkemeye verdi! Aslında eski dadı için mahkeme süreci yeni değil. Ancak davaya bakan yargıç ağustos ayında Ericka Genaro'nun şikayetini mahkeme dışı alternatif bir çözüm bulunması için uzlaşmaya taşımıştı. Genaro'nun hukuk ekibi ise bu karara itiraz etti ve yeniden mahkemeye gitti. Olivia Wilde filminde rol alan Harry Styles'la ilişki yaşamaya başlayınca yuvasının bu sebepten dağıldığı ve bu aşkın Jason Sudeikis'ten ayrılmadan önce başladığı konuşulmuştu... Ünlü aktör o kızgınlıkla velayet davası açarak mahkeme belgelerini Wilde'a sahnedeyken ulaştırıp herkesin önünde kâbus gibi anlar yaşamasına yol açtı

ESKİ DADI KONUŞUNCA ORTALIK KARIŞTI

Geçen sene Daily Mail gazetesine özel açıklamalar yapan dadının söyledikleri ise yenilir yutulur cinsten değildi. “Onu Los Angeles sokaklarında üzgün halde gördüğümde mutluluktan kendimden geçtim” diyerek başladı söze eski dadı. Kadın, Wilde’ın üzüntüsü karşısında duyduğu sevinci saklayamadan konuşmaya devam etti: “İşte çirkin yüzünüz ortaya çıktığında başınıza bu gelir!”

Olivia Wilde ve Harry Styles ilişkileri duyulunca saklanmamaya ve el ele poz vermeye başladılar ancak bu aşk da kısa ömürlü olacaktı

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Eski dadı, Wilde’ın çirkin yüzünden bahsederken “Harry, onu tıpkı elinde tutamadığı sıcak bir patates gibi yere fırlattığı için çok mutluyum” diyordu. Ve Olivia Wilde’la Jason Sudeikis’in ayrılığının sebebi olan Harry Styles ilişkisine gönderme yapıyordu. Hollywood’un en sevilen ve birbirine en çok yakıştırılan çifti Wilde ve Jason Sudeikis’in ayrılığı bir aldatma skandalına sahne olmuştu. Çiftin eski dadısı Ericka Genaro, bu yasak aşkın ilk şahitlerinden oldu... Ericka Genaro, Wilde ve Styles arasındaki yazışmaları akıllı saatin ekranından görerek her şeyi öğrendiğini söylemişti

ÜNLÜ ÇİFTİN ARASINA YASAK AŞK GİRDİ İDDİASI

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Olivia Wilde, ilk yönetmenlik denemesinde ünlü İngiliz şarkıcı Harry Styles’ı filminin başrolünde oynattı. İkilinin sette başlayan yakınlaşmaları daha sonra bir aşka dönüştü. Wilde ve Styles Ocak 2021’de el ele fotoğraflandılar ve ilişkilerini dünyaya ilan ettiler.

Oysa sürecin en yakın takipçisi dadı Ericka Genaro’ya göre bu yeni aşk Wilde ve Jason Sudeikis daha ayrılmadan başlamış, ünlü çift Harry Styles yüzünden epey şiddetli kavgalar yaşamıştı. Olivia Wilde’ın Jason Sudeikis’le ilişkisini bitirmeden Harry Styles’la aşk yaşamaya başladığını gören dadı bunu basına anlatınca ortalık karışmıştı.

Wilde bir akşam Jason Sudeikis'le yaşadığı evden çıkıp Harry Styles'a gitti ama çift daha ayrılmamıştı... Dadının şahit olduğuna göre Jason Sudeikis sevgilisi gitmesin diye kendini Olivia Wilde'ın arabasının önüne attı

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Dadı Ericka Genaro’nun anlattığına göre kendi elleriyle yasak aşkı Harry Styles’a yemekler hazırlayan Olivia Wilde evden çıkmaya çalışırken Jason Sudeikis ona gitmemesi için yalvarmaya başlamış, delirmiş gibi davranarak neredeyse üstünü başını parçalar hale gelmişti. Hatta son çare olarak bu haline aldırmayan Olivia Wilde’ın binip çalıştırdığı arabanın önüne bile yatmıştı. Ericka Genaro, bu süreçte Olivia Wilde'ın "çirkin" yüzünü gördüğünü, Jason Sudeikis'in ise kendisini ağlama duvarı yapıp kullandıktan sonra haksız yere işten çıkardığını söyledi

SEVGİLİSİ ELİNDEN GİDİNCE ÇAREYİ DADIYLA DERTLEŞMEKTE BULDU

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O günden sonra Wilde Harry Style’sla olan ilişkisine yelken açarken Jason Sudeikis evde bir başına kalmış ve ağır bir buhran geçirmişti. Eski dadı Genaro, Wilde'ın aile evini "aniden" terk etmesi ve Sudeikis'in duygusal destek için kendisine "yaslanmaya" başlamasıyla anksiyete ve depresyondan muzdarip olmaya başladığını iddia etti. Belgelerde, "Wilde'ın aniden evden ayrılması, Sudeikis'in destek için davacının varlığına dayanması da dahil olmak üzere, duygusal durumu üzerinde olumsuz bir sonuç doğurdu" denildi. Genaro, Sudeikis'in geç saatlere kadar ayakta kaldığını ve Wilde ile başarısız ilişkisi hakkında sürekli olarak kendisiyle konuştuğunu söylüyordu.





HER GÜN DERT DİNLEMEKTEN KENDİSİ DERT SAHİBİ OLDU

Genaro, Wilde ve Sudeikis'in ayrılık haberlerinin medyaya yansımasının ardından onlarla birlikte çift terapisine katılmayı kabul etmişti. Ancak ev içinde yaşanan stres yüzünden stres ve anksiyeteye bağlı fiziksel ağrı dahil olmak üzere sıkıntılar yaşamaya başladı. Terapist tedavi programının gereği olarak Sudeikis'in dadılarıyla “dertleşmesini” de yasaklamıştı. Ancak ünlü aktör bunu umursamadan derhal Genaro ile konuşmayı talep etti. Dadı da bunu reddedince Sudeikis onu derhal işte kovdu!

Çiftin dadısı elinde hem çiftin ayrılığına sebep olan yasak aşk hem de haksızca işten çıkıraldığına dair belgeler olduğunu söylüyor

Mahkeme belgelerinde Sudeikis'in kendisini "anında işten çıkardığını" iddia etti. Genaro’nun elinde zorla istifa ettirilmeye çalışıldığı, Wilde ve Sudeikis tarafından susturulmak istendiği ve hakkı olan ücreti alamadan işten çıkarıldığına dair birçok mesaj, belge ve konuşma kaydı bulunduğu biliniyor. Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, Wilde Harry Styles'dan ayrıldıktan sonra aralarını düzelttiler ve şimdi çocuklarının hatırına iyi birer dost oldular: Bu hikâyede işsiz kalan ve hem sağlığı hem de psikolojisi bozulan taraf ise eski dadıları oldu...

“SENİNLE KONUŞAMAM” DEYİNCE HEMEN KOVULDU

Eski dadının avukatları mahkemeye sundukları dilekçede "Bayan Wilde ve Bay Sudeikis sadece Bayan Genaro'yu susturmak için bu davanın tahkime taşınmasını istiyorlar. Sırf ünlü oldukları için kendilerine özel muamele yapılmaması ve kendilerini suçlayanlarla mahkemede yüzleşmeleri gerektiğine inanıyoruz." dediler ve ünlü çiftten kazanç kaybı, ertelenmiş tazminat ve diğer istihdam avantajlarının yanı sıra "kaybedilen ücret ve avantajlar için ön yargılama faizi" ve "makul tıbbi masraflar" için tazminat talep ettiler.