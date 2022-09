Sitare Akbaş’tan ayrılan Murat Dalkılıç, Çağla Boz’la aşk mı yaşıyor?

Haberin Devamı

Oyunculuk kariyerinin henüz başında olan Çağla Boz’un, Tolgahan Sayışman’ın hem yapımcılığını yaptığı hem de başrolünü üstlendiği “Aynasız” adlı filmde küçük bir rolü var. Murat Dalkılıç ise bu filmin müziklerini yapıyor. Çekimler yapılırken tanışan ikili şimdilerde davet ve organizasyonlara da birlikte katılmaya başlamış. Açıkçası bu ilişkiye pek ihtimal vermemiştim. Zaten Murat Dalkılıç da her haberde olduğu gibi yarın da sosyal medyasından bir açıklama yaparak beni yalanlar! Alıştım artık ama bildiklerimi de yazmaktan geri duramam...

‘Su’ İstanbul’da

Art On’un yeni oluşumu Perasma’nın duyurusu, ilk kez Contemporary İstanbul’un 17. Edisyonu sırasında 2001 yılında Turner Ödülü almaya hak kazanan sanatçı Martin Creed’le gerçekleşti.

Aynı zamanda müzisyen olan sanatçı, dünyanın önde gelen sanat kurumlarının koleksiyonlarında yer alıyor ve pratiğini heykel, yerleştirme ve resim gibi farklı medyumlarla sürdürüyor. ‘Work No. 3667/WATER’ başlıklı eser, Tersane İstanbul kıyılarında fuar süresince görülebilir.

The Times’tan Bodrum Loft’a övgü

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’ın “Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller” listesinde Bali’den Nirjhara, Yunanistan’dan Cali Mykonos ve The Wild, Brezilya’dan Bom Jardim ve Türkiye’den de Bodrum Loft yer aldı. The Times’ın lüks magazin eki Luxx’da Bodrum Loft hakkında, “Begonvil ve yaseminle bezenmiş bahçeleri, yöresel zeytin, sandal ağacı, defne ve narenciye ormanları ile ortak alanlarda dolaşırken hava mis gibi kokuyor” ifadelerine yer verildi.

Haberde Bodrum Loft hakkında, “Koyun üzerindeki tesiste bir sonsuzluk havuzunun yanı sıra, iki bar, bir açık hava spor salonu ve SPA, gösterişli bir Fransız pastanesi ve Nobu’nun hareketli bir çıkışı var. Daha aşağıda, Ege’nin ve uzak adaların sakin maviliğine bakan bir gün batımı için mükemmel bir yer sunan İtalyan restoranı Paper Moon yer alıyor” denildi. Bodrum Loft, bu listeye Türkiye’den giren tek otel oldu.Tebrikler..

Rotayı Nemrut Dağı’na çevirdi





İş hayatına atıldıktan sonra tatil anlayışında da değişim yaşayan ünlü sunucu Gül Gölge rotasını Nemrut Dağı’na çevirdi. Son dönemlerin trend işi olan güzellik sektörüne el atan Gül Hanım, şimdilerde Beauty Attitude Academy adı ile gençleri meslek sahibi yapıyor. Hayatında büyük değişime giden Gül Gölge deniz kum tatili yerine kültür turuna çıktı. Gölge, Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykellerin yer aldığı dağa tırmandı.

Türkiye’nin tarihi ve ören bölgelerin yıl boyunca gezecek olan Gül Hanım’ın bakalım önümüzdeki günlerde gideceği rota neresi olacak?

Avrupa’nın en büyüğü

Tamamen yerli ve milli bir marka olarak üçüncü nesil kahve akımının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri haline gelen Espressolab, globalleşme hamleleriyle pazardaki konumunu daha da ileriye taşıyor.

Marka şimdi de 50 milyon TL’lik yatırımla Avrupa’nın en büyük kahve deneyim merkezi Espressolab Roastery’i İstanbul Merter’de açtı. Kocadağ Ailesi Şirketleri’nin üçüncü kuşak yöneticileri Emre ve Esat Kocadağ kardeşlerle görüşüp, tebrik ettim.

6 bin 500 metrekarelik mekan, dünyanın dört bir yanından kahveseverlerin ziyaret etmek isteyeceği bir kahve deneyim merkezi olacak. Başarılarının devamını dilerim ben de...

