Şimdi onu milyonlar izliyor… Bir zamanlar cebinde beş kuruş yoktu: Evsiz kalmamak için o dizide oynadım

Oyun uyarlaması The Last of Us, Star Wars evreninde geçen The Mandalorian, Narcos ve Game of Thrones’da canlandırdığı rollerle bir anda gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri haline gelen Pedro Pascal verdiği röportajda bu günlere nasıl geldiğini anlattı.

CANLANDIRDIĞI ROLLERDEKİ GİBİ GERÇEK BİR SAVAŞÇI ÇIKTI!

Son olarak The Last of Us'taki rolüyle güçlü rakiplerini geride bırakarak Screen Actors Guild Ödülü'nü kazanan Pascal dünyaca tanınan bir yıldız olmadan önce yıllar boyunca sektörde tutunabilmek için büyük mücadeleler vermiş bir oyuncu.

Aslen Şilili olan Pedro Pascal dizi ve filmlerde oynadığı rollerle Hollywood2un son 10 yılına damga vuran isimlerden biri haline geldi

48 yaşındaki yıldız oyuncu oyunculuk kariyerinin başlangıcını değerlendirirken “Bu işlere giriş yapmam ve bu noktaya varmam yaklaşık 15 yıl sürdü” demişti.

BANKADA 10 DOLARI BİLE YOKTU...

Şimdi tüm yönetmenlerin birlikte çalışmak istediği ünlü aktör bir zamanlar yaşadığı zorlukları "Doktora gidebilmekten, hastalanmaktan, ameliyat olmaktan, kiramı ödemekten bahsediyoruz. Bunları bile yapamıyordum" diyerek bugün tanındığı rollere kavuşmadan önce karşılaştığı zorlukları anlattı.

1993'te oyuncu olma hayalleriyle New York'a taşınan yakışıklı aktör evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı... Pascal galalara zaman zaman ablasının oğullarıyla katılıyor

Kasım 1999'da, o yılların en çok izlenen dizilerinden Buffy the Vampire Slayer'ın tek bir bölümde kısa bir rol alma fırsatı yakalamıştı.

Ve kendi söylediğine göre o sırada Pedro Pascal’ın banka hesabında 7 dolardan az parası vardı. Bu küçük rolle günü kurtardığını anlatan usta aktör eline geçen para sayesinde evsiz kalmaktan kıl payı kurtulmuştu.

Pedro Pascal şöhrete çok uzun zaman sonra, büyük mücadeleler verip kavuşmuştu... 1999'da bir bölümde konuk oyuncu olarak yer aldığı dizi yıldız oyuncuyu evsiz kalmaktan kurtardı

"PES ETMEDİYSEM O DİZİ SAYESİNDE"

Yakın zamanda Emma Stone, Joaquin Phoenix ve Austin Butler gibi yıldızlarla oynadığı yeni filmi gösterime girecek olan Pascal "Banka hesabımda 7 dolardan az para vardı ve Buffy the Vampire Slayer'dan gelen para ortaya çıkıp günü kurtardı" dedi.

Bu maaş çekinin kelimenin tam anlamıyla Hollywood'da kalabilmesinin ve pes etmemesinin nedeni olduğunu da sözlerine ekledi.

Pedro Pascal şimdilerde milyonları peşinden sürükleyen bir oyuncu olsa da sektöre girdikten sonra ünlü olmasının 15 yıl sürdüğünü söylüyor

HAYAT KURTARAN ROL

Pedro Pascal dizinin dördüncü sezonunun ilk bölümünde Eddie adında üniversiteye başlamış bir karakteri canlandırmıştı. Pascal’ın karakteri, dizinin yıldızı Sarah Michelle Gellar'ın canlandırdığı Buffy ile üniversite yaşamına uyum sağlama konusunda verdikleri ortak mücadelenin ardından arkadaş olmuştu.

Ancak, Eddie'nin bir vampire dönüşmesi ve Buffy'nin onun kalbine bir kazık saplamak zorunda kalmasıyla arkadaşlıkları hızla sona erdi.

Yıllar önce aynı dizide kısa da olsa birlikte rol alan Pedro Pascal ve Sarah Michelle Gellar gerçek hayatta da iyi arkadaş oldular

Dizide geçirdiği süre kısa olsa da Pascal ve Gellar gerçek hayatta arkadaş oldular. Sarah Michelle Gellar geçen yıl 1999'da çekimler sırasında birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı.