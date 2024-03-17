Biten aşkı ünlü oyuncuyu servet sahibi yaptı… Eski sevgilisi çalıştıkça o da para kazanıyor

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Taylor Swift şimdilerde Eras adını verdiği dünya turnesi, kazandığı kucak dolusu ödül ve tüm bu başarılarıyla birlikte yelken açtığı yeni aşkıyla dillerde.

ŞİMDİ HERKES ONU VE YENİ AŞKINI KONUŞUYOR AMA…

Amerikan Futbolu yıldızı Travis Kelce’yle aşk yaşadığı söylentileri 2023’ün eylül ayında yayılmaya başlayan Taylor Swift ekim ayından beridir saklanmaktan vazgeçti ve aşkını Kelce’nin elini tutup kamuoyu önüne çıkarak ilan etti.

Taylor Swift yıllardır müzik piyasasının en çok üreten ve en çok kazanan yıldızlaerından biri... Dünya çapında milyonlarca hayranı olan şarkıcının özel hayatı da her zaman mercek altında

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Son ayların en gözde çifti ilişkilerini doludizgin yaşayadursun gelin biz bir de Swift’in eski aşkı, yıldız oyuncu Joe Alwyn cephesine göz atalım…

Altı yıllık ilişkileri sonra erdikten sonra kendi köşesine çekilen ve oyunculuk kariyeriyle ilgilenen Joe Alwyn bu yıl adından Poor Things filmiyle çok söz ettiren Yorgos Lanthimos’un haziranda gösterime girecek yeni filminde başrol oynadı. Swift'le 6 yıl boyunca büyük bir aşk yaşayan ünlü oyuncu Joe Alwyn'le ilgili ortaya atılan iddialarsa oldukça çarpıcı

ONUNLA BİRLİKTEYKEN HEP GERİ PLANDA KALMIŞTI

Taylor Swift’le ilişkilerin boyunca Joe Alwyn geri planda yer almayı tercih etmiş, ünlü şarkıcının aşklarını gözlerden uzakta yaşama arzusuna saygı göstermişti.

Hatta bu aşkın iki ünlü yıldızın kariyerlerine odaklanma ve yoğun işleri arasında birbirlerine vakit ayıramama gibi sebeplerden bittiği iddia edilmişti.

Joe Alwyn ve Taylor Swift ilişkileri boyunca hep spot ışıklarından kaçtılar, aşklarını meraklı gözlerden korumak için çok uğraştılar

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Joe Alwyn’in içine kapanık ve spot ışıklarından çok hoşlanmadığı, Swift’e ayak uydurmakta zorlandığı da ilişkinin bitiş sebebiyle ilgili ortaya atılan bir başka gerekçeydi. Taylor Swift 6 aydır ünlü Amerikan Futbolu yıldızıTravis Kelce'yle aşk yaşıyor

ALTI YIL SÜREN AŞKIN MEYVELERİNİ TOPLUYOR

Eski çiftin ayrılığının üzerinden neredeyse tam bir yıl geçti. Ve Joe Alwyn hâlâ altı yıl süren aşkının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor?

Joe Alwyn, Taylor Swift'in son üç albümünde yer alan altı şarkının söz yazarı. Ve böylece her yıl bu sayede milyonlar kazanmaya devam ediyor. Joe Alwyn, Taylor Swift'in son üç albümünde yer alan şarkıların bir kısmının söz yazarıydı... Böylece ayrılmalarının üzerinden bir yıl geçmiş olsa da ünlü oyuncu bu eski ilişkisinden oldukça yüklü paralar kazanıyor

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SADECE TEK BİR PLATFORMDAN 2 BUÇUK MİLYON DOLAR

33 yaşındaki aktör hakkında konuşan kaynaklar “Adil olsun ya da olmasın, bu onu çok zengin bir adam yaptı. Joe telif haklarından ve Taylor'ın Eras turnesinin getirilerinden o kadar çok kazanıyor ki bir daha para konusunda endişelenmesine gerek kalmayacak” yorumunu yaptılar.

İddialara göre Joe Alwyn, eski sevgilisi Taylor Swift’in sadece Spotify’da yayınlanan şarkılarından 2 buçuk milyon dolar kazandı. Buna eklenen diğer yayınlardan ve Swift'in şarkılarının canlı performanslarından sürekli olarak para kazanmaya devam edecek. Joe Alwyn, Taylor Swift'in şarkılarının söz yazarı olduğu için hak ettiği telif ücretleriyle çoktan dudak uçuklatacak paralar kazandı

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ŞARKILAR ÇALINDIKÇA, KONSERLER, TURLAR DEVAM ETTİKÇE İHYA OLACAK

Şarkıları William Bowery takma adıyla yazan Alwyn, 34 yaşındaki Swift ile birlikte, kendisine Grammy kazandıran 2020 tarihli hit albümü Folklore'daki Exile ve Betty de dahil olmak üzere tam altı şarkı yazmıştı.

Eski çift ayrıca Evermore (2020) albümündeki Champagne Problems, Evermore ve Coney Island parçalarında da birlikte çalıştılar. Birlikte seslendirdikleri son şarkı Sweet Nothing ise 2022'de Swift’in Midnights albümünde yer aldı.





ÖMÜR BOYU PARA SIKINTISI ÇEKMEZ… “Taylor'ın albümleri milyonlar sattı ve streaming servislerinde büyük bir yer tutmaya devam ediyor. Eski sevgilisi katkılarından dolayı her yıl kolaylıkla beş haneli bir meblağ kazanacak. Taylor'ınki kadar büyük albümler için altı şarkı yazmak, ömür boyu sağlıklı bir gelir akışını garanti ediyor.”

ÜNLÜ ŞARKICI BU DURUMA ÖFKELİ!

Taylor Swift’le birlikteyken kendini geri plana çeken ve ayrılıktan sonra onun hakkında tek bir kelime bile etmeyen Alwyn, eski sevgilisine saygıyla yaklaşmaya ve hiçbir sırrı açık etmemeye devam ediyor. Buna rağmen ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar Swift’in Joe Alwyn'in birlikte yaptıkları çalışmalardan bir servet kazanmasına çok öfkeli olduğunu ve sinirden küplere bindiğini söylüyor…

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